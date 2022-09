"Das Zelt" feiert 20 Jahre Jubiläum

Unterhaltung Zwischen Eigenheim und Bühne: «Das Zelt»-Direktor Adrian Steiner feiert nicht nur 20 Jahre Tournee-Jubiläum, sondern auch seinen zehnten Hochzeitstag Wegen der Pandemie musste das Kulturunternehmen für 580 Tage schliessen. Das sei schwierig, aber auch eine Chance gewesen, sagt Gründer Adrian Steiner im Gespräch mit der bz und erklärt, was ihn für 20 weitere Jahre motiviert. Tomasz Sikora Jetzt kommentieren 17.09.2022, 05.00 Uhr

Adrian und Catherine Steiner. Nicole Nars-Zimmer

Heute sollen auf der Basler Rosentalanlage die ersten Darbietungen auf der Bühne von «Das Zelt» erfolgen – zum 20. Mal. Als die bz am Donnerstagmorgen auf dem Platz eintrifft, sind die Vorbereitungen aber noch immer in vollem Gange. Man kommt sich vor wie auf einer Baustelle. Überall Gewusel, herumstehende Dinge, die noch aufgebaut werden müssen und Lastwagen mit «Das Zelt»-Aufschriften, wohin man blickt.

Gründer und Chef Adrian Steiner (54) führt durch den – wie er ihn nennt – «Hindernislauf» zur Stelle, welche die Fotografin für das Aufnehmen von Porträtbildern vorschlägt. «Manchmal frage ich mich, ob wir mehr Kultur oder mehr Logistik machen», sagt er und fügt lachend an: «Wahrscheinlich gleich viel von beidem.»

Bevor er und seine Frau Cathrine (49) für die Fotografin zu posieren beginnen, reicht sie ihm eine rotumrandete Brille. «Sein Markenzeichen. Er hat sicher 20 Stück und doch lässt er sie ständig liegen», sagt sie, halb vorwurfsvoll, halb belustigt.

Ein Leben zwischen Eigenheim und Bühne

Seine künstlerische Karriere begann Adrian Steiner schon als Kind im Quartiercirkus Bruderholz als Veloartist. Es folgten weltweite Tourneen mit dem Zirkus Knie. «Dennoch hat es irgendwie nicht gepasst. Ich war zu bürgerlich und habe darum einfach nicht ganz in diese Welt gepasst», so der 54-Jährige. Also entschied er sich, Jus zu studieren und machte sich 2002 als Anwalt selbstständig.

Doch kaum hatte sein bürgerliches Leben so richtig begonnen, lernte er den Hochseilartist David Dimitri kennen, den Sohn des berühmten Clowns Dimitri. Kurzerhand gründete er an der Expo in Biel mit ihm zusammen «Das Zelt», erzählt der promovierte Jurist und fügt an:

«Für ein Leben als Anwalt war ich wohl doch zu sehr Künstler»

Während Artist Dimitri rasch wieder aus dem Unternehmen ausstieg, stiess Eventmanagerin Cathrine zum Unternehmen dazu. Kurze Zeit später waren Adrian und Cathrine ein Paar und heirateten 2012. Zur Familie gehören zwei Kinder – Nico (15) und Josephine (13).

Bestand «Das Zelt» anfangs nur aus fünf Leuten, ist das Team bis heute auf 100 Personen angewachsen. «Wir sind kleiner als der Zirkus Knie, aber grösser als alle anderen», sagt Adrian nicht ohne eine Spur von Stolz in der Stimme.

Ehefrau Cathrine hat vor ein paar Jahren ebenfalls den Schritt auf die Bühne gewagt und tritt inzwischen regelmässig als Sängerin in «Das Zelt» auf. «Mittlerweile fühle ich mich auf der Bühne daheim», sagt sie. Ihr Mann habe sie aber dazu angestupst. «Vorher habe ich nur hobbymässig gesungen.»

Comedy, Concert, Circus

Auch sie hat damit wie ihr Mann nach einer bürgerlichen Vergangenheit den Weg in die Zirkuswelt gefunden, wenn auch nicht ganz. Ihren ursprünglichen Job als Eventmanagerin übt Cathrine nämlich neben ihren Auftritten weiterhin aus.

Ihren festen Wohnsitz hat die Familie in Basel, doch während der Tourneen sei man schon oft unterwegs, sagt Cathrine und findet, dass das gewissermassen einem Leben als Halbnomade gleiche.

Dass in einem Zirkus auch Comedians und Musiker auftreten, ist eher selten. Genau das sei aber getreu dem Motto «Comedy, Concert, Circus» das Alleinstellungsmerkmal von «Das Zelt», betont Adrian und sagt:

«Wir sind eigentlich ein Zwitter – irgendetwas zwischen Zirkus und Theater.»

Und sogar Tochter Josephine hat schon erste Auftritte hinter sich. «Früher fanden es die Kinder schade, dass Papi oft auf Tournee war», sagt Cathrine. «Doch heute haben sie Verständnis dafür und geben auch einmal Inputs, so wie Josephine mit ihrem Auftritt.»

Ist das also der Beginn einer Zirkus-Dynastie? «Das kann schon sein», sagt Adrian, müsse aber nicht. «Wenn den Kindern das Artistenleben zusagt, habe ich nichts dagegen. Sie sollen aber selber entscheiden.»

Die Pandemie sei auch eine Chance gewesen

Dass es mit «Das Zelt» überhaupt weitergehen würde, war besonders in der Hochphase der Pandemie nicht immer klar. «Wir konnten 580 Tage lang nicht arbeiten. Das war für alle schwierig», sagt Adrian.

Ans Aufgeben habe er aber nie gedacht. Das Resultat sei ein digitalisiertes «Das Zelt» gewesen, so der Direktor: «Die Leute konnten nicht zu uns kommen. Also haben wir aus der Bühne ein TV-Studio gemacht und sind so zu ihnen gekommen.»

Aus der Pandemie sei das Unternehmen durch viele gute Entscheide und Anpassungen gestärkt herausgekommen. «Insofern war die Pandemie für uns auch eine Chance», sagt Adrian. Und nicht nur für das Unternehmen selber, findet er:

«Durch die Digitalisierung werden Künstler, die ohnehin schon erfolgreich sind, noch dominanter. Das macht es für Jungkünstler noch schwieriger, in der Branche Fuss zu fassen.»

Mit dem Nachwuchsförderprogramm «Young Artists» hätten junge Künstler, die sonst analog nicht hätten auftreten können, weiterhin digital Präsenz markieren können.

Steiner macht nicht den Eindruck, als müsste er noch aus wirtschaftlicher Notwendigkeit arbeiten. Dazu passt, dass es die Förderung junger Artisten sei, die ihm die Motivation für weitere 20 Jahre «Das Zelt» gebe, wie er sagt.

