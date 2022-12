Umnutzung Nestlé verkauft die Hälfte des Kleinbasler Franck-Areals an eine neue Firma Kultquartier Immobilien kauft die westliche Hälfte des Industriegebiets, gibt aber das Baurecht ab. Im Osten wird weiterhin Senf und Mayonnaise produziert. Rafael Hunziker 01.12.2022, 18.14 Uhr

Nestlé verkauft die Hälfte des Thomy- und Franck-Areals (rechts). Nicole Nars-Zimmer

Das Franck-Areal hat einen Käufer. Das Gelände im Kleinbasel zwischen dem Klybeck- und dem Erlenmattquartier wurde von Nestlé als Thomy-Senf und -Mayonnaise Produktionsstandort genutzt. Im östlichen Teil produziert der Nahrungsmittelkonzern weiterhin die Saucen. Der westliche Teil wurde an Kultquartier Immobilien AG verkauft.

Die für diesen Zweck gegründete Firma gehört den Basler Geschwistern Corinne, Dominik und Gabriel Eckstein. Kultquartier Immobilien betreibt das Areal allerdings nicht selbst. Das Baurecht wurde an Franck-Areal AG übergeben. In dieser Firma arbeiten mit Pascal Biedermann, Barbara Buser, Eric Honegger und André Moeri Personen, die an der Entwicklung des Gundeldinger Felds beteiligt waren.

Kultur und Nachhaltigkeit

Auf dem ehemaligen Industriegebiet soll ein neues Kultur-, Start-up- und Quartierzentrum entstehen, schreibt Frank-Areal in einer Mitteilung. Die bestehenden Gebäude würden aus ökologischen Gründen so weit wie möglich stehen bleiben. «Das Franck-Areal wird neue Massstäbe setzen rund um Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft», sagt Gabriel Eckstein, Teilhaber von Kultquartier Immobilien, welche das Areal von Nestlé kaufen.

Dass die Gebäude erhalten bleiben, freut die Quartierbevölkerung. Die hängenden Rekurse zu den ehemaligen Abrissplänen wurden aufgrund des Konzeptes zurückgezogen. Bereits am ersten Februar 2023 ziehen die ersten neuen Mieter im Franck-Areal ein.