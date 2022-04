Umnutzung Investoren gesucht: Rund 900’000 Quadratmeter stehen in Mulhouse leer In Mulhouse steht eine riesige Industriebrache mit grossteils gut erhaltenen Gebäuden leer. Hier soll ein neues Quartier entstehen. Peter Schenk Jetzt kommentieren 18.04.2022, 05.00 Uhr

«Die meisten Besucher, die den Ort besichtigen, sind von seinem Charme beeindruckt», sagt Jean-Philippe Bouillé, in Mulhouse als beigeordneter Maire für den Städtebau zuständig. «Wir müssen seine Seele unbedingt erhalten», ergänzt Frédéric Brun, stellvertretender Direktor der Stadtverwaltung.

Dreimal so gross wie Klybeckplus in Basel

Beide führen den Journalisten und den Fotografen über das mit fast 900'000 Quadratmetern riesige Gelände, die grösste Industriebrache im Südelsass. Das ist rund dreimal so gross wie Klybeckplus in Basel. Bouillé, der länger in leitender Position in Basel bei Novartis gearbeitet hat, weiss, dass es eng ist im Stadtkanton und betont: «Hier gibt es Platz. Wir sind offen für Investoren.»

Früher haben in den unzähligen, teils riesigen roten Backsteingebäuden 6000 Personen bei der Textilfabrik DMC (Dollfuss, Mieg et Compagnie) gearbeitet. Seit 1970 ist damit Schluss, es bleiben nur noch 120 Mitarbeitende, die für eine Nische Strickgarn produzieren. Das Fabrikgelände war gegenüber dem Rest der Stadt abgeschlossen, soll aber jetzt angebunden und geöffnet werden. «Wir haben vier Millionen Euro zur Verfügung, um die Hauptverkehrsachsen herzustellen.»

Das Gelände gehört der öffentlichen Hand

Das Gelände gehört der Gebietskörperschaft Mulhouse Alsace Agglomération (M2A), die den Grossraum Mulhouse umfasst. Die Gebäude sind zum grossen Teil gut erhalten. Jährlich wird überprüft, ob für den weiteren Erhalt irgendwelche Arbeiten anstehen. Die Gebäude können eins nach dem anderen verkauft werden, müssen aber renoviert werden, weil sie geschützt sind. «Man kann hier nicht machen, was man will, es gibt Vorgaben», betont Bouillé. «Der Standort ist so aussergewöhnlich, dass man etwas Besonderes machen muss. Es braucht einige Leuchtturmprojekte», fährt er fort.

Dienstleistungen, Hotels und Restaurants wie auch Wohnungen zu schaffen. Statt Firmen mit grossen Maschinen werden auch Kulturschaffende gesucht. Letztere sind zum Teil schon da. 120 bis 140 Künstlerinnen und Künstler verteilen sich auf 92 Ateliers. Das Projekt heisst Motoco und bedeutet More to come.

Ein erster Versuch unter Beteiligung des Hyperwerks der Nordwestschweizer Hochschule für Gestaltung und Kunst war 2017 aus wirtschaftlichen Gründen gescheitert. «Statt eines Vereins hat nun eine Firma übernommen, deren Ziel es ist, Defizite zu verhindern», erklärt Bouillé. Direktorin ist Martine Zussy.

240 Quadratmeter Atelier für 450 Euro inklusive

Für die Ateliers stehen zwei Stockwerke à 2800 Quadratmetern zur Verfügung. «Die Mieten entsprechen nicht den realen Kosten samt Nebenkosten, sondern sind günstiger», sagt Zussy. Tatsächlich zahlt ein Künstler für seinen 25 Quadratmeter grossen Raum gerade mal 90 Euro inklusive, ein grosses Maler-Atelier kommt mit 240 Quadratmetern auf 450 Euro, wohlgemerkt auch dies inklusive.

Möglich ist das, weil das Erdgeschoss mit zwei Räumen von 1200 und 500 Quadratmetern für Events vermietet und die Ateliers so querfinanziert werden. Wenn es nicht gerade Einschränkungen wegen Corona gibt, finden hier im Jahr rund 100 Veranstaltungen statt. Mieter war auch schon Porsche. «Luxusfirmen lieben diesen Ort mit seiner Underground-Atmosphäre», kommentiert Zussy.

Seit August 2020 gibt es auch eine Kletterhalle, mit einer Höhe von 25 Metern die höchste Frankreichs. Sie ist als offizielle Vorbereitungsstätte für die Sommerolympiade 2024 in Paris anerkannt, bei der Sportklettern als Disziplin gilt.

Riesige Gebäude, die bis zu 230 Meter lang und 33 Meter breit sind

Rund 90'000 Quadratmeter der Gebäudeflächen stehen allerdings noch leer. Dazu gehören auch die eindrückliche ehemalige Kantine oder zwei riesige mehrstöckige Gebäude, die bis zu 230 Meter lang und 33 Meter breit sind. Die Räume sind 3.50 bis 4 Meter hoch und in ihnen befanden sich früher Spinnereien.

In dem einen Gebäude wird sich eine französische Software-Firma niederlassen. Ausserdem sind dort Lofts geplant. «Es wird allerdings keine Sozialwohnungen geben, sondern hochwertige Wohnungen», sagt Bouillé. Ein anderes, aus Sheddächern bestehendes Gebäude, ist einen Hektar gross. Auf dem Gelände gibt es auch Wasserflächen, die beibehalten werden sollen.

Drei Orte müssen aufgrund von Umweltbelastungen durch die Textilindustrie für drei Millionen Euro bis 2023 saniert werden. Das Gesamtprojekt, den DMC-Standort zu einem neuen Quartier zu entwickeln, ist langfristig auf 30 Jahre angelegt. Erheblich weiter ist man beim Stadtviertel Fonderie, ehemaliger Standort der Mechanikfabrik SACM.

Das DMC-Gelände liegt nordwestlich der Innenstadt, ist mit der S-Bahn erschlossen und vom Bahnhof Mulhouse in acht bis neun Minuten mit dem Velo zu erreichen. Die Transformation des ehemaligen Industriestandorts DMC war auch Teil der Projekte der Internationalen Bauaustellung IBA Basel 2020.

