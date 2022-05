Umbau und Sanierung Basler Regierungsrat beantragt 37 Millionen für neuen Werkhof des Tiefbauamtes Die Kommunalfahrzeugflotte des Tiefbauamts soll auf dem Dreispitz-Areal einen «zeitgemässen Werkhof» erhalten. Der Basler Regierungsrat hat dafür beim Grossen Rat rund 37 Millionen Franken beantragt. Mona Martin 03.05.2022, 15.20 Uhr

Der Werkhof des Tiefbauamts auf dem Dreispitz. zvg/Kanton BS

Zwischen Brüssel- und Rotterdam-Strasse auf dem Dreispitz-Areal soll ein neuer Werkhof für die Kommunalflotte (Kehrrichtfahrzeuge, Wischmaschinen, Krankenwagen) des Tiefbauamts gebaut werden. Grund dafür sei, dass das bisherige Areal am Leimgrubenweg 29 nicht mehr genug Platz biete, um den aktuellen Sicherheitsvorschriften gerecht werden zu können, teilt der Basler Regierungsrat am Dienstag mit. Bezogen wurde der jetzige Standort vor über hundert Jahren.

Unter anderem brauche es eine zeitgemässe Infrastruktur, um der zukünftigen Elektrofahrzeugflotte genug Lademöglichkeiten zu bieten. Ab 2025 sollen 90 Prozent der Fahrzeuge des Tiefbauamtes elektronisch betrieben sein.

Der Regierungsrat hat beim Grossen Rat 37'295 Millionen Franken beantragt. Damit soll aber nicht nur ein neuer Werkhof entstehen, sondern auch «der Neubau diverser Aussenlager, die Instandstellung der unterirdischen Einstellhalle, in welcher die Kommunalfahrzeuge untergebracht sind, und der Umbau des Lager- und Bürogebäudes».

Bauperiode über zwei Jahre

Die Büros sollen modernisiert werden und neu Platz für die aktuell noch bei den Industriellen Werken Basel (IWB) untergebrachten Mitarbeitenden des Kanalisations- und Gewässerunterhalts bieten.

Beengte Verhältnisse in der Werkstatt. zvg/Kanton BS

Die Arbeiten sollen zwischen 2024 und 2026 stattfinden, der Betrieb dabei aufrechterhalten werden. Mit Betrieb ist das Reparieren von Teilen der öffentlichen Infrastruktur wie Parkbänke, öffentlichen Toiletten oder Spielgeräten von Spielplätzen sowie die Wartung der Kommunalfahrzeuge des Kantons Basel-Stadt.

Aktuell mietet der Kanton die Parzelle, auf der sich der Werkhof befindet, von der Christoph-Merian-Stiftung (CMS). Mit den geplanten Arbeiten wird aber die Kopfparzelle entlang des Leimgrubenwegs wieder der CMS zur eigenen Nutzung zur Verfügung stehen. Die Stiftung erhalte damit eine Parzelle an «städtebaulich attraktiver Lage», schreibt der Regierungsrat in seiner Mitteilung. Das Areal des Werkhofs wird dabei im Baurecht an die Einwohnergemeinde der Stadt Basel abgegeben.