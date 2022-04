Ungewisse Zukunft Bettingen bangt weiter um seinen Dorfladen – aber es gibt sieben Interessierte Vergangene Woche lief die Bewerbungsfrist für den Betrieb des Dorfladens in Bettingen ab. Derweil musste der Gemeinderat die Bevölkerung beruhigen. Tobias Gfeller Jetzt kommentieren 19.04.2022, 05.00 Uhr

Sieben Parteien informierten sich über den Betrieb des Bettinger Dorfladens. Ob sich jemand bewirbt, ist noch ungewiss. Niz

Die zuständige Gemeinderätin Eva Biland ist zufrieden. Sieben Personen und Organisationen haben bis Ablauf der Frist am vergangenen Donnerstag Dokumente über den Dorfladen verlangt, weil sie Interesse an dessen Betrieb haben. Das sei angesichts der Krise in der Gastronomie nicht selbstverständlich. Wer sich von den sieben definitiv für den Betrieb bewirbt, erfährt die Baukommission mit Eva Biland am 27. April, wenn die Präsentationen der Bewerberinnen und Bewerber stattfinden. Bis dahin läuft alles über den externen Berater ab, den die Gemeinde engagiert hat.

Zweite Ausschreibung nach «Hiobsbotschaft»

Es ist dies bereits die zweite Ausschreibungsrunde für den schon länger geschlossenen Dorfladen bei der Bushaltestelle im Dorfkern. Diese zweite Ausschreibung wurde nötig, weil die TriaPura Co. GmbH, die die erste Ausschreibung gewann, Anfang Jahr überraschend abgesprungen ist. Für den Gemeinderat war das ein Schock.

TriaPura als Betreibergesellschaft des benachbarten Restaurants Baslerhof ist im Dorf bekannt und hätte Synergien mit dem Restaurant nutzen können. Auch arbeiteten die designierten Betreiber gemäss Eva Biland ein «attraktives» Betriebskonzept. Die Gemeinderätin sprach Anfang Februar gegenüber dieser Zeitung von einer «Hiobsbotschaft».

Ohne Betreiber keine Renovation

Die Gefahr, dass keine neuen Betreiber gefunden werden, ist damit aber noch nicht behoben. Dieses Schreckensgespenst kursiert auch im Dorf. An einer kürzlich durchgeführten Informationsveranstaltung mit rund 80 Besucherinnen und Besuchern wurde klar, wie gross das Interesse am Dorfladen in Bettingen ist.

Die meistgestellte Frage drehte sich um ebendieses Worst-Case-Szenario und dass der Dorfladen saniert und renoviert würde, ohne dass ein Betreiber gefunden wird. Eva Biland kann diese Angst nachvollziehen: «Für uns war von Beginn weg klar, dass wir nichts bauen, wenn wir keinen Betreiber finden. Denn in den Baugenehmigungsprozess fliesst auch das Betriebskonzept des Betreibers mit ein.»

Am Tag vor der Entscheidungsfindung findet eine Gemeindeversammlung statt, an der der Gemeinderat die Bevölkerung noch einmal über den neusten Stand der Entwicklungen informieren wird.

Spezialwünsche erfüllen

Es war nach dem Rückzug von TriaPura auch die Befürchtung da, dass Bettingen künftig keinen Dorfladen mehr haben wird. Längst nicht alle Beispiele von Dorfläden in der Region führten zum Erfolg. Das ist auch Gemeinderätin Eva Biland bewusst:

«Es braucht Herzblut, Engagement, und der Wille von der Betreiberschaft, sich von Coop, Migros und Volg abzuheben und der Bevölkerung einen Mehrwert zu bieten.»

Alles stehe und falle mit den Betreibern, ist Biland überzeugt. «Die Bevölkerung muss sich mit ihnen identifizieren, dann kommen die Menschen gerne.» Und wenn die Bettinger Bevölkerung Spezialwünsche äussert und der Betreiber darauf reagiert, dann hat der Dorfladen mitsamt Bistro und Postagentur Erfolgspotenzial, glaubt Biland.

