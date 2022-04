Umnutzung Gartencafé, Baustelle, grosse Wiedereröffnung: Rund um die Pauluskirche wird 2022 einiges los sein In den vergangenen zwei Jahren hat sich rund um die Umnutzungsplanung der Pauluskirche einiges getan. Die Pläne für das Schmuckstück im Paulusquartier nehmen Form an. Im April eröffnet das Gartencafé, im September der Hauptbau. Lea Meister Jetzt kommentieren 07.04.2022, 05.00 Uhr

Das Gartencafé vor der Pauluskirche, welches im vergangenen Spätsommer bereits für zwei Monate geöffnet war. zvg

Seit 2021 wird die Pauluskirche im Pilotbetrieb durch eine neue Trägerschaft bespielt. Eine Projektgruppe rund um die Courvoisier Stadtentwicklung GmbH präsentierte 2020, ein Jahr nach der Schliessung, das Projekt «Kulturkirche Paulus». Das damals definierte Ziel: Die Kirche soll ein Ort der Kultur, ein Ort des Feierns, der Spiritualität und des Verweilens werden.

Gartencafé eröffnet Ende April

Im Zentrum des Projekts standen die Basler Chöre und die Kirche als Konzertaustragungsort und Kulturlabor (die bz berichtete). Unterdessen hat sich einiges getan. Der Trägerverein, der am 1. Juli 2021 die Verantwortung übernommen hat und unterdessen aus 150 Mitgliedern und 40 Gönnerinnen und Gönnern besteht, hat mit Bruno Lötscher, dem ehemaligen Präsidenten des Zivilgerichts, einen Präsidenten für den Verein gefunden. Als Leiter der Kulturkirche Paulus konnte David Rossel gewonnen werden, Chorleiter und Vizedirigent der Männerstimmen Basel.

Blick mit der Drohne auf die Pauluskirche in Richtung Osten. Im Hintergrund sieht man links die Schützenmatte und die Arnold Böcklin-Strasse, rechts den Steinenring. Benjamin Wieland

Gegenüber der bz erläutert Rossel die nächsten Schritte rund um die Zukunftsplanung der Pauluskirche: Am 30. April soll das Gartencafé eröffnet werden, das vom Unternehmen Mitte gepachtet wird. Das beliebte Kaffeemobil, welches schon im vergangenen Spätsommer zwei Monate lang vor der Pauluskirche Einzug fand, wird also auch diesen Sommer wieder zum Einsatz kommen.

Infrastruktur im Innern ist nicht mehr zeitgemäss

Während sich der Vorplatz der Kirche auch dank der Zusammenarbeit mit der Stadtgärtnerei Basel bald wieder gewohnt farbenfroh zeigen wird, gibt es im Innern noch einiges zu tun. «Die Infrastruktur ist nicht mehr zeitgemäss», sagt Rossel. Die Kirche sehe zwar toll aus, es müsse aber einiges auf Vordermann gebracht werden. Potenzial bestehe auch noch bei der Barrierefreiheit.

Der alte Kronleuchter sei ausserdem imposant, die Lichtsituation bringe aber viel Verbesserungspotenzial mit sich. Gleiches gelte für die anfällige Tonanlage aus den Achtzigerjahren. Für das Aufrüsten der Infrastruktur benötigt der Verein insgesamt 1,1 Millionen Franken, wovon 600’000 Franken bereits zusammengekommen sind. Für die im Sommer geplante Bauetappe fehlt also noch eine halbe Million.

Grosser Kran holt Kirchenbänke aus dem Turm

Verläuft alles nach Plan, werden die noch nötigen Arbeiten zwischen Juli und Mitte September vorgenommen, wenn die Kirche geschlossen sein wird. Bei der finanziellen Unterstützung hoffen Rossel und das Projektteam auf Gelder von Stiftungen und «Freunden der Pauluskirche».

Ein Blick ins Innere der Pauluskirche. Roland Schmid

Ein erster Schritt zur Schärfung des Profils der «neuen» Pauluskirche wird am Donnerstag getan: Ein grosser Pneukran kommt auf dem Vorplatz zum Einsatz, um einerseits die Uhr im Turm zu reparieren und andererseits die schweren und langen Kirchenbänke aus dem Turm zu hieven. Diese werden teilweise eingelagert und durch Stühle ersetzt, die der Gebäudenutzung mehr Flexibilität und mehr Raum ermöglichen sollen, wie Rossel erläutert. Die Kirchenbänke stehen also symbolisch für den Umbruch in der Pauluskirche.

Grosse Eröffnungsfeier für Ende September geplant

Am Wochenende des 24. Septembers steigt die grosse Wiedereröffnungsfeier in der Pauluskirche. Vorgesehen ist ein Auftritt des Schweizer Jugendchors, der erstmals seit langer Zeit wieder in Basel singen wird. Auch die Männerstimmen Basel und ChorBasel werden ihr musikalisches Können präsentieren. Die Feier soll für das neue Profil des Schmuckstücks im Paulusquartier stehen.

Die Figur mit dem den Drachen besiegenden Erzengel Michael schuf Oskar Kiefer. Benjamin Wieland

«Unser Fokus soll auf kulturellen Veranstaltungen liegen, die zur Kirche und zum Quartier passen und kompatibel sind mit dem Gebäude», so Rossel. Chöre aus der Region sollen in der Pauluskirche eine Heimat finden können. Langfristig kann sich Rossel auch ein trinationales Zentrum der Chormusik vorstellen. Angedacht ist ausserdem eine Zusammenarbeit mit der Martinskirche, die als Konzertkirche bereits ihr eigenes, geschärftes Profil hat.

Feste Veranstaltungen wie der Dies academicus in der Martins-, oder die Maturfeiern der Gymnasien Leonhard und Kirschgarten in der Pauluskirche werden aber auch weiterhin stattfinden.

