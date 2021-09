Umzugschaos Zwischen dem Modehaus Grieder und der Vermieterin an der Eisengasse droht ein Rechtsstreit Der temporäre Umzug des Warenhauses Globus in die Eisengasse in Basel wirft die Frage auf: Wie geht es dann mit Bongénie Grieder weiter, dessen Filiale just an diesem Ort einquartiert ist? Die Liegenschaftseigentümerin stellt klar, dass der Mietvertrag mit dem Modehaus nicht verlängert wurde. Grieder wiederum beharrt darauf, bleiben zu können – und denkt gar nicht daran, auszuziehen. Rahel Empl 27.09.2021, 17.28 Uhr

Globus am Marktplatz (links) hat das Glück, gleich auf der anderen Strassenseite (rechts im Bild) in einen temporären Store ziehen können. Nur: Da befindet sich aktuell das Luxusmodehaus Grieder. Nicole Nars-Zimmer

Im Zuge des Umbaus des Globus Basel, der im Dezember 2025 abgeschlossen sein soll, zieht das Warenhaus vorübergehend in ein Provisorium in nächster Nähe um: an die Eisengasse 14/Fischmarkt 3. Diese Zeitung berichtete vergangene Woche darüber. Demnach findet die «Züglete» auf die andere Strassenseite im Februar 2022 statt.

So weit, so harmlos – würde die Adresse des Provisoriums nicht ein grosses Konfliktpotenzial bergen. Aktuell ist dort das Luxusmodehaus Bongénie Grieder einquartiert, dies bereits seit 14 Jahren. In Basel ist Grieder seit mehr als 30 Jahren präsent; zuerst an der Freien Strasse, dann folgte im 2007 der Umzug an die Eisengasse. Seit einigen Jahren aber machen regelmässig Schliessungsgerüchte die Runde, welche die Grieder-Mutter, die Genfer Brunschwig Group, immer wieder dementierte. Schon fast gebetsmühlenartig. Nun dürfte eine Veränderung aber konkret werden. Denn: Ein Einzug des Provisoriums von Globus bedeutet unausweichlich den Auszug von Bongénie Grieder. Davon dürfte man zumindest ausgehen.

Mietvertrag läuft noch bis Anfang 2022

Doch weit gefehlt. Vergangene Woche liess die Brunschwig Gruppe gegenüber der bz verlauten, dass der Standort Basel erhalten werden soll und man sich weiterhin in Verhandlungen mit dem Eigentümer der Liegenschaft an der Eisengasse befinde. Die Gegenseite sieht dies indes anders.

Auf Anfrage nimmt die Eigentümerin und damit Vermieterin der Liegenschaft, die Zürcher SF Urban Properties AG, wie folgt Stellung: Der aktuelle Mietvertrag mit Grieder laufe noch bis Ende Januar 2022; die bisherige Mieterin habe darauf verzichtet, die «vertraglich vereinbarte Option für eine Verlängerung des Mietverhältnisses um weitere fünf Jahre auszuüben», sagt Mediensprecherin Sarah Lenz. Und weiter: «Die SF Urban Properties AG hat deshalb andere Vermietungsoptionen evaluiert und mit Globus einen neuen Mieter für die nächsten vier bis fünf Jahre gefunden.»

Per Telefon rausgeschmissen

Die bz konfrontierte die Brunschwig Gruppe respektive Bongénie Grieder mit den Aussagen der SF Urban Properties AG. Sprecherin Claudia Torrequadra hält fest, dass man mit der Vermieterin «während vieler Monate» über den Abschluss eines neuen Mietvertrags verhandelt und Ende Mai 2021 einen detaillierten Entwurf erhalten habe, bei dem nur noch technische Planungsfragen zu klären waren, die man gemeinsam haben lösen wollen. «Nachdem wir die notwendigen Einkäufe getätigt hatten, um den Basler Laden mit einem Sortiment für die nächste Frühjahr-/Sommer-Saison 2022 auszustatten, haben wir von unserer Vermieterin SF Urban Properties unerwartet und kurzfristig eine telefonische Mitteilung erhalten, dass die Räumlichkeiten an einen Dritten vermietet worden seien», so Torrequadra weiter. «Aufgrund dieser Umstände» gibt sie sich kämpferisch:

«Wir streben eine angemessene Verlängerung unseres derzeitigen Mietvertrags an und haben die Absicht, langfristig in Basel zu bleiben.»

Die Sprecherin von Bongénie-Grieder bleibt dennoch diplomatisch und betont, dass das Unternehmen nun als Erstes das Gespräch mit der Vermieterin suchen und eine Lösung finden wolle - dass Grieder am Standort Eisengasse festhalten wolle, sei Tatsache. Allerdings sei auch Tatsache, so berichtet ein Mitarbeiter von Grieder, der namentlich nicht genannt werden möchte, dass man sich je nach Ergebnis dieser Gespräche rechtliche Schritte vorbehalte – «und darauf läuft es hinaus».

Fest steht schon jetzt, dass die Zeit eilt: Auszugstermin des Modehauses wäre spätestens Ende Januar, also in lediglich vier Monaten. Und der Einzug von Globus würde laut Planung im Februar 2022 erfolgen.