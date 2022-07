Basel: Feuerwerk an Bundesfeier - Regierung ohne klare Haltung

Umweltbelastung Feuerwerk an der Bundesfeier: Kanton Basel-Stadt prüft Alternativen Während Städte wie Bern aus Klimaschutzgründen auf ein Feuerwerk zum 1. August komplett verzichten, ringt die Basler Regierung um eine klare Haltung. Das treibt die Grünen die Wände hoch – und die Bürgerlichen kommen ins Schwitzen. Rahel Empl Jetzt kommentieren 26.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Explosives Thema: An der Frage, ob das Feuerwerk zur Bundesfeier in Basel ganz verboten oder weitergeführt werden soll, scheiden sich die Geister. Georgios Kefalas/Keystone

Das traditionelle Feuerwerk zur Bundesfeier in Basel hatte einen schweren Stand: Hitzebedingt stand lange in den Sternen, ob es am 31. Juli 2022 nach zwei pandemiebedingten Ausfällen gezündet werden kann oder einem Verbot zum Opfer fällt – so bereits geschehen im Kanton Solothurn. Am frühen Montagabend teilten die Behörden nun mit: Trotz der anhaltenden Trockenheit verzichten die beiden Basel für den Nationalfeiertag auf ein Feuerwerksverbot, mahnen aber zum vorsichtigen Umgang mit Feuerwerken.

Die Pyro-Show am Rhein findet heuer aber in einer abgespeckten Variante statt: um 30 Prozent gekürzt, also neu nur noch 16 Minuten lang, dafür erstmals musikalisch untermalt, wie die Regierung im Juni mitteilte. Dies, um die Feinstaubbelastung zu reduzieren – laut dem Bundesamt für Umwelt entstehen beim Abbrennen von Feuerwerkskörpern schweizweit an die 320 Tonnen Feinstaub, was zwei Prozent der jährlichen Gesamtbelastung entspricht.

Für Thomas Grossenbacher, ehemaliger Grünen-Grossrat und Präsident von Pro Natura Basel, reicht es nicht, das Feuerwerk zu verkürzen: «Das bedeutet zwar einen Drittel weniger Dreck in der Luft, aber das ist immer noch viel zu viel.» Eine völlige Abkehr wäre viel konsequenter:

«Es ist unverständlich und angesichts unserer akuten Umweltprobleme gedankenlos, dass die Stadt die Billigstvariante ohne grossen Aufwand gewählt hat.»

Innovative Alternativen zu Feuerwerken, so Grossenbacher, existierten längst, «andere Orte in der Schweiz machen es vor». Tatsächlich verzichten mehr und mehr Gemeinden und Städte auf öffentliche Grossfeuerwerke. So setzt man am Bielersee auf eine Drohnenshow, die Berner Vorortsgemeinde Neuenegg auf beleuchtete Wasserfontänen im Takt der Musik. Und in Bern gibt es Pläne für ein Drohnenballett.

Regierung drückt sich um Stellungnahme

Grossenbacher versteht nicht, warum Basel, das beim Klimaschutz gerne eine Vorreiterrolle einnimmt, dieser Entwicklung hinterherhinkt: «Potenzial und Geld für Alternativen wären vorhanden, aber der Wille offenbar nicht. Stattdessen hält man an Altbewährtem fest, das angesichts des Klimawandels nicht mehr verantwortbar ist.» Mit dieser Haltung, so Grossenbacher, verliere Basel ein grosses Stück an Glaubwürdigkeit. «Wofür hat der Grosse Rat 2019 den Klimanotstand ausgerufen?»

Sein Frust kommt nicht von ungefähr. Bereits Ende 2019 forderte er in einem Anzug, der vom Grossen Rat an die Regierung überwiesen wurde, öffentliche Grossfeuerwerke zu verbieten. Die Regierung war demnach eingeladen, «die Weichen für eine fortschrittliche Gestaltung des Nationalfeiertags ohne lautes und umweltschädliches Feuerwerk zeitnah zu stellen». Bis dato steht eine Stellungnahme der Regierung dazu aus.

Warum ringt die Basler Regierung um eine Haltung, wenn es um das öffentliche Grossfeuerwerk geht? Eine entsprechende Anfrage der bz beantwortet sie nicht direkt, sondern schiebt Sabine Horvath, Leiterin Aussenbeziehungen und Standortmarketing des Kantons, vor. Sie hält schriftlich fest: «Die Sensibilität im Umgang mit Feuerwerken ist gross und Basel-Stadt hat bereits 2019 mit der Reduktion des Silvesterfeuerwerks ein Zeichen gesetzt.» Der Regierungsrat habe den Anzug Thomas Grossenbacher auch zum Anlass genommen, für die Zukunft Alternativen zum klassischen Feuerwerk zu prüfen. Dieser Prozess sei nun im Gang; «hierzu gehört nicht zuletzt auch die Frage der Finanzierung», so Horvath.

Bürgerliche sind neu an Alternativen «interessiert»

Während Grossenbacher von den Grünen auf die Abschaffung des traditionellen Feuerwerks pocht, sieht Grossrat André Auderset von der LDP die Kürzung als guten Kompromiss an. Ja, Klimaschutz sei durchaus wichtig, aber:

«Ein bisschen Freude muss man den Leuten doch noch gönnen.»

Ausserdem habe er sich sagen lassen, dass Feuerwerkskörper im Vergleich zu früher nicht mehr ganz so umweltschädlich seien.

Allerdings beobachtet Auderset, der ein Feuerwerksverbot vor drei Jahren in der bz noch als «lächerlich» titulierte, die Entwicklung in anderen Gemeinden mit Interesse, wie er sagt. Es sei begrüssungswert, wenn die Behörden nach Alternativen suchen würden, «aber diese müssen dann gut sein. Einfach nur mitziehen, weil es andere so machen, ist für mich kein Argument.»

LDP-Präsidentin Patricia von Falkenstein wiederum hegt Zweifel darüber, ob eine Alternative ein Feuerwerk tatsächlich ersetzen könne. Ausserdem mache das Feuerwerk allein nur einen kleinen Teil der Umweltbelastung eines Festes dieser Grössenordnung aus: «Vielmehr müsste man in Bereichen ansetzen, wo man mehr erreichen kann. So würde ich es unter anderem begrüssen, wenn die Stadt Besucherinnen und Besucher noch mehr dazu anhält, mit dem ÖV anzureisen.»

Sie sei ein Fan von Feuerwerken, outet sich von Falkenstein. Und sie könne sich eine Bundesfeier ohne diese schöne Tradition tatsächlich nur schwer vorstellen. Beisst sich das nicht mit der Haltung der LDP, sich für eine intakte Umwelt einzusetzen, wie die Partei in den vergangenen Jahren immer wieder betont hat? Von Falkenstein findet: «Nein. Es geht um Verhältnismässigkeit. Wenn die Stadt für die Zukunft eine Mischung aus verschiedenen Showelementen finden kann, ist ein kleines Feuerwerk für mich durchaus vertretbar.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen