Untersuchung Keine Fehler bei «Basel Nazifrei»: Gutes Zeugnis für den Geheimdienst Aufsichtskommission findet bei der Basler Fachgruppe des Nachrichtendienstes keinen Anhaltspunkt für blinde Flecken. Jonas Hoskyn 31.05.2022

Mehrere Personen der «Basel Nazifrei»-Prozesse konnten nur aufgrund von Geheimdienstinformationen angeklagt werden. Roland Schmid

Es war dicke Post für die Staatsanwaltschaft: Der Bericht der Aufsichtskommission, der vergangenen Herbst veröffentlicht wurde, sparte nicht mit deutlichen Worten: Die Aufarbeitung der PNOS-Kundgebung und der Gegendemonstration «Basel Nazifrei», welche eskalierte, sei «erklärungsbedürftig». Mit grossem Aufwand seien die Verfahren gegen die Gegendemonstranten vorangetrieben worden, während die möglichen Straftaten auf rechtsextremer Seite liegen gelassen wurden, so das politisch hochbrisante Fazit der Aufsichtskommission.

Nun bringen neue Untersuchungen weitere Klarheit in den Komplex: Das Kontrollorgan über den Staatsschutz im Kanton Basel-Stadt hat seinen Jahresbericht veröffentlicht. Das Gremien beaufsichtigt die Basler Abteilung des Nachrichtendienstes des Bundes, also eine Handvoll Geheimdienstler. Bisher agierten diese unter dem Namen Fachgruppe 9, kurz FG9. Nun wurde die Einheit in Kantonaler Nachrichtendienst, abgekürzt KND umbenannt.

Anklagen oft nur dank Geheimdienstinfos

Aus den Prozessen im Zusammenhang mit den Ausschreitungen bei der Gegendemonstration ist bekannt, dass mehrere der Angeklagten nur aufgrund von Informationen und Beweisen des Geheimdienstes hatten identifiziert und angeklagt werden können. Entsprechend interessant ist die Frage, ob auch die FG9 derart einseitig arbeitet, wie dies bei der Staatsanwaltschaft festgestellt worden ist. Zumal der Nachrichtendienst unabhängig von der Polizei an der Demo war.

«Bei unseren Abklärungen konnten wir keine Verstösse feststellen», sagt nun Markus Schefer, der dem Kontrollorgan vorsitzt. Die Kommission habe Einsicht in sämtliche Amtsberichte genommen, welche die FG9 zuhanden der Staatsanwaltschaft über das Ereignis verfasst hatte. Zusätzlich habe man sich vom zuständigen Sacharbeiter erklären lassen, wie und aufgrund welcher Informationen die Identifikation der verdächtigen Personen erfolgt sei. Auch hier sei alles innerhalb des gesetzlichen Rahmens verlaufen.

Vergleichsweise kleine rechtsextreme Szene

Die Untersuchungen zur Demonstration «Basel Nazifrei» sind damit abgeschlossen. Das Thema Rechtsextremismus wird die Aufsichtskommission aber weiter beschäftigen. Vergangenes Jahr hatte sie angekündigt, den gewalttätigen Rechtsextremismus als neuen Schwerpunkt zu untersuchen. Ihr war aufgefallen, dass in der Überwachungsliste der FG9 deutlich öfters linksextreme Personen und Gruppen auftauchen als rechtsextreme.

Nun zeigt sich: Der Nachrichtendienst hat offenbar nur so wenige Rechtsextreme auf dem Schirm, weil die gewalttätige Szene im Kanton Basel-Stadt vergleichsweise schwach ausgebildet ist. «Bisher konnten wir nicht feststellen, dass die FG9 dem gewalttätigen Extremismus zu wenig Aufmerksamkeit schenken würde», so Schefer. Auf das Thema werde aber auch weiterhin ein besonderes Augenmerk gelegt.

