Festhütte und Sicherheitsburg: Spezieller Sonntag in Basel

Zwischen Festhütte und Sicherheitsburg: Basel erlebte einen vielfältigen Sonntag Neben ersten Feierlichkeiten wegen des Jubiläums des Zionistenkongresses fanden unzählige andere Veranstaltungen am Sonntag statt – immer mit dem Militärhubschrauber über den Köpfen und einer grossen Anzahl Polizeibeamter.

Während der Demonstration gegen den Zionistenkongress schirmte die Polizei das Klosterberg von der Kundgebung ab. Roland Schmid

Ein Militärhelikopter zieht brummend am Himmel seine Kreise, die Treppe beim Theater Basel ist blockiert durch grosse blaue Container und Stacheldraht, das Stadtcasino ist abgeschirmt durch hellblaue Absperrungen. Die Polizeipräsenz ist hoch. Zu sehen sind nicht nur Basler Polizistinnen und Polizisten, sondern unter anderem auch solche aus Zürich, St.Gallen und Luzern.

Auf dem Barfüsserplatz konnten derweil Schwinger auf der Leinwand beobachtet werden. Roland Schmid

Es wird deutlich: Am Sonntag herrschte eine aussergewöhnliche Stimmung in der Basler Innenstadt. Nicht nur wegen der vielen Sicherheitsvorkehrungen im Zusammenhang mit den Jubiläumsfeierlichkeiten des ersten Zionistenkongresses, sondern auch weil auf engstem Raum die verschiedensten Veranstaltungen nebeneinander stattfanden.

Anlass im Stadtcasino und Public Viewing auf dem Barfüsserplatz

Im lückenlos abgesperrten Stadtcasino fand bereits am Sonntag eine Tagung im Rahmen der Jubiläumsfeier des Zionistenkongresses statt. Auf dem Barfüsserplatz, nur wenige Meter daneben, verfolgten Schwingfans beim Public Viewing gespannt das Schwing- und Älplerfest. Eine ältere Dame bemerkte treffend mit einem Schmunzeln: «Das passt ja gut zusammen.»

Als die elegant gekleideten Gäste des Stadtcasinos, eindeutig nach einigen Schwierigkeiten, den Barfüsserplatz erreichten, sassen nur wenige Menschen auf den Bänken vor der grossen Leinwand. Manche noch mit Kaffee und Gipfeli, andere bereits mit einem Bier. Auf dem Weg zum provisorisch eingerichteten Eingang zum Stadtcasino hinter der Barfüsserkirche beäugten die Gäste der Tagung die Schwinger auf der Leinwand neugierig. Die Zuschauerinnen und Zuschauer der Schwinger derweil warfen immer wieder verwunderte Blicke zum Helikopter, der über der Innenstadt seine Kreise zog. Aus Sicherheitsgründen war der Luftraum um das Stadtcasino gesperrt worden.

Beim Seifenkistenrennen düsten Kinder mit unterschiedlichsten Wägen den Berg hinab. Roland Schmid

90. Geburtstag von Globi wurde gefeiert

Gegen den späteren Nachmittag füllten sich dann die Bänke vor der Leinwand. Im Schatten sass auch Marion mit einem Freund aus Kanada. Sie sei die letzten Tage bereits in Pratteln gewesen, sagt sie und: «Die Stimmung hier ist im Vergleich schon etwas gedämpft. In Pratteln sind dann eher die Hardcore-Fans». Das grosse Sicherheitsaufgebot und die Helikopter hätten sie etwas verwundert: «Es war vor allem ein grosses Fragezeichen. Ich habe mich zuerst gefragt, ob es eine Übung ist, gerade weil es viele Polizistinnen und Polizisten aus anderen Kantonen hat», sagte sie.

Unter den Menschen am Barfüsserplatz waren auch welche mit bunten Ballons zu entdecken: Der 90. Geburtstag von Globi zog sich wie ein roter Faden durch die Innenstadt. Kinder mit ihren Eltern, blauer Zuckerwatte in der einen und einem Luftballon in der anderen Hand waren überall zu sehen. Nach dem Besuch im Spielzeugwelten Museum stand ein Mann mit seiner Frau und Tochter auf dem Barfüsserplatz. Er sagte, sie hätten bereits im Voraus von den Sicherheitsmassnahmen gehört. Gestört habe das ihren Besuch nicht. Und: «Die Kleine war vor allem auf das hier fokussiert», lachte er und zeigte auf die Zuckerwatte.

Auch das Klosterbergfest fand statt

Das Seifenkistenrennen, das ebenfalls am Sonntag über die Bühne ging, machte das Programm für Kinder komplett. Obwohl nicht weit vom Barfüsserplatz entfernt, fühlte man sich hier wie in einer anderen Welt. Kinder in schnittigen Wagen, auf Drachen, oder als Engel auf einer Wolke, düsten – einige schneller, andere gemächlicher – zum animierenden Applaus des Publikums den Spalenberg hinab.

Gegen die Feier des Zionistenkongresses war auf 15 Uhr zudem eine Kundgebung angekündigt und bewilligt worden. Bereits ab 13 Uhr fuhren deshalb die Trams nicht mehr durch die Innenstadt, immer deutlicher wurde die enorme Menge an Polizistinnen und Polizisten in Basel, die sich postierten. Neben Public Viewing, Jubiläumsfeierlichkeiten und Aktivitäten für Kinder, fand am Sonntag schliesslich auch noch der Abschluss des Klosterbergfests statt. Bereits am Nachmittag wurde fröhlich gegessen, Live-Bands gaben Konzerte und auch Getränke flossen reichlich.

Damit gab Basel am Sonntag ein ungewöhnliches Bild ab, etwas zwischen einer Festhütte und einer Sicherheitshochburg.

