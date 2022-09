Unterstützung Eine Grossfamilie aus Fachpersonen: Ein Bindungshaus in Basel will jungen Eltern helfen In Kleinhüningen eröffnete das schweizweit erste ambulante Betreuungsangebot für Eltern mit Säuglingen. Das sogenannte Bindungshaus in Basel will eine Lücke schliessen. Tanja Bangerter-Opiasa Jetzt kommentieren 14.09.2022, 18.46 Uhr

Im Raum mit den Himmelbetten können sich die Eltern mit ihren Babys zurückziehen. Nicole Nars-Zimmer

Die visionäre, neue Tagesstruktur an der Schulgasse in Kleinhüningen ist nicht nur ein Pionierprojekt. Vielmehr schliesst das niederschwellige Betreuungsangebot für Eltern mit Kindern im ersten Lebensjahr eine grosse Lücke im Unterstützungsnetzwerk junger Familien. Das Angebot des Bindungshauses, das am Montag seinen Betrieb aufnahm, ergänzt bereits vorhandene Strukturen wie Hebammen, Elternberatung oder Kinderärzte.

Aus den offenen Fenstern des ehemaligen Kleinhüninger Schulhauses klingen mehrere Frauenstimmen – Teamsitzung, wenige Tage vor der Eröffnung. «An dieser Adresse waren schon immer viele Kinder», sagt Geschäftsführerin und vierfache Mutter Bettina Meyer-Merkelbach. Bereits während ihrer langjährigen Erfahrung als Familientherapeutin hegte sie den Wunsch, junge, mit Erschöpfung, Depressionen und Überforderung kämpfende Familien aufzufangen.

«Der prägenden und überwältigenden Phase nach der Geburt und während des ersten Lebensjahres wird viel zu wenig Gewicht gegeben.»

Meyer-Merkelbach erlebte, wie alleingelassen sich junge Mütter und Väter – besonders in den zwölf Monaten nach der Geburt – fühlen. Sie erzählt von Müttern mit Schreibabys, die durch die stundenlange Beanspruchung an ihre Grenzen stiessen. Oder von einer Familie mit Zwillingen, die an der Doppelbelastung von Familie und Berufsleben fast zerbrochen sei: «Der Vater versuchte seine Partnerin zu unterstützen und gleichzeitig seine Minusstunden aufzuarbeiten – bis zur völligen Erschöpfung.»

Das Team des neuen Bindungshauses: Donjeta Jusaj, Maria Börner-Schurig, Isabel Fornaro-Pfunder, Sandra Aeby, Luisa Bürgin und Bettina Meyer-Merkelbach (von links). Nicole Nars-Zimmer

Jeder Elternteil ist willkommen

Acht bis neun Betreuungsplätze fasst das Angebot des Bindungshauses, das halb-, ganztags oder als Mittagstisch gebucht werden kann. Damit möchte das Team belasteten Familien Unterstützung anbieten, sei dies bei postnatalen Depressionen, Erschöpfung, Überforderung oder Unsicherheit im Umgang mit ihrem Baby.

Im Grunde sei jeder frischgebackene Elternteil, der sich mehr Anschluss, Halt oder eine Struktur von aussen wünsche, willkommen. Das Betreuungsangebot passe sich an die individuelle Situation der jungen Familie an, sagt Meyer-Merkelbach und zeigt den Ruheraum mit vier farbigen Himmelbetten. Hier könne sich der betreuende Elternteil mit dem Säugling jederzeit zurückziehen.

«Die fehlende Grossfamilie ersetzen»

Stabilität und Raum, sich in der neuen Elternrolle zu finden, seien Grundpfeiler ihrer Ausrichtung, sagt die stellvertretende Geschäftsführerin Sandra Aeby, die als Hebamme immer wieder erlebt, dass Familien mehr Unterstützung brauchen. «Wir versuchen die fehlende Grossfamilie mit viel Fachwissen zu ersetzen», sagt Aeby und betont, wie wenig junge Eltern in ihrem Alltag mit dem Familienzuwachs in der Gesellschaft aufgefangen werden. «Da besteht grosser Nachholbedarf.»

Erste Anmeldungen hat das Team schon verzeichnet. In den Therapieräumen wollen sie bindungsorientierte Unterstützung anbieten. Nicole Nars-Zimmer

Maria Börner-Schurig, die in den freundlich eingerichteten Therapieräumen bindungsorientierte Therapien anbietet, sagt: «Wir verfolgen ein bindungsorientiertes Konzept.» Sie ist Kinderkrankenschwester und berichtet, erste Anmeldungen seien bereits eingegangen. Nun werde jede Anfrage geprüft, um zu entscheiden, ob das angebotene Setting zur Familie passe.

