Umtauschen Noch immer 50'000 Stück in beiden Basel – doch ab Februar 2024 sind Führerausweise aus Papier nicht mehr gültig Ende Januar 2024 geht eine Ära zu Ende: Die blauen Führerausweise gelten nicht mehr als Legitimationsdokument und müssen gegen einen Ausweis im Kreditkartenformat umgetauscht werden. Wer dies nicht tut, riskiert eine Busse. Dimitri Hofer Jetzt kommentieren 17.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bis Februar 2024 sollte man den blauen Führerausweis gegen einen im Kreditkartenformat umtauschen. Hanspeter Bärtschi

Seit dem Jahr 2003 stellen die Motorfahrzeugkontrollen in der Schweiz nur noch Führerausweise im Kreditkartenformat aus. Wie sich zeigt, haben in beiden Basel jedoch noch immer fast 50'000 Menschen den blauen Ausweis aus Papier im Portemonnaie. Damit sie nicht eine Busse riskieren, müssen sie das Billett in den kommenden Monaten umtauschen.

Ab Februar 2024 verliert der Papierausweis gesamtschweizerisch die Wirkung als sogenanntes Legitimationsdokument. Wer in eine Kontrolle gerät und keinen Ausweis aus Plastik sein Eigen nennen kann, dem blüht eine Busse von 20 Franken für Nicht-Mitführen eines Führerausweises. Die Fahrberechtigung bleibt hingegen auch mit dem blauen Schein bestehen. Tauscht man den Ausweis nicht um, könnte dies mit der Zeit aber ins Geld gehen.

Knapp ein Siebtel aller Personen hat noch einen alten Ausweis

Gemäss Auskünften der beiden Kantone sind in Baselland derzeit 31'441 und in Basel-Stadt rund 17'000 Papierausweise registriert. Dabei handelt es sich um knapp ein Siebtel aller Ausweise, die in beiden Basel im Umlauf sind.

Im Baselbiet erhielten alle betroffenen Personen mit dem Versand der Motorfahrzeugsteuer Ende Oktober ein Begleitschreiben mit sämtlichen nötigen Informationen, sagt Adrian Baumgartner, Sprecher der Sicherheitsdirektion. Der Rechnung werde auch gleich ein Umschreibeformular beigelegt. Den annullierten blauen Führerausweis erhalte die antragstellende Person später als Andenken zurück.

Zur Situation in Basel-Stadt sagt Polizeisprecher Adrian Plachesi:

«Zurzeit ist die Motorfahrzeugkontrolle Basel-Stadt in der Planung geeigneter Aktionen.»

Im zweiten Quartal des Jahres 2023 werde das Druckverfahren der Kreditkarten-Ausweise auf Laser-Druck umgestellt. Dadurch komme es auch zu einem neuen Layout. Diese Umstellung warte man ab. Aber: «Wer bereits heute umtauschen möchte, kann dies natürlich sehr gerne tun.»

Noch ist unklar, ob es eine Übergangsphase geben wird

In beiden Kantonen ist es zudem möglich, über Formulare auf der Kantonswebsite einen Umtausch zu beantragen. Im Baselbiet ist dies auf der Website der Motorfahrzeugkontrolle der Fall, in Basel-Stadt auf derjenigen der Kantonspolizei. Gleichzeitig empfiehlt Adrian Baumgartner von der Baselbieter Sicherheitsdirektion, sich einen internationalen Führerschein zu beschaffen, wenn man im Ausland unterwegs ist. Dies auch, weil ab Februar 2024 teilweise Bussen drohen, sollte nur ein blauer Ausweis vorhanden sein.

Zum internationalen Führerausweis sagt Baumgartner: «Dieser kann nur im Zusammenhang mit dem Führerausweis im Kreditkartenformat ausgestellt werden.» Eine offizielle Mitteilung durch das Bundesamt für Strassen sei noch nicht erfolgt.

Knapp 50'000 Personen sind in beiden Basel aufgefordert, in den nächsten 15 Monaten ihren blauen Ausweis umzutauschen. Trotz der Vorlaufzeit werden dereinst einige mit einem veralteten Ausweis unterwegs sein. Ob es zu einer Übergangsphase kommt, in der die Kontrollierenden noch Kulanz walten lassen, ist unklar. «Diesbezüglich ist noch keine Regelung festgelegt worden», sagt der Basler Polizeisprecher Adrian Plachesi. Bei der Baselbieter Sicherheitsdirektion heisst es:

«Für die Ausstellung der Bussen ist die Kantonspolizei Basel-Landschaft zuständig. Derzeit ist der Motorfahrzeugkontrolle noch keine Übergangsphase bekannt.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen