Riehen mit Label für kinderfreundliche Gemeinden ausgezeichnet

Unicef Riehen abermals mit Label für kinderfreundliche Gemeinden ausgezeichnet 2011 wurde Riehen erstmals das Unicef-Label für kinderfreundliche Gemeinde vergeben. Sechs Jahre später erfolgte die erste Re-Zertifizierung, jetzt die zweite. Lea Meister 28.10.2022, 11.36 Uhr

Der Dorfplatz in Riehen. Martin Toengi

Riehen gehört zu den ersten Schweizer Gemeinden, die das Unicef-Label für kinderfreundliche Gemeinden erhalten haben. «Die zweite Re-Zertifizierung «Kinderfreundliche Gemeinde» ist für Riehen zugleich Ehre und Verpflichtung, für die Kinder und die Jugendlichen in Riehen weiterhin ein gutes Umfeld zu bieten», so der Wortlaut in der Medienmitteilung der Gemeinde vom Freitag.

Das Label wurde am 26. Oktober im Museum für Kultur und Spiel in Riehen übergeben und gefeiert. Die Gemeinde wolle auch weiterhin in kinderfreundliche Verkehrsmassnahmen und Freizeitmöglichkeiten investieren. Auch liege der Fokus stets auf familienfreundlichen Strukturen in Form von Erziehungsberatung und Tagesbetreuung.

Gefässe und Prozesse zugunsten der Jüngeren schaffen

Das Unicef-Label helfe der Gemeinde dabei, das bereits getätigte Engagement sichtbar zu machen und Riehen «weiterhin als attraktiven Wohnort für Familien zu positionieren».

«Für die Aktions- und Massnahmenplanung für die Jahre 2022-2025 bekennt sich die Gemeinde Riehen noch bewusster dazu, dass Kinder als aktiver Teil der Riehener Bevölkerung Rechte haben, Rechte auf ‹Partizipation und Nachhaltigkeit›», heisst es seitens der Gemeinde weiter.

So strebt die Gemeinde an, Gefässe und Prozesse zu schaffen, in welchen die Anliegen und Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen noch stärker berücksichtigt werden und entsprechende Massnahmen eingeleitet und umgesetzt werden können.