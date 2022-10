Meinungen zu Containersiedlung auf Erlenmattplatz sind gespalten

Umnutzung Erlenmattplatz wird zur Containersiedlung: Das sagen die Anwohnenden dazu Die geplante Containersiedlung für ukrainische Geflüchtete füllt auf dem Basler Erlenmattplatz eine bauliche Leerstelle. Die Meinungen im Quartier dazu sind gespalten. Maria-Elisa Schrade Jetzt kommentieren 05.10.2022, 05.00 Uhr

Die Fläche des Erlenmattplatzes liegt mehrheitlich leer. Unterdessen ist der Pavillon des Vereins Zukunft.Klybeck aufgestellt. Nicole Nars-Zimmer

Beflügelte Pläne hatte die Stadtentwicklung einst für den Erlenmattplatz: «Orte für Spiel, Sport und Bewegung» sollten geschaffen werden sowie Plätze zum Verweilen, für Veranstaltungen und Märkte. Stattdessen Beton, Kies, einzelne vom Hitzesommer gestresste Bäume und der ungebeugte Versuch einiger Vereine und Anwohnender, den Platz mit Aktivitäten und Zwischennutzungen etwas zu beleben und aufzuwerten.

Seit dem Frühjahr ist die Einhausung der Nordtangente bepflanzt, Mitte Juli eröffnete der Verein Zukunft.Klybeck auf dem Erlenmattplatz einen Pavillon, der geschützte Sitzmöglichkeiten bietet und für Feste gemietet werden kann. Bis zur geplanten Wohnüberbauung 2027 sollen weitere Zwischennutzungen folgen. Doch ihre Zukunft scheint ungewiss, denn seit einigen Wochen steht ausserdem fest: Ab Anfang kommenden Jahres werden bis zu 140 ukrainische Geflüchtete in angrenzende Containersiedlungen ziehen.

Planerische Entscheide bleiben hängig

Zwar wirbt die Basler Stadtentwicklung auf ihrer Website für das Synergiepotenzial von Zwischennutzungsprojekten und Wohnmodulen für Schutzsuchende, doch die Bewilligung für den Pavillon gilt vorab nur bis zum Herbst. Ausserdem erhielt Christian Mueller von «Zukunft.Klybeck» vor kurzem ein E-Mail, in dem ihm mitgeteilt wurde, dass sich die weitere Planung der Zwischennutzungen auf unbestimmte Zeit verzögere.

«Ich bin dennoch entspannt», erzählt Mueller am Telefon. «Die Siedlung soll auf der asphaltierten Fläche entstehen. Wir befinden uns nebenan auf der Kiesfläche.» Da sollten die Projekte einander zumindest räumlich nicht in die Quere kommen. Was planerische Entscheide angeht, muss sich der Verein häufiger gedulden. So sei zuletzt die Einrichtung öffentlicher Toiletten gescheitert, weshalb sich der Pavillon für die letzten Veranstaltungen selbst helfen musste.

Den künftigen ukrainischen Nachbarinnen blickt der Künstler optimistisch entgegen: «Wir wollen unseren Pavillon allen Menschen zur Verfügung stellen und glauben, dass da spannende Projekte entstehen können. Klar, es ist noch offen, welchen Effekt die Siedlung auf die Zwischennutzung haben wird, aber ich denke, das geht gut nebeneinander.»

Angst vor Gettoisierung

Nicht alle Anwohnenden sind so positiv eingestellt. Steven Tirrito, seit 2015 im Quartier und seitdem auch als Ambassador in der Nachbarschaft engagiert, hat beim Basler Bau- und Verkehrsdepartement Einspruch eingelegt. Der 43-Jährige erklärt:

«Ich bin vollkommen dagegen. Wir leben hier bereits mit einem dauerhaften Provisorium. Die Stadt sagt ständig, es gehe nur um eine Übergangslösung, aber am Ende bleiben wir darauf sitzen.»

Gemeint ist die Kontakt- und Anlaufstelle Riehenring, ein Ort, an dem Menschen sicher Drogen konsumieren können. Die Abgabestelle sollte ursprünglich temporär vor Ort sein, ist inzwischen jedoch dauerhaft eingezogen. Sollten auf die aktuell geplanten Frauen und Kinder aus der Ukraine später auch andere Gruppen folgen, fürchtet der Eigentümer steigende Kriminalität und zunehmende Probleme im Viertel. «Bis jetzt ist das Erlenmatt eine Perle in Basel», sagt Tirrito, «aber ich habe Angst vor einer Gettoisierung.»

Den meisten Befürchtungen wurde bereits beigekommen

Insgesamt sind bislang drei Einsprachen beim Bau- und Verkehrsdepartement der Stadt eingegangen. Theres Wernli, Co-Leiterin des Stadtteilsekretariats Kleinbasel, berichtet vor allem von Sorgen bezüglich Schulraumentwicklung und Freiflächennutzung, die bei den Infoveranstaltungen von Anwohnenden hervorgebracht wurden. Sie gibt jedoch zu bedenken, dass diesen Befürchtungen bereits durch einen temporären Schulpavillon entgegengewirkt werde und die meisten ukrainischen Kinder in der Zwischenzeit ohnehin längst untergekommen seien. Was die Freiflächen angeht, findet Wernli:

«Der Platz gibt bislang nicht viel her. Ich sehe nicht, welche Fläche da abhandenkommen sollte, die tatsächlich derzeit von Jugendlichen genutzt wird.»

Der Verein Zukunft.Klybeck eröffnete den Pavillon im Juli. Künftig sollen daneben die Container stehen, in denen ukrainische Geflüchtete wohnen sollen. Juri Junkov

Auch die Betriebsleiterin des Quartiertreffpunkt Rosental, Andrea Blattner, sieht keinen Anlass für übermässige Sorge: «Ich kann nicht feststellen, dass in diesem Quartier die Reaktionen extremer ausfallen als im Bevölkerungsdurchschnitt. Es gibt Leute, die Angst haben, und auch solche, die vielleicht etwas naiv, blauäugig sind. Natürlich gibt es auch Menschen, die gegen die Containersiedlung sind, aber die meisten sehen darin kein Problem.»

Diesen Eindruck kann Christian Mueller von «Zukunft.Klybeck» bestätigen, der ebenfalls im Viertel lebt und den Erlenmattplatz täglich auf seinem Weg zur Kindertagesstätte passiert: «Für die meisten ist das überhaupt kein Thema.» Natürlich seien anfangs viele Fragen offen gewesen, merkt ein anderer Anwohner an, doch die Argumente der Stadt seien überzeugend und sein Umfeld begrüsse die geplanten Massnahmen.

