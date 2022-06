Die älteren Basler helfen mehr, als sie selber in Anspruch nehmen

Unterschätzt Der Wert der Zeit: Ü-55 Baslerinnen und Basler helfen mehr, als sie selbst Hilfe erhalten Die über 55-jährigen Menschen im Kanton Basel-Stadt sind eine wichtige Stütze für die Gesellschaft, weiss der Geschäftsführer von Pro Senectute Basel. Eine Umfrage des Kantons zeigt, dass die älteste Bevölkerungsgruppe mehr Unterstützung leistet, als sie selber in Anspruch nehmen. Elodie Kolb Jetzt kommentieren 02.06.2022, 05.00 Uhr

Menschen über 55 Jahren bieten selbst mehr Unterstützung, als sie selber erhalten. Symbolbild: Alexandra Wey/Keystone

Rasenmähen, Einkäufe erledigen, oder Pflegeeinsätze. Alltägliche Aufgaben, von welchen man annehmen könnte, dass ältere Menschen tendenziell eher auf Hilfe angewiesen sind. Doch wie eine Umfrage des Kantons Basel-Stadt zeigt, ist das Gegenteil der Fall: Die befragten Menschen über 55 Jahren gaben an, selber mehr materielle Hilfestellungen zu erbringen, als sie selber erhalten. Dabei geht es etwa um Unterstützung bei Garten- und Reinigungsarbeiten oder beim Einkaufen, das Füttern von Haustieren sowie Hüte- und Pflegeeinsätze.

40 Prozent greifen Freunden und Bekannten unter die Arme

Wie die Auswertung zeigt, unterstützen die Befragten am häufigsten Freundinnen und Bekannte: Knapp 40 Prozent gaben an, diesen unter die Arme zu greifen. Dicht gefolgt von Hilfeleistungen in der Nachbarschaft (38,4 Prozent) und der Unterstützung der eigenen Kinder (33,5 Prozent). «Regelmässig» bieten die befragten Personen vor allem ihren Kindern Hilfe, wie dem Schlussbericht der Untersuchung zu entnehmen ist. Knapp 40 Prozent der Menschen zwischen 55 und 64 Jahren würden zudem ihre eigenen Eltern unterstützen, diese Zahl nimmt mit zunehmendem Alter ab.

Dass gerade die Nachbarschaftshilfe stark verbreitet ist, verwundert Michael Harr nicht. Der Geschäftsführer von Pro Senectute beider Basel geht vor allem von praktischen Gründen aus: «Es ist einfacher, beim Nachbar nebenan die Blumen zu giessen, als bei der Mutter, die in einer anderen Stadt lebt».

Michael Harr ist Geschäftsführer der Pro Senectute in Basel. Kenneth Nars (Archivbild)

Viele gut ausgebildete Menschen mit Zeit

Im Gegensatz zu den 38,4 Prozent, die angaben, ihre Nachbarn zu unterstützen, sind es nur 26,7 Prozent der Befragten, die selbst materielle Hilfe aus der Nachbarschaft in Anspruch nehmen. Dasselbe gilt für die Unterstützung durch Freunde und Bekannte (24,3 Prozent) sowie durch die eigenen Kinder (23,7 Prozent).

Die Resultate der Umfrage überraschen Harr nicht. Er sagt: «Ältere Menschen tragen extrem viel zur Gesellschaft bei.» Er nennt das Beispiel der Privatpflege, also den Fall, dass etwa ein Partner seine Partnerin pflegt, wenn diese krank ist. «Ohne diese würde das System zusammenbrechen». Zwar sei die Altersgruppe der über 55-Jährigen sehr heterogen und es gebe auch jene Menschen, die gesundheitlich nicht mehr fit seien. Harr:

«Aber es gibt auch viele in dieser Altersgruppe, die sehr viel können, eine gute Ausbildung und Zeit haben. Und vor allem: Etwas Sinnvolles mit ihrer Zeit machen möchten.»

Pandemie könnte im Nachhinein positiven Einfluss haben

Die Befragung der ältesten Bevölkerungsgruppe führt der Kanton alle vier Jahre durch - das letzte Mal 2019. Da beteiligten sich 1'410 Personen und gaben Auskunft über eine Vielzahl Themen ihres Alltags. Damit datiert die letzte Befragung der über 55-Jährigen noch vor der Pandemie.

Harr könnte sich vorstellen, dass sich diese allenfalls sogar positiv auf die Unterstützungsleistungen auswirken könnte: «Gerade ältere Menschen waren gezwungen, sich passiv zu verhalten während der Pandemie. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Gruppe jetzt noch mehr Lust dazu hat, sich zu engagieren.» Er denkt: «Viele Leute wollen etwas Sinnvolles machen und wir als Gesellschaft sind wir auch darauf angewiesen».

