Nach Jahren des Fortschritts: Die Velostadt Basel stagniert In der Vierjahreswertung ist Basel hinter Bern zurückgefallen. Nach deren Vorbild will eine Petition nun einen Fonds zur Weiterentwicklung der Infrastruktur und Verkehrssicherheit eröffnen. 10.05.2022

Die Kreuzung am Luzernerring ist für die Velofahrenden noch immer sehr gefährlich. Auch nach dem tödlichen Unfall im letzten Jahr hat sich nichts gross geändert dort. Kenneth Nars

Winterthur, Bern, Basel. So sieht es aus, das Podest des diesjährigen «Prix Velo» in der Kategorie «Grossstadt». Eine Vierjahreswertung von «Pro Velo Schweiz», bei der die Schweizer Bürgerinnen und Bürger jeweils über ihr Wohlbefinden betreffend Verkehrssicherheit und Infrastruktur für Velofahrende befragt werden.

Es ist ein Podest, das auf den ersten Blick Sinn macht. Nämlich sind es die drei der sechs grössten Schweizer Städte, die automatisch mit einer grossen Velokultur in Verbindung gebracht werden. Und dennoch hat das Ranking einen Makel: Denn erstmals seit Erhebung der Daten im Jahr 2005 befindet sich die Stadt Basel nicht auf dem zweiten Platz. Diesen hat die Stadt Bern nun inne.

Und das völlig zu recht, wie Roland Chrétien, Geschäftsführer von Pro Velo beider Basel, sagt. «Bei der Velothematik stagniert die Stadt Basel momentan.» Bern würde die Früchte seiner Arbeit tragen, was sich auch im Ranking spiegle. Der grosse Unterschied zwischen den beiden Städten? Während die Bärenstadt eine eigene Velofachstelle besitze und bereits zwei velofreundliche Hauptrouten durch die Stadt führen, fehlten solche in Basel.

Breitere und durchgehende Velowege werden gefordert

«Bei uns gibt es derartige Pläne bereits seit mehreren Jahren. Sie warten nur darauf, umgesetzt zu werden, was aber von politischer Seite kommen muss», sagt Chrétien. Eines der Probleme soll aber im nächsten Jahr gelöst sein. Denn wie die Mobilitätsstrategie des Kantons verrät, wird es dann eine Velofachstelle geben.

Wobei dann auch die weiteren Traktandenpunkte angegangen werden können. Denn Pro Velo beider Basel fordert nach den neuesten Erkenntnissen die Einführung des Berner Modells auch in Basel und unterstützt deswegen die Initiative für sichere Velorouten. «Wir wollen mehr Sicherheit für die schwächsten Verkehrsteilnehmenden», sagt Chrétien. Mit der Initiative will man breitere und besser markierte Velowege, sichere Querungsstellen, eine Fachstelle und die Entflechtung von Verkehrsknoten erreichen.

«Sind Sie schon einmal auf den Velohauptrouten in Bern gefahren? Das ist ein völlig anderes Fahrgefühl», erzählt Chrétien und kommt ins Schwärmen. Zwei von zirka zehn Routen seien bereits gebaut, eine jede mit fast überall 2,5 Metern Breite oder baulich abgetrennten Fahrbahnen. «Die Berner denken von A nach B, das muss bei uns erst noch geschehen.» Wie in Bern soll es auch in Basel einen Fonds geben, der mit jährlich fünf Millionen Franken für ein lückenfreies Basler Velonetz bis 2035 sorgen soll.

Erfreuliches Resultat für Muttenz

Der Fokus müsse aber auch darauf liegen, dass gefährliche Stellen rasch saniert werden. «Das beste Beispiel hierfür ist der Unfall vor einem Jahr beim Luzernerring.» Der Aufschrei über die verstorbene Velofahrerin sei gross gewesen, «passiert ist seither aber nichts», findet Chrétien. Zu unantastbar sei der Autoverkehr in der Basler Innerstadt momentan noch. «Wobei mittlerweile selbst Automobilhersteller eingesehen haben, dass die Stadt nicht dem Auto gehören kann.»

Diese Forderungen sorgen im liberalen Lager für Kritik. Bereit im Zuge der neuen Mobilitätsstrategie wurde diese als «autofeindlich» und als «Schikane» empfunden. Die LDP ihrerseits lehnte diese ab und kam mit eigenen velospezifischen Vorschlägen. Mit Blick auf die vielen Gesetzesübertretungen brauche es Verkehrskurse für Velofahrende, die andere Verkehrsteilnehmende gefährden würden.

Doch es steht nicht schlecht um die Velostadt Basel. «Seit der Erhebung der Daten hat die Stadt auch Fortschritte gemacht», sagt Chrétien. Ausserdem darf sich auch das Resultat einiger Gemeinden der Region sehen lassen.

Mit einem erfreulichen dritten Rang wurde mit Muttenz eine Baselbieter Gemeinde geehrt und konnte sich um einen Platz, in der Kategorie «Kleinstädte» verbessern. Für Pro Velo beider Basel ist dies ein Zeichen guter Arbeit und soll auch andere Gemeinden dazu animieren, weiter an der Velothematik dranzubleiben.

