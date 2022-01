Universitätsspital Basel Klinikum 3: Bauplan kann ab heute eingesehen werden Der Bauplan für das Klinikum 3 ist ab heute Mittwoch öffentlich einsehbar. Der Bauplan für das Klinikum 2, der andere Neubau des geplanten «Campus Gesundheit», wurde bereits vom Grossen Rat genehmigt. Laura Pirroncello 26.01.2022, 10.10 Uhr

Gemäss der aktuellen Planung soll der Neubau des Klinikums 3 so aussehen. Visualisierung: zvg

Das Universitätsspital will bis 2038 einen «Campus Gesundheit» mit den Neubauten Klinikum 2 und 3 realisieren. Von heute, 26. Januar, bis am 25. Februar werden nun die Änderungen des bestehenden Bauplans Nr. 215 für das Klinikum 3 öffentlich aufgelegt. Dies schreibt das Basler Bau- und Verkehrsdepartement in einer Mitteilung.