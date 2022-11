Uni Basel bemüht sich um Gleichstellung

Diversität und Inklusion Uni Basel: Der Kampf um die Gleichstellung findet an verschiedenen Fronten statt Studierende kritisierten vor kurzem, ihre Hochschule unternehme zu wenig gegen sexualisierte Gewalt und Machtstrukturen. Diese hat nun geantwortet und will zeigen, dass sie in einigen Gleichstellungsthemen vorne liegt. Maria-Elisa Schrade Jetzt kommentieren 19.11.2022, 05.00 Uhr

Universität Basel: Viele Wege führen zur Gleichstellung. Bild: Juri Junkov

Anfang November warfen Studierende der Universität Basel ihrer Hochschule vor, nicht genügend gegen sexualisierte Gewalt und Machtstrukturen vorzugehen. In einem offenen Brief rollte das Kollektiv Dulifera, das anonym auf Instagram agiert, den Fall einer mutmasslich sexuell missbrauchten Doktorandin von 2018 bis 2019 wieder auf, weil dieser ihrer Meinung nach nie abschliessend von ihrer Universität aufgearbeitet wurde. Dies unter anderem, weil der beschuldigte Professor nach wie vor an der Uni Basel lehrt.

Nun liegt der bz die Stellungnahme der Universität vor, die sie vor kurzem an die Studierenden schickte. Auch in dieser will sich die Hochschule nicht weiter zu besagtem Fall äussern. Auf alle anderen Kritikpunkte und Forderungen der Studierenden geht sie hingegen ein und versucht aufzuzeigen, was sie in Bezug auf Sensibilisierung und Unterstützung bereits unternimmt.

Kurse und Informationskampagnen sollen zur Sensibilisierung beitragen

So bietet die Uni Basel zum Beispiel regelmässig präventive Kurse für unterschiedliche Zielgruppen an, wie etwa ein Bystander-Training für Mitarbeitende oder ein transinklusiver Empowerment-Kurs für Doktorierende. Ausserdem will sie im Frühjahr 2023 eine Kampagne lancieren, um den Code of Conduct der Universität sichtbarer zu machen. Dort heisst es unter anderem:

«Wir stellen uns entschieden gegen Diskriminierung, sexuelle Belästigung, Mobbing und Machtmissbrauch.»

Damit beauftragt ist die Koordinationsstelle für persönliche Integrität, doch das Kollektiv ist der Meinung, diese sei personell unterbesetzt und könne nicht unabhängig agieren. Nun teilt die Universität in ihrer Stellungnahme mit, die Verantwortliche halte ihre Stellenprozente für angemessen und müsse keine beurteilende Funktion übernehmen. Werde wegen sexueller Belästigung ermittelt, leite die Koordination an Externe weiter.

Die Studierenden sind von der Stellungnahme der Universität nicht überzeugt. Ihrer Aussage nach sei vereinbart gewesen, dass ihnen eine verbindlich Antwort mit Unterschrift der Rektorin vorgelegt werde. Nun rudere die Universität zurück und sage, es handle sich nur um einen Entwurf. Ausserdem seien die Trainings nicht obligatorisch. Dass potenzielle Täter daran teilnehmen, halten sie daher für unwahrscheinlich. Sie schreiben:

«Bisher können wir sagen, dass wir ziemlich enttäuscht sind von der Antwort der Universität. Wir haben wenig erwartet, aber sicher mehr als das.»

Nicht thematisiert wird bei diesem Streit hingegen, dass die Universität versucht, auch in anderen Gleichstellungsthemen weiterzukommen, deren Umsetzung ebenfalls beeinflusst, wie inklusiv die Hochschule in Zukunft tatsächlich sein wird.

Die Universität Basel bekennt sich zur Förderung von Chancengleichheit

Auf diese vielfältigen Herausforderungen reagiert die Universität Basel unter anderem mit einer strategischen Position zu Gleichstellung, Diversität und Inklusion, die bis 2030 umgesetzt werden soll. Darin tritt die Uni auch für die Förderung von Chancengleichheit ein und hält fest:

«Die Universität Basel hat sich zum Ziel gesetzt, eine familienfreundliche, gleichstellungsorientierte sowie diskriminierungs- und barrierefreie Universität zu sein.»

Die Liste der identifizierten Handlungsfelder ist lang: Um ihr Ziel zu erreichen, will die Universität mehr Frauen in die Professuren berufen, die Familienfreundlichkeit und den Schutz vor Diskriminierung, Mobbing und Machtmissbrauch ausbauen, Mitarbeitende und Studierende im Umgang mit unterschiedlichen Kulturen schulen und Studierenden mit Beeinträchtigung den Zugang zur Hochschule erleichtern. Für die Umsetzung wurde zunächst ein Aktionsplan für die nächsten drei Jahre ausgearbeitet.

Uni Basel: Nicht alle Studierenden sind zufrieden mit den Gleichstellungsbemühungen ihrer Hochschule. Bild: Juri Junkov

Der Frauenanteil in den Professuren beträgt aktuell 25 Prozent

Die Uni Basel wird als eine der wenigen von einer Rektorin geleitet, doch die Geschlechterzusammensetzung der Professuren ist nicht ausgewogen. Um einen Prozentpunkt ist der Frauenanteil in diesem Jahr gestiegen: Gerade hat die Immunologin Carolyn King eine neue Professur an der medizinischen Fakultät angetreten, an der traditionell – wie auch an anderen Hochschulen – Frauen wenig vertreten sind. Ausserdem startet Anfang 2023 Bianca Prietl als neue Professorin in der Geschlechterforschung.

Der Frauenanteil beträgt dennoch lediglich 25 Prozent und konnte in den letzten Jahren kaum angehoben werden. Grund dafür ist laut Uni Basel vor allem die niedrige Fluktuation, denn Professuren können nur bei Ruhestand oder Weggang neu besetzt werden. Der Kommunikationsleiter Matthias Geering schreibt:

«Selbst wenn ausschliesslich Frauen berufen werden würden, würde es viele Jahre dauern, bis das Geschlechterverhältnis ausgeglichen ist.»

Um nichtsdestotrotz künftig mehr Professorinnen zu gewinnen, wurden die Richtlinien für das Berufungsverfahren im vergangenen Jahr überarbeitet. So muss die Universität zum Beispiel aktiv nach Kandidatinnen suchen und diese zur Bewerbung auffordern. Ausserdem muss jede Berufungsliste mindestens eine Kandidatin auf den ersten drei Plätzen enthalten. Ein mögliches Hindernis: Bei beiden Regelungen sind Ausnahmen eingebaut.

Die Uni wurde für Familienfreundlichkeit und Lohngleichheit ausgezeichnet

Als wichtiges Gleichstellungsthema identifiziert die Uni Basel auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Sie gibt an, Krippenplätze mit geringer Wartezeit anbieten zu können und ihr Betreuungsangebot fortlaufend zu evaluieren und weiterzuentwickeln. So ist sie derzeit unter anderem damit beschäftigt, einen Nanny-Service aufzubauen.

Offenbar überzeugen all diese Bemühungen, denn seit vergangenem Jahr ist die Universität Basel als einzige schweizerische Institution für ihre Familienfreundlichkeit zertifiziert. Seit Frühling dieses Jahres verfügt die Uni ausserdem über ein Gütesiegel für Lohngleichheit.

