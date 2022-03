Messe Basel Kartbahn, BVB und Restaurants statt Grossveranstaltungen? Die Kartbahn in der Messehalle expandiert und der Betreiber wünscht sich Restaurants und Kinos für mehr Laufkundschaft. Die MCH Group hat aber andere Pläne. Julian Förnbacher Jetzt kommentieren 15.03.2022, 05.00 Uhr

Die fetten Jahre der Basler Messe sind vorbei – das ist spätestens seit dem Wegfall der grossen Flaggschiffe wie der Baselworld klar. Die Pandemie hat die Krise der MCH Group weiter verschärft, die teuren Hallen bleiben leer. Jüngstes Beispiel: die Absage der Lego-Ausstellung «The Art of the Brick», die dieser Tage hätte stattfinden sollen.

Eine Nutzniesserin dieser Situation ist die Indoor-Kartbahn von Roland Minder, die mit ihrer 460 Meter langen Piste und ihren Elektro-Gokarts seit Herbst 2020 provisorisch – und mit kurzen Unterbrüchen – in der Messehalle 1 untergekommen ist.

Betreiber Roland Minder mit einen Kart-Autos. Er würde sich über mehr Platz freuen. Kenneth Nars

«Die Vereinbarung ist grundsätzlich so, dass wir drinnen sein dürfen, solange die Halle nicht anderweitig gebraucht wird. Das ist manchmal für einige Monate der Fall, dann ziehen wir aus und lagern die Karts ein, bis wir wieder zurück dürfen», erklärt Minder das Mietverhältnis und ergänzt: «Natürlich wäre uns eine Dauerlösung lieber, weil das Zügeln logistisch schon ein grösserer Aufwand ist. Wir haben aber vollstes Verständnis dafür, wenn die Messe einen Mieter findet, der mehr bezahlen kann als wir.»

BVB mietet sich in Messe ein

Ein solches Beispiel ist die Messehalle 3, die von den Basler Verkehrsbetrieben (BVB) fortan für eine Million Franken pro Jahr als provisorisches Depot gemietet wird. Minder hatte selbst mit dieser Halle als Dauerlösung für seine Kartbahn geliebäugelt, musste dann aber der deutlich zahlungskräftigeren Konkurrenz den Vortritt lassen. «Das ist reine Marktwirtschaft und ich hätte es genauso gemacht, wäre ich in der Position der MCH Group», so Minder. Wie viel er dieser selbst bezahlt, möchte er nicht verraten:

«Wir sind der Vermieterin einfach dankbar, diese tolle Halle mit unseren Möglichkeiten füllen zu dürfen.»

So habe die MCH Group Minder etwa während der Lockdowns von sich aus die Miete erlassen.

Expansion trotz schlechter Zahlen

Minder fühlt sich mit seiner Kartbahn wohl in der Messehalle. Nun expandiert er sogar im kleinen Rahmen, wie aus dem Kantonsblatt hervorgeht. Neben der Bahn kommt fortan ein Getränkeausschank zu stehen, was eher auf langfristige Pläne denn auf ein Provisorium deutet. Und dies, obwohl das Geschäft alles andere als rosig läuft: «Wir haben aktuell ganz klar zu wenig Besucher. Die Situation ist bedrückend, aber wir suchen den Fehler bei uns.» So wolle man künftig etwa das Marketing intensivieren. Minder: «Denn wir haben das Gefühl, dass viele schlicht nicht wissen, dass es uns gibt. Zudem fehlt uns auch die Laufkundschaft.»

Der Chef im Element: Roland Minder dreht selbst eine Runde auf seiner Kartbahn. Kenneth Nars

Dass es auch anders gehen kann, erlebte Minder an der Herbstmesse. Dann wurde seine Kartbahn stark frequentiert und profitierte vom Messetreiben in der Umgebung. Entsprechend hegt der Kartbahn-Betreiber den Wunsch nach mehr Unterhaltungsbetrieben auf dem Messeareal: «Kämen mehr Restaurants, Bars, Kinos oder sonstige Aktivitäten hierher, ergäbe sich garantiert für alle ein grosser Mehrwert», ist er überzeugt, schiebt aber schmunzelnd nach: «Das ist natürlich nur ein Traum und keine Forderung.»

Lieber grosse Events als Unterhaltung

Bei der MCH Group selbst seien Vermietungsformate wie jenes der Kartbahn, sofern es Messe- und Eventprogramm erlaubten, «sehr willkommen», wie Kommunikationschef Christian Jecker auf Anfrage der bz schreibt. Dem Wunsch nach einem Unterhaltungskomplex erteilt er eine Abfuhr: «Ziel ist eine Verstärkung der Positionierung des Standorts Basel als Host City für Grossveranstaltungen zum Nutzen des Unternehmens und des Umfelds. Deshalb: Nein, es gibt keine Bestrebungen von Umnutzungen der Messehallen als Unterhaltungskomplex.»

