Valentinstag Kostenlose Fotoaktion: Im Park der Fondation Beyeler wird am Wochenende geküsst Verliebte können im Pavillon das Motiv der Skulptur «Der Kuss» von Auguste Rodin nachstellen und werden dabei fotografiert. Damit möchte die Museumsleitung auch auf die laufende Ausstellung aufmerksam machen. Rahel Koerfgen 11.02.2021, 18.00 Uhr

Im Pavillon neben der Skulptur «Der Kuss» von Auguste Rodin (rechts im Bild) soll am Wochenende geknutscht und geknipst werden. Mark Niedermann

Viel unternehmen können Paare am diesjährigen Valentinstag wahrhaftig nicht. Es gibt sie aber doch, einzelne Events im Freien, die die Liebe feiern. So hat die Fondation Beyeler in Riehen eine besondere Aktion für das Wochenende auf die Beine gestellt, die sich mit drei Wörtern auf den Punkt bringen lässt: spazieren, knutschen, fotografieren.