Ukraine-Krise Illegale Rettungsaktion bringt Basler Tierheim in Bredouille Das Tierheim beider Basel nimmt Haustiere von Ukraine-Flüchtlingen auf, die nicht bei ihren Besitzerinnen und Besitzern bleiben können. Was ist aber, wenn sie niemandem gehören? Mona Martin Jetzt kommentieren 04.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Zehn Katzen und zwei Hunde werden im Tierheim an der Birs gesund gepflegt und auf Tollwut untersucht. (Symbolbild) Tomasz Wojtasik / Keystone

Das Tierheim an der Birs beherbergt aktuell im Auftrag der beiden Basel zehn Katzen und zwei Hunde aus der Ukraine. Und sie müssen wegen teils schlechter Bedingungen auf der Flucht vom Tierpflege-Team medizinisch betreut werden. So beschreibt das Tierheim die Lage in einer Mitteilung am Donnerstag. Dabei sind nicht nur Katzenschnupfen, Pilzerkrankungen, Durchfall und Parasiten ein Thema, sondern auch Tollwut. Denn die Ukraine ist ein Tollwut-Risikoland.

Dass diese Tiere überhaupt in die Schweiz gelangt sind, hat mit der Ausnahmeregelung des Bundes zu tun. Demnach dürfen geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer ihre Haustiere mitnehmen, auch wenn diese nicht alle geltenden Bedingungen erfüllen. Es bedarf lediglich einer Meldung mittels Formular – und einer allfälligen Quarantäne. Der Basler Kantonstierarzt Michel Laszlo pocht hier darauf, dass diese Ausnahmeregelung ausschliesslich für Haustiere gelte. Diese seien meist gechippt und gegen Tollwut geimpft. Deren Tollwut-Quarantänezeit liege je nach Papieren zwischen drei Tagen und drei Wochen.

Bei Tieren, die nicht aus Privathaushalten stammen, ist das aber eine andere Geschichte. Was passiert, wenn, wie Laszlo ausführt, sich «einzelne Privatpersonen oder Tierretter nicht an diese EU-weite Regelung halten», zeigt dieses Beispiel.

Ungeahnte Konsequenzen

Neun von zehn im Tierheim an der Birs untergebrachten ukrainischen Katzen stammen «aus einem oder mehreren Tierheimen in der Ukraine», erklärt Laszlo. Sie seien «von einer Schweizer Privatperson widerrechtlich in die Schweiz und zur Weitervermittlung eingeführt worden». Das Veterinäramt musste diese Tiere beschlagnahmen und aufgrund der eigenen sehr begrenzten Kapazitäten im Tierheim unterbringen.

Dies wiederum bringt das Tierheim an der Birs in Bedrängnis. Denn es hat mit dem Veterinäramt die Vereinbarung, ukrainische Tiere aufzunehmen, wenn diese nicht bei ihren Besitzern bleiben können. So beispielsweise wenn letztere vorübergehend in Asylzentren Unterschlupf finden müssen, wo keine Tiere erlaubt sind. «Wir müssen also stets für allfällige ukrainische Tiere genügend Plätze freihalten», erklärt Sandra Müller von der Stiftung TBB gegenüber der bz.

Das sei aber nur ein Teil der Schwierigkeit. Denn gleichzeitig ist es ebenfalls ihr Auftrag gegenüber den Kantonen Baselland und Basel-Stadt, allfällige tierische Findelkinder aufzunehmen. Diese würden zu dieser Jahreszeit immer vermehrt gefunden: «Gestern waren es drei Stück auf einen Schlag.»

Tierheim kann seine 400 Plätze nicht ausschöpfen

Und dann war da noch Corona. «Auch wir mussten sparen, um irgendwie durch die Pandemie zu kommen. Wir konnten viele Verträge nicht verlängern oder Stellen nach Pensionierungen nicht wieder besetzen», sagt Müller. Die Konsequenz: weniger Personal. Konkret also kann das Tierheim seine 400 Plätze nicht ausschöpfen, weil sonst die Betreuung nicht mehr gewährleistet wäre. Besonders wenn die Gäste, wie die ukrainischen Tierheimkatzen, medizinische Versorgung brauchen, vermutlich meist nicht gegen Tollwut geimpft und die nötigen Papiere nicht vorhanden sind.

Denn dann verlängert sich die Quarantäne von mindestens drei Tagen auf bis zu über 100 Tage. Und das zusätzlich dazu, dass sie separat untergebracht werden müssen, um die anderen Tiere vor einer möglichen Tollwutinfektion zu schützen.

Nun fahren aber wegen der aufgehobenen Coronamassnahmen auch wieder viel mehr Menschen in die Ferien und wollen ihre Haustiere in Pension geben. «Wir haben aber schlicht keine Plätze. Unser Auftrag ist es in erster Linie, Tieren in Not zu helfen», betont Müller. Die Reaktionen der ferienwilligen Tierbesitzerinnen und -besitzer seien alles andere als freundlich. Sie müssten sich einiges anhören.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen