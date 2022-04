Lawrence Pawelzik zum Atlantis: «Der Rock wird bleiben»

Verein Foer Scheidender Geschäftsführer Lawrence Pawelzik zur Zukunft des Atlantis: «Der Rock wird bleiben» Lawrence Pawelzik verlässt den Verein Foer, den er fast fünf Jahre lang als Geschäftsführer geleitet hat. Das wirft Fragen auf zur Zukunft des Kulturprogramms im Parterre One und im Atlantis. Stefan Strittmatter Jetzt kommentieren 05.04.2022, 05.00 Uhr

Verlässt den Verein Foer: Geschäftsführer Lawrence Pawelzik. Kenneth Nars

Der Förderkreis Kultur- und Sozialprojekte Parterre Basel (Foer) bespielt das Kleinbasler Parterre One und seit Juli 2018 auch die Bühne des Grossbasler Atlantis. Lawrence Pawelzik, der zuvor für Telebasel und das Basler Volkshaus gearbeitet hat, ist seit fünf Jahren Geschäftsführer des Vereins Foer. Der vor kurzem angekündigte Abgang Pawelziks wirft Fragen auf, zumal er auf das Anstellungsende von Atlantis-Booker Torsten Sarfert Ende Februar folgt.

Nach fünf Jahren als Geschäftsführer verlassen Sie den Verein Foer. Auf eigenen Wunsch?

Die Trennung erfolgt im gegenseitigen Einvernehmen. Ich hatte Lust auf eine Veränderung und wollte auf Sommer etwas Neues beginnen, deshalb wurden gewisse neue Abläufe und Verantwortlichkeiten im Team auch bereits Ende des letzten Jahres angestossen.

Nun haben Sie den Abgang aber vorverlegt?

Ja, die Situation hat sich so ergeben, weil nun mit Thomas Metzger von der Mühle Hunziken auch ein neuer Booker da ist für das Atlantis. Es macht Sinn, dem neu aufgestellten Team den nötigen Freiraum zu geben, damit Strukturen gleich zu Beginn gelebt werden können.

Die Stelle des Atlantis-Bookers war nach dem überraschenden Abgang von Torsten Sarfert frei geworden.

Metzger ist ein völliger Rocker, der passt perfekt ins -tis. Stilistisch ist das kein Richtungswechsel, sondern eine Weiterführung des eingeschlagenen Kurses.

Umso überraschender sind die personellen Wechsel.

Wir hatten in den fünf Jahren insgesamt 1200 Shows. Wenn ein Verein derart wächst, wie wir das getan haben, stimmen die Strukturen irgendwann nicht mehr. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, diese aufzubrechen und anzupassen. Der Fünftagesbetrieb im -tis war eine Herausforderung, das war heftig.

Sie haben sich also übernommen? In Ihrem Abschiedsmail schreiben Sie, der Verein Foer müsse sich wegen der Pandemie neu organisieren.

Wir sind an Grenzen gestossen und benötigen deshalb neue Strukturen. Mit dem Zusammenbruch des Programms aufgrund der Pandemie sind wir aber auf einem sehr grossen Kostenberg sitzen geblieben – auch an laufenden Kosten. Der Foer ist eigenständig und wird nicht mit Staatsgeldern subventioniert. Wir haben glücklicherweise Covid-19-Entschädigungen bekommen, aber das hat nicht gänzlich gereicht, um die Pandemieausfälle voll aufzufangen.

Wie steht es nun um die Zukunft des Vereins Foer?

Der Foer hat alle Voraussetzungen, einen erfolgreichen Neustart nach zwei Jahren Pandemie hinzulegen. Auch für meine übergeordneten Tätigkeiten wird wieder jemand zum Team stossen, dies aber erst auf Juni, also das Datum, an dem ich regulär das Team verlassen hätte.

Gab es denn neben Sarfert und Ihnen noch weitere Abgänge?

Wechsel gibt es immer wieder, die Kulturbranche ist eine sehr lebendige. Die Stelle des Bookers im Atlantis wird ja von 50 auf 80 Prozent aufgestockt. Weggefallen in den vergangenen Jahren ist aber beispielsweise die Stelle des technischen Leiters, da dies für uns kostentechnisch keinen Sinn ergab.

Hat sich die Konzert-Situation denn mittlerweile erholt?

Das ist ein langsamer Prozess. Bei den Konzerten im Dezember und Januar hatten wir eine Auslastung von einem Viertel, da kamen im Schnitt 50 Leute. Auch wenn man dann keine horrenden Gagen zahlt, wird es alleine wegen der Fixkosten schnell eng.

Muss man sich Sorgen machen um die beiden wichtigen Basler Kulturstandorte?

Nein, der Foer ist gut aufgestellt. Wir wollen auf jeden Fall an beiden Orten weiterhin viele tolle Kulturevents bieten. Sonst hätten wir es uns schon länger einfach gemacht und wie viele andere Clubs der Stadt auf Monotonie gesetzt: jeden Freitag und Samstag eine ähnliche Party mit den immer gleichen DJs.

Ältere Konzertgängerinnen und Konzertgänger zucken da zusammen. Gerade das Atlantis hat lange Jahre hinter sich, wo genau dies das Konzept war.

Der Rock wird bleiben. Schon jetzt sind – abgesehen von der Sommerpause – alle Donnerstage, Freitage und Samstage bis Ende Jahr gebucht. Das ist ein wichtiger Anker für das Atlantis und es ist das Kerngebiet des neuen Bookers. Das Atlantis wird von Metzgers Kontakten sehr profitieren.

Auch Sarfert hatte gute Kontakte.

Thorsten Sarfert hat einen super Job gemacht. Er hat mitgeholfen, den Rock ins -tis zurückzuholen, nachdem da zehn Jahre fast nichts mehr in diese Richtung stattgefunden hatte. Wir sind froh, dass er da war.

Sarfert war zudem aber auch in der regionalen Szene gut verankert.

Ja, da wird Thomas Metzger als Berner anfangs noch etwas Nachholbedarf haben, aber er ist ein alter Hase und hat seine Kontakte national, auch bis in die Region. Wir haben ja auch noch Evelin Dellsperger als Betriebsleiterin des Atlantis im Team. Sie ist lokal gut vernetzt.

Fast unbemerkt steuert derweil das -tis auf seinen 75. Geburtstag zu.

Das ist der Werbung geschuldet, die noch auf Sparflamme ist. Wir haben aber das «75» bereits das ganze Jahr schon auf allen Programmplakaten und seit der Fasnacht hängen im Atlantis zwei grosse Banner. Am Geburtstagskonzert, das am 30. April mit Nicole Bernegger stattfindet, wird es zudem eine Geburtstagstombola geben.

Apropos Tombola, gibt es bei Ihnen denn ein Abschiedsfeuerwerk?

Ich will noch ein paar lose Enden abschliessen, aber dann ziehe ich meine Überstunden ein und räume den Tisch. Danach lasse ich mir alles offen. Ich werde mich weiter um meine Projekte in der Gastronomie kümmern, nicht zuletzt die Pizzeria O am Barfüsserplatz. Aber man wird mich sicherlich auch in meiner Freizeit ab und an im Parterre oder im Atlantis antreffen.

