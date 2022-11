Uni Basel entwickelt eine App zum Lachen

Psychologie Uni Basel entwickelt Smile-App: «Wir wollen herausfinden, ob sie helfen kann, die Stimmung zu verbessern» Fremde Menschen im Smartphone anlachen. Das kann man seit einigen Tagen mit einer App der Universität Basel. Studien legen nahe, dass die Stimmung positiv beeinflusst wird, auch wenn man nur ein Fake Smile aufsetzt. Zara Zatti Jetzt kommentieren 07.11.2022, 05.00 Uhr

Lacht man sie an, lacht diese Frau in der App zurück. Bild: zvg

Wenn Sie das nächste Mal im Stau stehen und sich aufregen, dann sollten Sie anstatt zu fluchen vielleicht besser lachen. Was seltsam klingt und wahrscheinlich noch seltsamer aussieht, hat einen wissenschaftlichen Hintergrund. Die Facial-Feedback-Hypothese besagt nämlich, dass Lachen einen positiven Effekt auf die Stimmung hat und Stress reduziert – auch wenn das Lachen nur aufgesetzt ist.

Eine App der Universität Basel will nun herausfinden, wie sich das Anlachen von Gesichtern auf dem Smartphone auswirkt. Die App heisst SciSmile und kann seit kurzem gratis heruntergeladen werden. Es werden einem verschiedene Menschen mit neutralem Gesichtsausdruck gezeigt. Die App fordert einen zum Lächeln auf und sobald man dem Aufruf nachkommt, lacht die Person auf dem Bildschirm zurück. Vor und nach der Lach-Session muss man jeweils angeben, wie die aktuelle Stimmung aussieht und wie gestresst man ist.

Lachen durch Stäbchen im Mund

Fabian Müller ist Doktorand an der Psychologischen Fakultät in Basel und hat die App mitentwickelt. «Wir wollen herausfinden, ob die App Menschen helfen kann, Stress zu reduzieren und die Stimmung zu verbessern.» Frühere Studien beschränkten sich vor allem auf den Einfluss eines aufgesetzten Lachens. In einem Experiment mussten Studienteilnehmende stressige Aufgaben lösen. Bei einer Gruppe wurde durch ein Stäbchen im Mund ein Lachen simuliert. Die lachende Gruppe zeigte weniger Stresssymptome als die Gruppe, die kein Lächeln aufgesetzt bekam. Das zeigte sich etwa durch eine tiefere Herzfrequenz.

Mit der App SciSmile sollen nun die Effekte eines natürlichen Lächelns in einem sozialen Kontext auf Stress und Stimmung untersucht werden. Zudem findet das Experiment direkt im Alltag und nicht in einer künstlichen Laborsituation statt. Sollten sich tatsächlich positive Effekte zeigen, würde es in einem zweiten Schritt zu einer kontrollierten Studie kommen.

Schon 3000 Personen haben die App

Damit es zu verwertbaren Daten kommt, muss die App zwei Wochen genutzt werden. Am Tag sind zwei Smile-Sessions von zwei Minuten vorgesehen. Seit fünf Tagen ist die App online und wurde schon mehr als 3000 Mal heruntergeladen. Müller sagt: «Es scheint, als bestehe ein Interesse daran, doch wir werden sehen, wer die App auch wirklich zwei Wochen lang benutzt.»

