Kateryna Botanova von Culturescapes: «Kultur ist keine neutrale Zone»

Kateryna Botanova: «Ich bin mit der Kultur Osteuropas sehr eng verbunden geblieben.» Bettina Matthiessen

Seit 2015 arbeitet Kateryna Botanova als Co-Kuratorin für das spartenübergreifende Basler Kulturfestival Culturescapes. Die Kulturwissenschafterin wurde 1976 im ukrainischen Chmelnyzkyj geboren und war Direktorin des Foundation Center for Contemporary Art in Kiew. Die bz erreichte Botanova telefonisch in Tunis, wo sie aktuell das nächste Festival vorbereitet.

Wir führen dieses Gespräch, weil Sie eine Kennerin der ukrainischen Kultur sind. Aber ich nehme an, der Krieg betrifft Sie auch privat?

Kateryna Botanova: Ja, ich habe Familienmitglieder in der Ukraine. Mein Onkel und meine Tante sind noch da, und auch mein Bruder, der nun aus Kiew in den Westen des Landes geflohen ist. Wir hatten das grosse Glück, dass meine Mutter bereits ein Ticket hatte für den letzten grossen Flug aus der Ukraine am 20. Februar, wenige Tage vor Kriegsbeginn. Und natürlich sind meine Freunde noch in der Ukraine, sehr viele von ihnen.

Wann waren Sie das letzte Mal in Ihrer Heimat?

In der Ukraine war ich zuletzt im September und Oktober, in Kiew selber im vergangenen Juni. Ich habe dort drei Jahre lang an der Planung eines grossen Kulturevents mitgearbeitet, der diesen Sommer hätte stattfinden sollen, und wäre auch in den kommenden Wochen wieder hingeflogen. Ich bin mit der Kultur Osteuropas sehr eng verbunden geblieben.

Können Sie für uns die kulturelle Szene der Ukraine mit derjenigen von Russland vergleichen?

Bitte nehmen Sie das nicht persönlich, aber diese Frage nervt mich. Bei jedem Aufstand und jeder militärischen Auseinandersetzung taucht die Frage nach den Gemeinsamkeiten und Unterschieden auf. Ich denke, es wäre wichtig, dass man dieses Muster durchbricht und diese Frage gar nicht mehr zu beantworten versucht.

Auch nicht als Mittel, um den Konflikt als Aussenstehender zu verstehen?

Fragen Sie sich dieses: Könnten Sie die Frage beantworten, wenn die Schweiz etwa mit Frankreich oder Deutschland in einem kriegerischen Konflikt stünde? Nur weil zwei Länder aneinander grenzen, weil man da vielleicht dieselbe Sprache spricht, müssen sie nichts gemein haben. Die Ukraine und Russland haben sich seit Jahrzehnten getrennt voneinander entwickelt.

Eines der Anliegen, das Sie mit Culturescapes verfolgen, ist aber, verschiedene Kulturen zu vereinen.

Ja, grundsätzlich stimmt das. Aber es muss die gegenseitige Bereitschaft zum Dialog gegeben sein. Ansonsten kann man nur scheitern.

Also begrüssen Sie, dass russische Kunstschaffende wie Anna Netrebko oder Valery Gergiev in der Kritik stehen und wieder ausgeladen werden.

Unbedingt! Ich habe bei mehreren Initiativen mitgewirkt, die früh solche Boykotte gefordert haben.

Wirft man damit nicht alle Kunstschaffenden aus Russland in einen Topf?

Diese Gefahr besteht. Aber ich sehe es so: Wer sich jetzt nicht deutlich von Putin distanziert, ist Teil des Systems. Eigentlich gilt das sogar für alle, die in den letzten zehn Jahren geschwiegen haben. Hier herrscht bei den Kulturschaffenden Russlands ein riesiger blinder Fleck: Man will die imperialistische Seite des Landes nicht sehen.

Es gibt auch Ausnahmen.

Ja. Ich muss sagen, dass ich seit Kriegsausbruch drei sehr ehrliche und ergreifende Statements von Kunstschaffenden aus Russland gelesen habe, die sich gegen Putin stellten. Sie haben geschrieben, dass sie diesen Krieg nicht gewollt haben und dass sie sich nun mitverantwortlich fühlen. Aber eben: Es waren drei Briefe, nicht mehr.

Manche stellen sich auf den Punkt, Kultur und Politik seien strikt zu trennen.

Damit bewegen wir uns im Märchenland, wo Kultur immer nur schön ist. Ich glaube nicht, dass Kultur je unpolitisch sein kann. Kultur ist keine neutrale Zone, die losgelöst von der Realität besteht. Und je verworrener oder intensiver eine Situation ist, desto politischer die Kunst, die in ihr geboren wird.

Damit stellt sich die Frage nach der Kraft der Kultur. Kann sie die Welt retten?

Ganz konkret in Bezug auf diesen Krieg sage ich, dass Kultur kein Werkzeug ist, mit dem man den Frieden erzwingen kann.

Es stört Sie, dass man das von der Kunst erwartet?

Ja. Im Zweiten Weltkrieg wäre auch niemand auf die Idee gekommen, dass man jüdische und deutsche Schriftsteller zusammen an einen Tisch setzen sollte, um gemeinsam das Ende des Krieges herbeizuschreiben.

Was kann die Kunst dann überhaupt leisten?

Sie kann, wenn der Krieg vorbei ist, zum Heilungsprozess beitragen. Aber bis sich die Täter und die Opfer gemeinsam an einen Tisch setzen, wird viel Zeit vergehen. Wir haben bereits über zwei Millionen Menschen, die aus der Ukraine geflohen sind. Das sind zerbrochene Familien und traumatisierte Menschen. Ich sehe in der nahen Zukunft keine Chance auf Heilung.

Aktuell finden im Westen Benefizveranstaltungen für die Ukraine statt. Darf man auf diesen Zug aufspringen?

Manchenorts wittere ich da durchaus Opportunismus. Oft vermischen sich hier hehre Absichten mit einem einfachen Weg, das eigene Gewissen zu beruhigen. Aber gerade mit Blick auf Basel bin ich sehr stolz. Hier finden wirklich durchdachte Events statt, die helfen, dass die breite Aufmerksamkeit auf diesem Krieg bleibt.

Benefizveranstaltungen in Basel: Seit Kriegs-Ausbruch wurden in der Region zahlreiche Sammlungen für Hilfslieferungen in die Ukraine gestartet. Auch die Kulturszene beteiligt sich nun mit Benefizveranstaltungen. So findet am 20. März im Stadtcasino ein Konzert «Für den Frieden» statt, bei dem das Sinfonieorchester Basel drei in Basel lebende ukrainische Solistinnen begleitet. Das Theater Basel hat verschiedene Veranstaltungen angesetzt, bei denen Geld für die Ukraine gesammelt wird. Den Anfang macht am 15. März ein Auftritt der ukrainische Sopranistin Christina Daletska im Foyer. Ebenfalls am 15. März laden Literaturhaus Basel und Stadtkino Basel zu einem Abend im Stadtkino. Es findet ein Gespräch zwischen Frithjof Benjamin Schenk, Professor für Osteuropäische Geschichte, und den Schriftsteller:innen Mikhail Shishkin und Katja Petrowskaja (zugeschaltet) statt. Im Anschluss wird der Film «Maidan» gezeigt, die Einnahmen werden gespendet. Solidarität bekundet auch das Kammerorchester, das mit dem Orchester Kyiv Soloists am 17. März zu einem Benefizkonzert im Don Bosco einlädt. «Ein Herz für die Ukraine» heisst es am 19. März in Waldenburg. Der Verein Waldenburg belebt verspricht ein vielseitiges Programm für Familien. In Zusammenarbeit mit Caritas hat die Prattler Konzert­fabrik Z7 das Festival «Riffs Against War» (12. und 13. März) mit 18 Bands aus dem Boden gestampft. Die Auftretenden verzichten auf Gagen, das Team arbeitet ehrenamtlich, Einnahmen aus Ticketing und Gastro werden gespendet. (bz)

Und was passiert, wenn der Krieg vorbei ist und die Berichterstattung abflaut?

Ein sehr guter Punkt. Dann wird die Hilfe umso wichtiger, denn die Schäden sind auf allen Ebenen immens. Umso mehr freut es mich, dass in Basel bereits jetzt Kunstaufenthalte geschaffen und Stipendien gesprochen werden. Die jetzige Hilfe – symbolisch und greifbar – ist wichtig. Aber die Hilfe nach dem Krieg wird ebenso wichtig sein, wenn nicht sogar wichtiger.

Gemessen an anderen Konflikten im Osten ist die Anteilnahme des Westens nun um ein Vielfaches grösser. Warum?

Zum einen nimmt man in der öffentlichen Wahrnehmung die Ukrainer nicht als Bedrohung wahr. Auch jetzt, wo die ersten der temporär Heimatlosen – ich vermeide den Begriff «Flüchtlinge» – bei uns angekommen sind, weiss man: Diese Menschen sind nicht gekommen, weil sie sich hier ein besseres Leben erhoffen. Sie wollen schnellstmöglich wieder zurück in ihr Land.

Und zum anderen?

Der Krieg, den mein Volk nun ausfechten muss, ist auch ein symbolischer Krieg gegen Putin. Diese Bedrohung nimmt man auch hier wahr. Vielleicht auch, weil man sich in der Ukraine wiedererkennen kann. Wir waren ein gutes Land, das den Weg zu einer reichhaltigeren Kultur eingeschlagen hatte.

Sie sprechen in der Vergangenheitsform.

Ja, es ist eine Schande, zu welchem Zeitpunkt uns dieser Krieg erwischt und zurückwirft.

Weil ein Volk nun seine Identität verloren hat?

Oh nein! Falls es Putins Absicht war, unser Land zu brechen, unsere Identität zu rauben, dann ist er damit komplett gescheitert. Die Einheit, die sich nun in der Ukraine zeigt – so etwas habe ich noch nie erlebt. Jeder hilft, wo er kann. Alle fühlen sich zugehörig. Wir sind zusammengewachsen zu einem grossen Organismus.

