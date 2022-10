Bernoulli-Mensa: Neustart nach finanziellen Schwierigkeiten

Universität Basel Bernoulli-Mensa: Nach dem finanziellen Flop folgt nun die Wiederöffnung Dem früheren Betreiber der Mensa in der Bernoullistrasse in Basel brach während der Pandemie die Kundschaft weg. Nun wagt die Genossenschaft ZFV einen Neustart – und gibt sich selbstbewusst. Maria-Elisa Schrade Jetzt kommentieren 07.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die neu gestaltete Bernoulli-Mensa der Universität Basel ist nun unter Leitung der ZFV-Gruppe. Nicole Nars-Zimmer

Mit einem dreistelligen Jahresumsatz im Millionenbereich und knapp 8500 Mitarbeitenden gehört die SV Group zu den Platzhirschen im Schweizer Gastronomie- und Hotelleriegewerbe. Bis vergangenen Winter war die Aktiengesellschaft alleinige Betreiberin aller Mensen und Cafeterien der Universität Basel.

Dann gab sie innerhalb weniger Monate nach und nach mehrere Standorte auf. Aus wirtschaftlichen Gründen, wie die Pressechefin Salome Ramseier damals wie heute versichert. Die Besuchendenzahlen waren während der Covid-Pandemie eingebrochen und hatten sich nicht schnell genug wieder erholt.

Überraschende Übernahme durch eine Genossenschaft

Überraschend hat nun die Gastronomiegruppe ZFV die Bernoulli-Mensa übernommen, nachdem sie bereits vor einigen Monaten die Cafeteria im Kollegienhaus neu eröffnet hatte. Mit knapp 3000 Mitarbeitenden ein deutlich kleinerer Player auf dem Markt hat die Genossenschaft keinerlei Sorge, die beiden Einrichtungen gewinnbringend betreiben zu können. ZFV-Sprecherin Jacqueline Leichsering schreibt auf Anfrage:

«Wir sehen an beiden Standorten Potenzial und sind überzeugt, dass wir attraktive Begegnungsorte für die Studierenden und Mitarbeitenden der Universität Basel schaffen können.»

Mehr als nur Verpflegung

Die Genossenschaft versteht sich als «innovative Gastgeberin», die in Basel «neue Wege» gehen möchte. So haben die ZFV-Unternehmungen die Studierenden von Anfang an im Rahmen mehrerer Workshop-Sessions in die Planung miteinbezogen, sagt Leichsering. Ausserdem stünden die Betriebe in regelmässigem Austausch mit Mitarbeitenden und Studierenden, öffneten sich für die Nachbarschaft und legten grossen Wert auf Nachhaltigkeit.

Die Cafeteria im Kollegiengebäude der Uni Basel ist bereits ein ZFV-Betrieb. Juri Junkov

Die neue Bernoulli-Mensa soll mehr als nur Verpflegung bieten: Als ganzheitliches Konzept will die ZFV-Gruppe über drei Etagen «inspirierende Begegnungsorte» schaffen, die zum Lernen, Austausch und Verweilen einladen.

Auch die Cafeteria bemüht sich um ein zeitgemässes Angebot, das junge Menschen anlocken soll, wie etwa Snacks und Bowls zum Selbstbefüllen und ein «Vicafe Barista Style». Weil die Genossenschaft ausserdem eigenen Angaben zufolge grossen Wert auf Klimafreundlichkeit legt, unterstützt sie den Ausbau vegetarischer und veganer Angebote.

Bleiben die ZFV-Unternehmungen hinter eigenem Anspruch zurück?

Kommunikativ rückt die Genossenschaft deutlich in die Innovationsecke. Das kommt bei Auftraggebenden wie Novartis oder Helvetia offenbar gut an – die ZFV-Unternehmungen betreiben in Basel für sie Betriebsrestaurants. Zugleich will die Genossenschaft als besonders soziale Arbeitgeberin wahrgenommen werden, wie ein Mitarbeiter der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) berichtet, deren Standort in Muttenz ebenfalls von der ZFV-Gruppe betreut wird. Dieser Spagat scheint nicht immer zu gelingen. Der Dozent sagt:

«Sie geben sich wahnsinnig sozial und integrativ, aber ihre Mensa ist ständig personell unterbesetzt und das Essen ist grauenhaft.»

Einer Studentin der Universität Basel schmeckt es in der neu eröffneten Cafeteria im Kollegienhaus deutlich besser als vorher, wie sie erzählt.

Gastronomische Angebote sollen neu ausgeschrieben werden

Noch im Juli hatte die Universität Basel verkündet, das gastronomische Angebot im Laufe dieses Jahres neu ausschreiben zu wollen. Die ZFV-Unternehmungen sollen übergangsweise als Betreiber der Cafeteria im Kollegienhaus und der Bernoulli-Mensa einspringen. Nun sagt Jacqueline Leichsering, die Genossenschaft wolle die beiden Standorte weiterführen und werde sich im Falle einer Neuausschreibung wieder bewerben.

Auch die SV Group schliesst nicht aus, erneut zu kandidieren. Angesichts der Tatsache, dass die Gästefrequenz bereits vor der Pandemie zurückgegangen sei, wolle die SV Group jedoch zunächst prüfen, ob das neue Konzept der Universität attraktiv für die Aktiengesellschaft sei. Für die rückgängigen Gästezahlen macht Sprecherin Salome Ramseier eine zunehmende Dezentralisierung der Universitätsstandorte verantwortlich.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen