Ukraine-Krieg Für politisch korrekte BVB-Busse: Hersteller Hess will Produktion in die Schweiz verlagern Ursprünglich sollten die neuen BVB-Busse in Belarus produziert werden. Angesichts des Ukraine-Kriegs will der Bushersteller Hess die Produktion nun in die Schweiz verlagern – offen ist, wie dies gehen soll. Raphael Karpf und Christian Mensch 15.03.2022, 20.23 Uhr

Die neuen Elektro-Busse für die BVB von der Firma Hess hätten in Weissrussland hergestellt werden sollen. Dann kam der Krieg. Visualisierung: Zvg

Acht überlange Elektro-Busse haben die BVB beim Solothurner Bushersteller Hess bestellt. Dieser plante, diese in Belarus zu produzieren, was angesichts der weissrussischen Parteinahme für Russland im Krieg gegen die Ukraine nicht mehr opportun ist.

Hess reagiert, wie das Regionaljournal Aargau/Solothurn zuerst berichtete. Die Produktion in Belarus werde heruntergefahren und am Hauptstandort in Bellach hochgefahren. Allerdings: Die komplette Produktion dort einzustellen und zu verlagern, das sei nicht geplant, sagt CEO Alex Naef. Man werde jedoch keine weiteren Materiallieferungen mehr nach Belarus tätigen. Was bedeutet: Die Angestellten arbeiten weiterhin in Minsk, bis ihnen das Material ausgeht.

Am Dienstag begründete die Firma den Schritt auf Anfrage mit einer summarischen Stellungnahme: «Die Firma Hess trägt die politische Haltung der Schweiz mit und wird sich, analog der Vergangenheit, an sämtliche Vorschriften der Schweiz halten.» Man nehme jedoch auch die Verantwortung gegenüber den Mitarbeitenden und deren Familien in Minsk wahr. Deshalb werde Hess ein Mindestmass an Arbeit im Werk in Minsk belassen. Was langfristig aus dem Standort werden soll, ist unklar. Naef sagte dazu im Radio einzig:

«Langfristig müssen wir uns ernsthaft Gedanken machen, wie es weiter gehen kann.»

Begrenzter Handlungsspielraum für die BVB

Um ihren Verpflichtungen nachzukommen, muss die Carrosserie Hess anderswo die Produktion hochfahren. Konkret sollen am schweizerischen Hauptstandort die Kapazitäten ausgebaut werden. Inwiefern das überhaupt möglich ist, wo das passieren soll und bis wann, ist offen. Gemäss Regionaljournal bräuchte es bis zu 60 Mitarbeitende, um die gesamte Produktion nach Bellach zu verlagern. Naef sagte:

«Wir sind derzeit auf der Suche nach Räumlichkeiten und Personal.»

Ob das ausreicht, um die eingegangenen Verträge einzuhalten, ist offen. So sollen beispielsweise die BVB-Busse bereits Ende Jahr auf Basels Strassen unterwegs sein. Hess erklärt, sie würden alles daran setzen, die Termine einzuhalten. Die BVB erklären: «Aktuell gehen wir von keinen Lieferverspätungen aus. Wir stehen aber auch diesbezüglich in engem Austausch mit der Firma».

Offen ist auch, wer die Mehrkosten trägt, wenn die Produktion von einem Billigstandort zu einer Hochpreisinsel verschoben wird. Die BVB und Hess erklären wortgleich: «Sollten aufgrund der Verlagerung Mehrkosten entstehen, werden wir das gemeinsam besprechen.» Der Handlungsspielraum ist allerdings eingeschränkt, da der Auftrag nach einer Submission erteilt wurde, der kaum Anpassungen zulässt. Entsprechend ergänzen die BVB:

«Grundsätzlich behalten die unterschriebenen Verträge ihre Gültigkeit.»

Die Carrosserie Hess ist nicht die einzige Firma, die auf den Krieg reagiert hat. Auch Stadler Rail hat sich aus Belarus zurückgezogen. Doch auch Stadler Rail hat den Standort noch nicht völlig aufgegeben, sondern belässt ein Mindestmass an Arbeit dort.