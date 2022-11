Die Ausstellungen sind im neuen Naturhistorischen Museum zu sehen

Am kommenden Sonntag, 20. November, öffnet das Naturhistorische Museum seine Türen in seine Depots. Unter dem Motto «Fantastic Stories» ist so ein seltener Blick hinter die Kulissen möglich. Doch aufgepasst: Die kurzen Ausflüge in die Sammlungen haben es in sich. Nicht alles, was dort unten erzählt wird, ist auch tatsächlich wahr. Einigen Staub wirbeln nämlich Schauspielerinnen und Schauspieler des Vorstadttheaters Basel auf und sorgen für Verwirrung. Auch im Museum selber müssen die Besucherinnen und Besucher für einmal selbst herausfinden, was stimmt und was nicht.