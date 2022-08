Schaden von über 80'000 Franken: Sechs Basler Kirchen beschmiert

Vandalen-Serie Schaden von über 80'000 Franken: Mehrere Basler Kirchen beschmiert – jetzt auch die Elisabethenkirche Wer für die zum Teil wirren Schmierereien und anderen Vandalenakte in den Basler Gotteshäusern verantwortlich ist, ist nach wie vor unklar. Es wurden Anzeigen gegen unbekannt eingereicht. Aimee Baumgartner Jetzt kommentieren 19.08.2022, 16.42 Uhr

Die Heiliggeistkirche im Gundeli wurde an mehreren Stellen verschandelt. Zvg/RKK

In den vergangenen Wochen wurden in fünf Basler Kirchen Vandalenakte verübt. An den Wänden und am Inventar wurden teilweise wirre Schriftzüge hinterlassen, wie beispielsweise die Namen der unterschiedlichen Gottheiten, die Teufelszahl 666 oder auch einzelne Buchstaben und unverständliche Wortkonstruktionen.

666 in der Kirche St.Joseph. Zvg/RKK

Ein «grosser Graffitischaden» wurde in der Heiliggeistkirche im Gundeli entdeckt, wie Matthias Schmitz von der Römisch-katholischen Kirche Basel-Stadt (RKK) gegenüber der bz sagt. Der Schaden an Altar, Säulen und Wänden wird auf bis zu 30'000 Franken geschätzt. In der Kirche St. Joseph wurden zusätzlich auch die Kirchenbänke beschmiert. Die Schadenshöhe bei der Kirche im Matthäus-Quartier beträgt nach Angaben der RKK bis zu 10'000 Franken.

Hinzu kommen weitere Schmierereien im Aussen- und Innenraum der Kirche St. Clara beim Claraplatz und der Kirche Guter Hirte Weil am Rhein, die im Grundeigentum des Kantons Basel-Stadt ist. Darüber hinaus kam es zu einem Brandschaden am Altar sowie zu einem kaputten Fenster in der Kirche Bruder Klaus auf dem Bruderholz. Der Schaden aller Vorfälle beläuft sich auf über 80'000 Franken.

Mit Sprayfarbe wurden die Säulen in der Kleinbasler St. Josephkirche beschmiert. Zvg/RKK

Über die Identität der Täterschaft sowie deren Beweggründe liegen aktuell keine Informationen vor. Nach Angaben der RKK wurden Anzeigen gegen unbekannt eingereicht. Die Polizei geht offenbar von einem einzelnen, geistig verwirrten Täter aus, heisst es von der Kirchenvereinigung. Die Basler Staatsanwaltschaft kann gestützt auf das Amts- und Untersuchungsgeheimnis sowie die Strafprozessordnung keine Angaben zum bisherigen Ermittlungsstand machen.

Es handelt sich vermutlich um dieselbe Täterschaft

In den vergangenen zwei Wochen kamen zwei Fälle von Vandalismus in der Elisabethenkirche hinzu, wie diese aus Anfrage bestätigt. «Den freiwillig Mitarbeitenden unseres Präsenzdienstes ist kurz vor den Vorfällen ein Mann aufgefallen, der sich auffällig verhielt», schildert Anne Burgmer, Leiterin der Offenen Kirche Elisabethen.

«Ob diese Person für die Schmierereien an der Wand und beim öffentlich zugänglichen WC zuständig ist, können wir natürlich nicht definitiv sagen.» Verglichen mit den Schmierereien in den anderen Kirchen geht Burgmer davon aus, dass es sich um dieselbe Person handelt.

Elisabethenkirche, Ferdinand Stadler 1865. Roland Schmid

Unterdessen wurde Anzeige gegen unbekannt eingereicht. «Unsere Kirche ist bewusst eine offene Kirche für alle. Wir sind den Umgang mit Menschen gewohnt, die andere als auffällig bezeichnen würden. Doch der Schutz und das Wohlbefinden unserer freiwillig Mitarbeitenden und der Besucherinnen und Besucher wiegt höher», so Burgmer. Im Zentrum liegt aber für die Kirchenleiterin und Theologin nicht die Bestrafung.

«Ich hoffe, dass dem Menschen hinter diesen Taten im Rahmen der Möglichkeiten geholfen wird.»

Mit welchem finanziellen Mehraufwand die Beseitigungen der Schriftzüge verbunden sind, kann Burgmer nicht sagen. Jeder Schaden sei einer zu viel, insbesondere weil die Offene Kirche Elisabethen keine nennenswerten Kirchensteuern erhält und den Grossteil der Gelder selbst erwirtschaften muss.

