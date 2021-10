Umfrage Schaustellende freuen sich auf die Basler Herbstmesse: «Das Leben ist eine Zeit lang stehen geblieben» Helle Lichter, Süssigkeiten, Popcorn und gute Stimmung: Ab Samstag findet die Herbstmesse Corona-Massnahmen statt. Das, nachdem sie letztes Jahr wegen der Pandemie abgesagt wurde. Die Vorfreude bei den Schaustellern ist gross. Ali Ahmeti Jetzt kommentieren 22.10.2021, 05.00 Uhr

Hanspeter Maier und Gina Maier, HP Maier Schausteller AG

Hanspeter Maier (rechts) mit Tochter Gina Meier vor der Bahn «Der Wurm». Ali Ahmeti

«Die Herbstmesse in Basel ist für uns immer das Highlight des Jahres, der Abschluss. Wir freuen uns auf die anständigen und netten Besucher, die wir hier in Basel haben. Ich bin kein Schleimer, der das in jeder Stadt sagt. Basel ist echt ein super Publikum. Die sagen noch Danke, dass wir das Billett kaufen dürfen. Letztes Jahr haben wir die Basler Herbstmesse vermisst, das ist ganz klar. Wir sassen deprimiert zuhause in der Wohnung. Es war sehr hart. Da bin ich fast verzweifelt. Ich ging ab und zu in mein Lager hoch und liess meine alte Orgel laufen, weil es mich moralisch aufgepäppelt hat. Doch jetzt sehe ich wieder das Licht am Ende des Tunnels, wie Alain Berset das sagt. Es scheint mir, dass es mich fast schon blendet.»

Géraldine Jolliet, Schaustellerin der Bahnen Pegasus und Maxximum 2

Géraldine Jolliet vor dem «Pegasus». Ali Ahmeti

«Das Leben ist eine Zeit lang stehen geblieben. Es ist eine Erleichterung, dass es wieder weitergeht und dass die Herbstmesse wieder stattfindet. Man kann auch wieder in die Zukunft blicken, wir konnten sie eine Zeit lang nicht mehr sehen. 2020 hat ziemlich eingeschlagen. Wir mussten letztes Jahr hart um das Überleben der Firma kämpfen. Wir durften dieses Jahr bereits an einigen Chilbis mitmachen, im Welschen wie auch in der Deutsch-Schweiz. Das ist sehr wichtig, denn es gibt Mut. Im Unterschied zu anderen Chilbis ist jedoch die Herbstmesse in Basel die Messe schlechthin. Basel ist der goldene Abschluss. Basel ist Basel, ich kann es nicht anders beschreiben.»

Der allseits bekannte Cello, Stand «Hienerfuetter mit Cello»

Cello in seinem Stand «Hiehnerfuetter mit Cello». Ali Ahmeti

«Endlich wieder arbeiten. Es ist so mühsam gewesen letztes Jahr. Doch Freude herrscht. Ob es jetzt eine gute Messe gibt oder nicht, spielt eigentlich keine grosse Rolle. Wichtig ist, dass wir wieder arbeiten können und die Leute wieder rausgehen. Letztes Jahr war schrecklich für mich, denn ich konnte nicht arbeiten. Das ist die 27. Herbstmesse, an der ich dabei bin und ich freue mich dieses Jahr umso mehr. Darauf, dass die Leute kommen, dass sie strahlen und sagen, es ist endlich wieder Herbstmesse. In diesem Jahr sowieso, wo doch das 550-Jährige ist.»

Mary Thérèse und Carmin Lopez, Stand Atelier Maïthé

Mary-Thérèse Lopez (links) mit Tochter Carmin Lopez. Ali Ahmeti

«Es ist wieder ein Neuanfang. Die Herbstmesse ist finanziell sehr wichtig. Der Unterbruch letztes Jahr hat für ein Loch im Budget gesorgt. Ich mache das schon so lange. Wir haben den Laden an der Eisengasse 6 neben dem Franz Carl Weber und die Herbstmesse gehört dann zum Ganzen dazu. Mir hat besonders die gute Stimmung der Herbstmesse gefehlt, sowie die vielen Kundinnen und Kunden, die kommen. Zudem gehört es einfach zu meinem Leben, ich mache das schon seit 40 Jahren. An der Herbstmesse ist es immer lustig und wir haben es gut miteinander.»

Franz Jonasch, Confiserie Jonasch

Franz Jonasch hinter einem seiner vier Stände am Petersplatz. Ali Ahmeti

«Wir haben eine Riesenfreude, dass die Herbstmesse wieder stattfindet und wir wieder arbeiten können. Das ist wichtig für uns, vor allem in der Herbstzeit. Ich habe das Feeling vermisst, wenn man das Karussell hört und die Stimmung, denn die ist an der Herbstmesse ganz anders als auf dem Weihnachtsmarkt. Letztes Jahr hatten wir, weil die Herbstmesse nicht stattfand, einen Pop-up-Store am Barfüsserplatz. Damit konnten wir den Leuten das Messefeeling geben und unsere Existenz sichern. Doch jetzt sind wir mit vier Ständen wieder live am Petersplatz. Damit alles gemäss Covid-Regeln abläuft und Besuchende geschützt sind, werden wir mit Mundschutz an den Ständen arbeiten.»

Ramon Buser, Schausteller Buser Vergnügungsbetriebe AG

Ramon Buser neben dem «Crazy Hotel», welches seine Herbstmesse-Premiere feiert. Ali Ahmeti

«Wir haben jetzt lange keine Veranstaltungen mehr gehabt. Darum sind wir alle froh, dass wir an der Herbstmesse sein können. Wir freuen uns besonders darauf, endlich wieder richtig arbeiten zu können, und verdienen dabei hoffentlich auch ein bisschen Geld. Wir haben die ganze Atmosphäre sehr vermisst. Ich kann noch nicht abschätzen, ob mit dem Schutzkonzept dieses Jahr gleich viel Besucher kommen werden oder nicht. Das müssen wir auf uns zukommen lassen und hoffen auf das Beste.»