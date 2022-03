Ukraine-Krieg Viel Hilfsbereitschaft - und doch ist noch viel Solidarität nötig Der Verein der Ukrainer in Basel organisiert die Unterstützung der ankommenden Flüchtlinge. Das wurde am Sonntag an einem Gottesdienst deutlich. Tanja Opiasa-Bangerter Jetzt kommentieren 13.03.2022, 20.22 Uhr

Viel Mitgefünl der Basler Ukrainer für die Kriegsopfer. Roland Schmid

Sein Bruder lasse sich in der Ukraine mit Tausenden Freiwilligen zum Soldaten ausbilden, sagt Dmytro Kryvko und ringt mit der Fassung. «Er ist Pazifist und hatte noch nie eine Waffe in der Hand», murmelt der aufgelöste Doppelbürger, der als Mitglied des Vereins Ukrainer in Basel den gestrigen Gedenkgottesdienst in der Katholischen Universitätsgemeinde an der Herbergsgasse mitorganisierte.

An diesem legt sich die Trauer um die Kriegsopfer wie ein unsichtbarer Schleier über die ukrainische Gemeinde. Die in ihrer Landessprache gehaltenen Lobgesänge werden mit nach oben gehaltenen Armen empfangen. Andere richten ihre verweinten Augen mit gefalteten Händen zu Boden. Der Schock über den Krieg zeichnet die Gesichter der Betenden.

Darunter sind, neben in Basel wohnhaften Ukrainern, einige Geflüchtete – junge Frauen mit Kindern und eine Schwangere. Mehrere hundert Kriegsflüchtlinge seien bereits in der Region und hätten alle unglaublich lange und gefährliche Fluchtfahrten hinter sich, berichtet Vereinsmitglied Halyna Ilyasevych und betont, dass sich etliche erst nach wachen Nächten, in denen die Kinder vor lauter Bombenlärm nicht schlafen konnten, zur Flucht entschieden. Auf dieser sei eine Bekannte Ilyasevychs ums Leben gekommen, von russischen Reservisten im Auto erschossen, berichtet sie mit Tränen.

Unterkünfte für Gruppen gesucht

Die Basler Unternehmerin mit ukrainischen Wurzeln checkt ihr Telefon und schüttelt den Kopf – 50 Flüchtende warten in Arlesheim auf eine Unterkunft. Sie sagt:

«Wir benötigen Räume für Gruppen ab fünf Personen.»

Zur Traumabewältigung stehe das Zusammenbleiben der Gruppe im Vordergrund. Die Ankommenden seien zudem sehr vulnerabel.

Kürzlich habe sie eine Mutter mit einem zwei Wochen alten Baby einer Gastfamilie vermittelt. Der Säugling habe in der Asylunterkunft mit zehn Personen im Raum kaum schlafen können, berichtet sie im Rahmen der Medienkonferenz nach dem Gottesdienst. Gemeinsam mit acht Frauen versucht die zweifache Mutter, die Versorgung von Ankommenden zu gewährleisten.

Längerfristige Lösungen suchen

Eine Aufgabe, bei der ihr Verein die Unterstützung von beiden kantonalen Verwaltungsapparaten dringend benötige, betont Ilyasevych. Und sie wird konkret: «Wir brauchen Hilfe!» Bei den Regierungen beider Basel sei man auf ein offenes Ohr gestossen – es hätten konstruktive Gespräche mit Thomas Weber, Kathrin Schweizer und Lukas Engelberger stattgefunden, betont Vereins-Neumitglied und Medienverantwortliche Margarita Antoni.

Nun gelte es, die Freiwilligenarbeit zu bündeln, sich um längerfristige Lösungen zu bemühen und so das System zu entlasten, meint Antoni. Und die Leiterin des Vereins, Troyana Polt, betont:

«Die Folgen des Krieges, nämlich die daraus resultierende humanitäre Krise, sind noch nicht absehbar.»

Innerhalb von zwei Wochen habe der 40-köpfige, 1945 gegründete Verein vier Arbeitsgruppen mobilisiert, die sich um eine Sammelstelle und den Transport von Hilfsgütern an die polnisch-ukrainische Grenze kümmern.

1000 Franken für Benzin überwiesen

Von der Unterstützung paramilitärischer Gruppen sehe der Verein ab. Umso mehr investiere man in die Betreuung von Geflüchteten, betont Polt. Dies sei nur dank der enormen finanziellen, moralischen und materiellen Hilfe von Menschen aus der Region, die ihre Wohnungen zur Verfügung stellen oder Sachspenden leisten, möglich.

Statt diese mit einem Konvois zu transportieren, lade man Pakete mit von Betroffenen bestellten Lieferungen an die polnische Grenze, betont Polt und erzählt von Bekannten, die unter Lebensgefahr Lebensmittel in den Städten verteilen. «Gestern überwies ich rund 1000 Franken für Benzin», offenbart Polt, die die Medienkonferenz kurzfristig aus zwei Gründen einberufen habe.

«Die Hilfsbereitschaft der Basler ist überwältigend.»

Auf diesem Weg wolle man der Bevölkerung ein grosses Dankeschön aussprechen und mit der medialen Begleitung sicherstellen, dass der Krieg nicht normalisiert werde, so Polt. Und sie betont eindringlich: «Krieg ist nicht normal.»

