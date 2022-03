Ukraine-Krieg Anlagetipps wegen Krieg: Vorpreschen der BKB sorgt für Empörung Es war gut gemeint, ging aber nach hinten los: Nur einen Tag nach Kriegsausbruch in der Ukraine lud die Basler Kantonalbank zu einer Videokonferenz, was das nun für die Anlagen ihrer Kundschaft bedeutet. Rahel Empl 01.03.2022, 15.28 Uhr

Die BKB fällt mit einer Einladung und einem Post auf Twitter in Ungnade. Kenneth Nars

Kaum 24 Stunden nachdem Russland zum Angriff auf die Ukraine geblasen hatte, liess die Basler Kantonalbank auf dem Kurznachrichtendienst Twitter einen Post zur richtigen Anlagestrategie in dieser Zeit raus. Via Link gelangt man zu einer fast schon epischen Einordnung von Anlagechef Sandro Merino. Er beruhigt seine Kundinnen und Kunden: Eine Analyse käme zum Schluss, dass die russische Invasion eine Abschwächung des globalen Wirtschaftswachstums um etwa 0.2 bis 0.4 Prozentpunkte zur Folge habe. Nehme man den Fokus von der Ukraine weg, so Merino, dann stelle man fest, dass dieser Krieg, sofern er auf die Ukraine begrenzt bleibe, für die globale Wirtschaftsentwicklung insgesamt nur wenig Einfluss haben könne.

Parallel dazu verschickte die Bank an rund 7'000 Kundinnen und Kunden eine Einladung zu einer Videokonferenz, die am Mittwoch, 3 März, stattfindet. Titel: «Krieg in der Ukraine – was bedeutet das für Ihre Anlage?»

Dieses Vorgehen der Bank kommt im Netz nicht gut an. Auf den Post bei Twitter kommentierte ein User: «Verdammt, ihr habt Probleme! Widerlich!» Ein anderer zeigte einen Screenshot der Konferenzeinladung und meinte zynisch: «Danke, liebe BKB. Genau deshalb konnte ich heute nicht schlafen. Wirklich.» Man müsse halt Prioritäten setzen, hält ein anderer User nicht minder verärgert fest. Und eine Kundin der Bank, die anonym bleiben möchte, sagt auf Anfrage: «Ich bin ob dieser Kaltschnäuzigkeit einfach nur fassungslos.»

«Kundinnen und Kunden eine gewisse Orientierung geben»

Auf Anfrage der bz hält eine Sprecherin der Bank nun fest: «Es geht uns keinesfalls darum, aus diesem Krieg Profit zu schlagen. Vielmehr sehen wir es als unsere Aufgabe, Kundinnen und Kunden möglichst gut zu begleiten und ihnen in unsicheren Zeiten eine gewisse Orientierung zu verschaffen.» Die Erfahrung aus der Vergangenheit zeige, dass in solch turbulenten Zeiten die Kundschaft diese Art der Information und die Möglichkeit, den Finanzmarktspezialisten Fragen zu stellen, schätze. So sei das etwa während der Coronakrise der Fall gewesen.

Wie viele Kundinnen und Kunden an der Videokonferenz vom 3. März teilnehmen, konnte die Sprecherin nicht sagen. Eine Anmeldung sei nicht nötig.