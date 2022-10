Erweitertes Angebot: Basler Johanneskirche wird umgebaut

Umbau Basler Johanneskirche will mit Kaffee und Kinderbetreuung zugänglicher werden Das evangelische Gotteshaus beim Basler Kannenfeldplatz wird umgebaut. Ein erweitertes Angebot soll die Kirche mit dem Quartier verbinden. Rafael Hunziker Jetzt kommentieren 14.10.2022, 05.00 Uhr

Die Johanneskirche wird umgebaut und bekommt neue Aufgaben. Nicole Nars-Zimmer

Die Johanneskirche beim Kannenfeldpark im Westen des Grossbasels wird saniert und umgebaut. Mit der Umgestaltung bekommt die Kirche auch neue Funktionen: Eine Kindertagesstätte und ein Kaffeehaus sollen in Zukunft das Angebot des Gotteshauses ergänzen. Das erweiterte Konzept bedeutet nicht, dass das Gebäude seine Aufgabe als evangelische Kirche verliert.

Das neue «Zentrum Johannes», wie es heissen wird, soll ein zentraler Ort sowohl für die Kirchgemeinde Basel-West als auch für das Quartier werden, sagt Andreas Courvoisier, Geschäftsführer und Inhaber des Büros Courvoisier Stadtentwicklung.

«Das eine Patentrezept gibt es nicht»

Das Stadtentwicklungsbüro Courvoisier hat die Johanneskirche im Vorfeld beraten und das Konzept für die neue, erweiterte Nutzung und den Umbau verfasst. Die Mischung aus Kirchgemeinde und Quartierzentrum sei nicht neu für die Johanneskirche. Es hätten immer schon Anlässe und Veranstaltungen des Quartiers in den Räumen der Kirche stattgefunden, sagt Courvoisier.

Courvoisier war bereits an der Umgestaltung der Basler Martinskirche und der Pauluskirche beteiligt. «Das eine Patentrezept gibt es nicht», sagt Courvoisier. Die Kirchen haben verschiedene Profile, heute schon und in Zukunft noch ausgeprägter. Während die Martinskirche schon seit den 1850er-Jahren nicht mehr als Pfarrkirche verwendet wird, werden in der neu gestalteten Pauluskirche auch heute noch Sonntagabendgottesdienste abgehalten. Die Johanneskirche biete sich an als Treffpunkt, sowohl für die Kirchgemeinde als auch fürs Quartier, so Courvoisier.

Die Kirche der Zukunft

Die Räumlichkeiten der Johanneskirchen würden sich besonders für Seminare und Tagungen der mittleren Grösse eignen. Courvoisier sieht eine Möglichkeit der Nutzung beispielsweise für die Universität Basel. Die ist unter anderem mit dem Biozentrum nahe gelegen und sucht immer wieder Räume.

Eine komplette Umnutzung von Kirchengebäuden wird laut Courvoisier in Basel die Ausnahme bleiben. Eine erweiterte, durchmischte Nutzung der Gebäude sei in den meisten Fällen der beste Weg, manchmal auch kombiniert mit einer neuen oder erweiterten Trägerschaft. Dass die meist grossen Räumlichkeiten öfters gebraucht werden als nur am Sonntagmorgen, sei sehr wünschenswert. Andreas Courvoisier:

«Das Profil der Kirchengebäude wird in Zukunft vielfältiger werden. Gleichzeitig ist es schön, wenn auch eine sakrale Nutzung bleibt, als Urzweck des Gebäudes, aber auch für die Ausstrahlung der reformierten Kirche.»

Die «Offene Kirche Elisabethen» gilt als Vorreiterin in Sachen «erweiterter Nutzung von Kirchen» in Basel.

Das geplante Kaffeehaus im neuen «Zentrum Johannes» soll diese Entwicklung unterstützen. Das Lokal soll seinen Teil dazu beitragen, die Kirche «mit dem gesellschaftlichen Umfeld zu vernetzen», steht in den Bauplänen. Im Kaffeehaus wird es 30 Sitzplätze im Innenbereich geben. Der ehemalige Pfarrgarten wird zum Aussenbereich der Gastronomie umfunktioniert. 90 Quadratmeter stehen den künftigen Betreiberinnen oder Betreibern zur Verfügung.

Religiös neutrale Institution im Gotteshaus

Eine Pächterin oder ein Pächter für den Gastrobetrieb wird noch gesucht. In den Plänen ist vermerkt, dass eine soziale Institution bevorzugt werde. Das kulinarische Angebot soll neben Kaffee, Tee, Süssgetränken und Säften auch Gebäck, Kuchen, Salate und Suppen umfassen. Nur ein Teil der Produkte kann direkt vor Ort hergestellt werden. Die bereits bestehenden Küchenräume werden für dieses Projekt im Umbau erneuert.

Die Kindertagesstätte bekommt knapp 200 Quadratmeter Fläche im Untergeschoss. Betrieben wird das Betreuungsangebot vom Verein Krippe zu St.Peter. Der Verein ist bereits mit einer Kindertagesstätte an der Mittleren Strasse, und somit nicht weit von der Johanneskirche entfernt, vertreten. Die Betreuung von Kindern in der Kirche ist nicht mit der religiösen Ausrichtung des Gebäudes verbunden. «Der Verein ist politisch und religiös neutral und versteht sich als gemeinnützige Institution», steht auf der Website.

