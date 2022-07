Neue Städtepartnerschaft zwischen Basel und Abidjan unbestriten

Besuch in Birsfelden Die Kaffeebäuerin auf der Café Royal-Verpackung: Liceli Vela Collantes aus Peru lernt ihren fertigen Kaffee kennen

In der Provinz Rodríguez de Mendoza im Amazonas Regenwald baut Liceli Vela Collantes Kaffee an. So auch für die Migros-Kaffeemarke Café Royal, die in Birsfelden produziert wird. Wir haben die Peruanerin begleitet, als sie ihren fertigen Kaffee zum ersten Mal gesehen und probiert hat.