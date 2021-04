Urnengang Die Wahlen als Ultima Ratio – alles Wichtige zu den Basler Richterwahlen Am 9. Mai werden in Basel-Stadt die Gerichtspräsidien gewählt. Allerdings nur dort, wo sich die Parteien nicht einig wurden oder wo unabhängige Kandidaten eine stille Wahl verhindern. Jonas Hoskyn 29.04.2021, 05.00 Uhr

Die Kandidierenden für die Gerichtspräsidien sind deutlich weniger bekannt als die Politiker – doch ihr Amt ist genauso bedeutend. Nicole Nars-Zimmer

Die Wahlen der Gerichtspräsidien sind eine schizophrene Angelegenheit. Einerseits handelt es sich um äusserst bedeutende Ämter. Gleichzeitig gibt es für die Stimmbürger kaum eine Möglichkeit, die Arbeit der Richter einschätzen zu können. Anders als Mitglieder der Regierung und des Parlaments stehen sie nur selten im Rampenlicht. «Solche Wahlen sind auch für die Kandidaten höchst unangenehm», sagt Jeremy Stephenson, der früher als Strafgerichtspräsident tätig war.

«Man kann nicht einfach wie ein Politiker kommen und mit meinen Urteilen Wahlwerbung für sich machen.»

Vielmehr sei man von der Stärke der Partei abhängig, in der man Mitglied ist. Das Paradoxe: Bei der eigentlichen Arbeit als Gerichtspräsident spielt die Parteizugehörigkeit – anders als in der Politik – kaum eine Rolle.

In den vergangenen Jahrzehnten hat sich die Praxis etabliert, dass die Parteien versuchen, die Präsidien untereinander auszuhandeln. So soll neben der Ausgewogenheit auch sichergestellt werden, dass geeignete Personen für die Präsidien nominiert werden. Umgekehrt wird dieses Vorgehen auch immer wieder als Klüngelei oder Kuhhandel kritisiert, denn wenn es nur so viele Kandidaten wie freie Sitze gibt, kommt es zu stillen Wahlen. Die Stimmbevölkerung ist also ausgeschlossen.

Doch das Interesse wäre da: Zehn Tage vor dem Entscheid sind schon über 15 Prozent der Wahlcouverts eingegangen. Das ist vergleichbar mit den Regierungs- und Grossratswahlen vergangenes Jahr.

Zwei Unabhängige und ein politischer Lagerkampf

Bei den aktuellen Wahlen konnte für das Zivilgericht, das Jugendgericht und das Sozialversicherungsgericht eine Einigung zwischen den Parteien erzielt werden. Mehr Kandidierende als Ämter gibt es beim Strafgericht, beim Appellationsgericht und dem Gericht für fürsorgerische Unterbringung. Dabei unterscheidet sich die Ausgangslage jeweils. Beim Straf- und Appellationsgericht hat sich neben den Nominierten der Parteien auch jeweils ein unabhängiger Kandidat gemeldet.

Beim Strafgericht versucht der Basler Advokat und Mediator Daniel Bäumlin sein Glück als Kandidat von ausserhalb des «Politkuchens». Wie gut seine Chancen mit dem Alleingang sind, lässt sich allerdings nur schwer abschätzen.

Kurios ist die Ausgangslage beim Appellationsgericht

Erst vor einem halben Jahr hatte SVP-Richter Marc Oser die Wahl für ein zusätzlich geschaffenes Präsidium gegen Sprengkandidat Bernhard Madörin gewonnen. Madörin stand in den vergangenen Jahren sehr viel auf der anderen Seite. Erst wenige Wochen vor der Wahl war er wegen mehrfacher ungetreuer Geschäftsbesorgung mit Bereicherungsabsicht, Urkundenfälschung und Vergehen gegen Steuergesetze verurteilt worden. Nach seiner Wahlniederlage legte Madörin Beschwerde beim Bundesgericht ein. Gleichzeitig kandidiert er bei den kommenden Wahlen erneut fürs Appellationsgericht. Oser umgekehrt muss sich wenige Tage nach Amtsantritt bereits seiner ersten Wiederwahl stellen.

Beim Gericht für fürsorgerische Unterbringung konnten sich die Parteien nicht einigen. Die LDP ist der Meinung, dass ihr der Sitz zusteht, den sie in der letzten Amtsperiode der SP überlassen haben und schickt unterstützt von den bürgerlichen Parteien Rita Jedelhauser ins Rennen. Die Linken würden das Präsidium gerne in den eigenen Reihen halten und haben gemeinsam die Grüne Elisabeth Joller nominiert.