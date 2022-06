Unterstützung «Sportmillion» für Basler Sportvereine wird erstmals verteilt Der Grosse Rat hat im vergangenen Jahr die sogenannte «Sportmillion» für Basler Sportvereine gesprochen. Jetzt wird der Betrag erstmals verteilt. Lea Meister 30.06.2022, 14.14 Uhr

Basler Sportvereine wie der BSC Old Boys erhalten zusätzliche finanzielle Unterstützung über die Verteilung der «Sportmillion». Giuseppe Esposito / EQ Images

Der Entscheid, einen jährlichen Betrag von einer Million Franken zu definieren, der zusätzlich zur bisherigen Unterstützung an die Basler Sportvereine verteilt werden soll, fiel im Juni 2021. Dieser Betrag wird jetzt erstmals verteilt.

Ziel ist es, damit den Vereinssport in Basel zu fördern. Die Höhe der Forderung pro Verein ist von der Anzahl der aktiven Vereinsmitglieder mit Wohnsitz im Kanton Basel-Stadt und den Kosten für die Benützung von Sportanlagen abhängig.

«Stärkung des Sports»

Das Sportamt Basel-Stadt wertet diese zusätzliche «Sportmillion» als ein positives und starkes Zeichen für den vereinsorganisierten Sport in Basel, heisst es in der Medienmitteilung des Kantons vom Donnerstagnachmittag. Conradin Cramer wird wie folgt zitiert: «Die «Sportmillion» ist eine zusätzliche Unterstützung für die Basler Vereinssportlerinnen und –sportler. Ich freue mich sehr, dass unser Vorschlag zur Stärkung des Sports so gut angekommen ist.»

Die verantwortlichen Verbände würden angeschrieben, um die nötigen Daten für die Berechnung des Anteils zu erheben. Die Informationen werden mittels Online-Formular erhoben, um den administrativen Aufwand gering zu halten.