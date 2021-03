Universitätsvertrag Uni-Finanzierung: Basler SVP will vom Baselland die 80 Millionen zurück Dass die Beiträge der beiden Basel an die Universität künftig von deren Wirtschaftsstärke abhängen, wird allgemein begrüsst. Aber wegen einer Zusatzklausel würde Basel-Stadt im Vergleich zu Baselland zu viel bezahlen, so Kritik von links und rechts. Und die Basler SVP geht gar noch weiter. Jonas Hoskyn 08.03.2021, 17.45 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Haben ein neues Finanzierungsmodell ausgehandelt: Monica Gschwind (BL) und Conradin Cramer (BS) Bild: Kenneth Nars

Jahrelang haben Basel-Stadt und Baselland über eine gerechte Aufteilung der Subventionen für die gemeinsame Universität gerungen. Nun endlich scheint eine Lösung in Sicht, die Ruhe in das Thema bringen könnte. Vergangenes Jahr haben sich die Regierungen beider Basel auf einen neuen Finanzierungsschlüssel geeinigt. Im Zentrum steht das sogenannte Restdefizit: Den Löwenanteil der Kantonsbeiträge – neben dem Grundbeitrag, den die Kantone nach Anzahl Studierende bezahlen. Künftig soll eben dieses Restdefizit nicht mehr hälftig geteilt werden, sondern gemäss der Steuerkraft der beiden Kantone. Wer wirtschaftlich besser da steht, steuert auch mehr an die gemeinsame Universität bei. Aktuell würde das bedeuten, dass Basel-Stadt einige Millionen Franken mehr übernehmen müsste und Baselland leicht entlastet würde. Je nach wirtschaftlicher Entwicklung kann sich das künftig aber auch ändern.

Der dynamische Kostenteiler ist als Idee schon diskutiert worden, seit Baselland vor fünf Jahren damit gedroht hatte, den Univertrag wegen zu hoher Beiträge zu kündigen. Nur mit dem so genannten 80-Millionen-Deal, bei dem Basel-Stadt dem damals finanziell klammen Landkanton mit vier Tranchen à 20 Millionen Franken unter die Arme griff, konnte der GAU für die Uni noch abgewendet werden. Die beiden Bildungsdirektoren Conradin Cramer (LDP/BS) und Monica Gschwind (FDP/BL) erarbeiteten dann die neuen Regelungen.

«Standort ist kein Vorteil sondern eher ein Nachteil»

Der künftige Ansatz, der im revidierten Universitätsvertrag festgehalten werden soll, stösst allgemein auf viel Goodwill. Dies zeigt die nun zu Ende gegangene Vernehmlassung. Der Grundtenor: So werde die Finanzierung auf feste Füsse gestellt und die Universität erhalte die dringend benötigte Planungssicherheit. Die neuen Vertragsregelungen seien «notwendig und als ausgewogen», schreiben etwa die Basler und Baselbieter FDP, die symbolträchtig erstmals eine gemeinsame Stellungnahme verfasst haben. Und weiter: «Sie stärken die Konzentration der Universität auf ihr Kerngeschäft der Lehre und Forschung und sie fördern die Zusammenarbeit der beiden Kantone.»

Doch in der Stadt gibt es auch kritischere Töne. Vor allem, dass der Kanton Basel-Stadt fix zehn Prozent der Finanzierung als Ausgleich für den sogenannten Standortvorteil übernimmt, wird bemängelt: «Diese Umverteilung scheint rein politisch motiviert – es handelt sich um ein Entgegenkommen von BS an BL zu Gunsten der gemeinsamen Partnerschaft», so die Basler SP in ihrer Antwort. Faktisch müsste es sogar umgekehrt sein:

«Bezieht man die hohen Bodenpreise an zentraler Lage in Basel in eine Bewertung mit ein, erscheinen die Uni-Standorte in Basel-Stadt sogar als potenzieller finanzieller Nachteil für den Kanton.»

«80 Millionen wurden nie zurück bezahlt.»

In die gleiche Kerbe schlägt die Basler SVP: Standortvorteile seien ohnehin nur schwer berechenbar. Ausserdem würden noch immer mehr Studierende aus Basel-Landschaft an die Universität Basel kommen. Zudem greift die SVP auch die derzeitigen Pläne für neue Standorte auf Baselbieter Boden auf, etwa für die juristische und wirtschaftswissenschaftliche Fakultät. «Vor diesem Hintergrund macht eine Differenzierung im Finanzierungsmodell keinen Sinn», so die SVP.

«Eine echt-paritätische Trägerschaft ist aber weiterhin nicht in Sicht»,

schreibt die SVP. Und grübelt noch in alten Wunden. Es dürfe nicht vergessen werden, dass der Kanton Basel-Stadt vor einigen Jahren dem Nachbarkanton rund 80 Millionen Franken zukommen liess, damit der Universitätsvertrag nicht gekündigt wird. «Diese Mittelsprechung, als Unterstützungsbeitrag des damals finanziell schlecht dastehenden Kantons Basel-Land erfunden, wurde nie kompensiert, obschon Basel-Land aufgrund der bürgerlichen Mehrheit in Regierung und Parlament heute solide dasteht», so die SVP.