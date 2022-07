Ups! 100 Liter aus der Region betroffen: So wässrig dürfte selbst der Milch-Drink nicht sein In den letzten Tagen dürfte der eine oder andere Migros-Kunde in der Region Basel verdutzt aus der Wäsche geschaut haben. Denn der Detailhändler lieferte eine gar dünne Version seines Milch-Drinks. Das blieb nicht unbeobachtet. Mona Martin 07.07.2022, 15.01 Uhr

Gleich doppelt negativ überrascht wurde die die Basler LDP-Grossrätin Nicole Strahm-Lavanchy am Donnerstagmorgen. Zuerst musste sie beim Einkaufen feststellen, dass die Migros auf ihre Milch «aus der Region» 10 Rappen aufgeschlagen hat. Dann aber folgte das richtige Staunen. Zwar hatte Strahm-Lavanchy die fettreduzierte Variante Milchdrink gewählt, mit so wenig Nährstoffen hatte sie aber dann wohl nicht gerechnet: Im Glas glich die Milch schlicht trübem Wasser.

Fehler nach Spülen der Leitungen

Nicole Strahm-Lavanchy

Was ist passiert? Eine Nachfrage bei der Migros Genossenschaft zeigt, dass das Malheur seinen Ursprung in der Reinigung der Leitungen Anfang vergangener Woche hat, wie Produktmanager der Migros Naim Berisha der bz erklärt. Dort seien die Leitungen, aus denen die Milch in die Behälter fliessen, wie gewohnt gespült worden.

Danach aber sei wohl Wasser darin verblieben und man habe das am Morgen bei der Kontrolle übersehen. Berisha spricht von «einem menschlichen Fehler». Betroffen davon seien rund 100 Liter. Auf einen offiziellen Rückruf habe man verzichtet, da Milch ein Produkt sei, das nicht lange in den Regalen verbleibe, das gehe schlicht zu schnell.

Bei Kundinnen und Kunden, die sich gemeldet haben, habe man sich aber entschuldigt, ihnen das Geld rückerstattet und in manchen Fällen einen 5-Franken-Gutschein draufgeschlagen. Nicole Strahm-Lavanchy wartet derweil allerdings noch auf eine Rückmeldung der Migros, wie sie der bz auf Anfrage mitteilt.