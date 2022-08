Unwetterschäden in Riehen: Fondation Beyeler bleibt vorerst zu

UNWETTER In Riehen beginnt das grosse Aufräumen – die Fondation Beyeler bleibt vorübergehend zu Riehen war am Mittwochabend stark vom Unwetter betroffen. Die Fondation Beyeler bleibt nach dem heftigen Regen bis auf weiteres geschlossen, da in einige Räume Wasser eingedrungen ist. Das Museum prüft, wie viele Kunstwerke beschädigt wurden. Laura Ferrari und Aimee Baumgartner Jetzt kommentieren 18.08.2022, 19.25 Uhr

Die Fondation Beyeler blieb am Donnerstag geschlossen, nachdem am Vortag Wasser in einige Räume eingedrungen ist. Nicole Nars-Zimmer

Wasser gehört nicht ins Museum. Ausser, ein bekannter Künstler reisst die Wände ein und flutet die Räume mit grünem Wasser. Die Ausstellung «Life» des dänischen Künstlers Olafur Eliasson lockte im letzten Jahr etliche Besucherinnen und Besucher in die Fondation Beyeler.

Jetzt wurde es im renommierten Museum in Riehen erneut nass, diesmal aber aufgrund eines heftigen Gewitters, das am Mittwochnachmittag über die Region Basel zog und an zahlreichen Orten für Überschwemmungen sorgte.

Zustand von zwei Kunstwerken noch unklar

Um die Werke zu schützen, wurde das Museum demnach am Mittwochabend frühzeitig geschlossen. Dorothee Dines, Sprecherin der Fondation Beyeler, informierte die bz am Donnerstagabend darüber, dass das Museum vorübergehend geschlossen bliebe, da bei zwei Kunstwerken weitere Untersuchungen vorgenommen werden müssen.

«Alle Kunstwerke, die im Rahmen der Ausstellung ‹Mondrian Evolution› gezeigt wurden, blieben unversehrt. Dies gilt ebenso für die Werke aus der Sammlung», schreibt Dines.

Die Ausstellung des niederländischen Malers Piet Mondrian läuft noch bis am 9. Oktober 2022. Georgios Kefalas / EPA

Das Gespräch zwischen dem deutschen Schauspieler Lars Eidinger und dem Ausstellungskurator Ulf Küster und die anschliessende «Autistic Disco» mit Eidinger musste abgesagt werden. Dies wurde bereits am Donnerstagnachmittag auf der Website des Museums kommuniziert. Wie lange das Museum geschlossen bleibt, ist noch unklar. Die Fondation Beyeler will zu gegebenem Zeitpunkt über die Wiedereröffnung informieren.

Diese Museen hatten bereits mit Wasserschäden zu kämpfen Kunstmuseum Basel Im Oktober 2020 drang im Kunstmuseum Basel Wasser in einen Ausstellungsraum, weil beim Dach Ausbesserungen vorgenommen werden mussten. Dies führte dazu, dass Kondenswasser bis in einen der Ausstellungsräume lief. Dieser stand zwar leer, jedoch war die Verwunderung gross, dass bereits nach drei Jahren des Neubaus Ausbesserungen nötig waren. Ein Jahr zuvor mussten Angestellte des Kunstmuseums acht Bilder abhängen, da nach starkem Regen Wasser in den Hauptbau eindrang. Historisches Museum Basel Ebenfalls betroffen war im Jahr 2020 das Historische Museum, das eine Ausstellung zu Friedrich Nietzsche frühzeitig abbrechen musste. Durch einen Riss in der Decke, verursacht durch die Bauarbeiten am Stadtcasino, drang Wasser in das Gebäude. Das Historische Museum war für mehrere Wochen geschlossen.

Mehrtägige Aufräumarbeiten in Riehen

Auch in anderen Teilen von Riehen waren die Einwohnerinnen und Einwohner am Donnerstag mit der Beseitigung der Unwetterschäden beschäftigt. Wie die Gemeinde vermeldete, hatte der Werkdienst der Gemeinde seit Mittwochabend damit zu tun, Gefahrenstellen zu sichern, die Abflüsse von Schwemmmaterial zu befreien sowie Strassen und Trottoirs zu reinigen.

Zudem mussten abgebrochene Äste und weiteres Material entfernt werden, welches nach dem Sturm und den Niederschlägen herumlag. Die Aufräumarbeiten werden in den nächsten Tagen fortgesetzt, so die Gemeinde weiter.

Zwei Bäume sind in Riehen umgestürzt. Nicole Nars-Zimmer

Die Basler Polizei verzeichnete insgesamt 160 Meldungen – unter anderem wegen zweier in Riehen umgestürzter Bäume. Die Einsatzkräfte standen bis spät Abends im Einsatz. Wie hoch der Schaden beziffert wird, sei nach Angaben der Polizei noch unbekannt. Auch ist noch offen, wie viele Häuser durch die grossen Wassermengen beschädigt wurden.

Gefährliche Kellerräume

Die Gemeinde Riehen warnte am Donnerstag davor, dass das Betreten von Kellerräumen gefährlich sei. «Aufgrund der sintflutartigen Regenfälle raten die Behörden dringend davon ab, in die Kellerräume der Häuser zu gehen», heisst es auf der Website der Gemeinde.

Wie lange die Aufräumarbeiten in Riehen noch dauern, ist derzeit unklar. Nicole Nars-Zimmer

Neben Kellern wurden auch Strassen und die Hörnli-Unterführung in Riehen geflutet. Der Busverkehr musste zwischenzeitlich eingestellt werden. Im Verlauf des Mittwochabends kam es später zu Verspätungen, Ausfällen und Umleitungen auf dem gesamten Netz der Basler Verkehrsbetriebe (BVB).

Auch andere Orte in der Region waren besonders stark vom Unwetter samt Hagel und Blitzen betroffen. Am zweitmeisten Niederschlag gab es mit Stand Donnerstagmorgen um 4.10 Uhr in Basel / Binningen. Innerhalb von 24 Stunden wurden hier nach Angaben von «SRF Meteo» 57,7 Millimeter gemessen. Mehr gab es nur in Locarno / Monti mit 61 Millimeter.

Viel Regen auch im Baselbiet

Im Baselbiet sind nach Informationen der Polizei ab 16.50 Uhr am Mittwoch 150 Notrufe wegen Folgen des starken Regens eingegangen. Zwei Meldungen wegen umgestürzter Bäume, 46 Meldungen wegen eingedrungenem Wasser in Keller oder Liegenschaften, eine Meldung wegen einer mit Geröll verunreinigten Strasse.

Besonders viel Niederschlag gab es dabei in den Bezirken Arlesheim und Laufen – aber auch in anliegenden Orten. Die örtlichen Feuerwehrorganisationen, die Polizei, das Feuerwehr-Inspektorat beider Basel sowie der Sanitätsdienst standen während Stunden im Einsatz. Angaben zu Verletzten aus der Region liegen keine vor.

