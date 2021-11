Mutmasslicher Täter am Pranger: Online-Hetzjagd nach Sexualdelikt

Vergewaltigung Online-Hetzjagd nach Sexualdelikt: Hilft die Gästeliste bei der Aufklärung des Falls? In den sozialen Medien kursierten am Montagabend Bilder des mutmasslichen Vergewaltigers. Diese stammen aber nicht aus der Tatnacht.

Benjamin Rosch und Maximilian Karl Fankhauser Jetzt kommentieren 02.11.2021, 19.22 Uhr

Am Lohweg bei der Heuwaage ist es am frühen Freitagmorgen zu einer Vergewaltigung gekommen.

Die Bilder verbreiteten sich auf den sozialen Medien im Nu, und sie kamen einem Aufruf zur Selbstjustiz mindestens nahe. Nach Bekanntwerden einer Vergewaltigung am vergangenen Donnerstag in einer Unterführung in der Nähe der Steinenvorstadt kam es am Montagabend zu einer Hetzjagd im Internet. Plötzlich teilten Nutzerinnen und Nutzer von Instagram und Facebook Fotos eines jungen Mannes, aufgenommen in einem Basler Club. Dabei soll es sich um den mutmasslichen Täter, womöglich sogar am Abend vor der Tat, handeln. Genährt wurde dieser Schluss mit der Tatsache, dass sich Opfer und Täter vor dem Übergriff in einem Club kennen gelernt haben sollen, wie die Staatsanwaltschaft in ihrer Medienmitteilung schrieb. Im Internet kursierte dann das Bild eines Mannes, der augenscheinlich auf die äusseren Erkennungsmerkmale der Fahndung passt. Eine Unschuldsvermutung existierte nicht mehr, stattdessen reihten sich Drohungen an Aufrufe zur Vergeltung.

Dabei sind erhebliche Zweifel an ihrem Wahrheitsgehalt angebracht. Wie Recherchen der bz zeigen, sind die geteilten und teils bearbeiteten Fotos im Rahmen einer Studentenparty zwei Wochen vor der Tat entstanden. Es bleibt somit weiterhin unklar, um wen es sich beim Täter handelt und in welchem Club er das Opfer zum ersten Mal belästigt hat. Martin Schütz, Sprecher der Basler Staatsanwaltschaft, äusserte sich besorgt zur Hetzjagd: «Wir raten dringend davon ab, solche Bilder zu verbreiten.» Fahndung sei Sache der Behörden und gesetzlich klar geregelt. «Wer solche Bilder verbreitet, ist für die Folgen mitverantwortlich – beispielsweise bei falschen Anschuldigungen – und macht sich unter Umständen strafbar.

Unsicher ist auch, ob es sich beim besagten Tanzlokal überhaupt um den Club Balz handelt. Matthias Seitz, Teilinhaber des Balz-Clubs, meint zum Fall: «Von einer Belästigung in unserem Club haben wir nichts mitbekommen.» Er bezweifelt, dass die Tat mit seinem Club in Zusammenhang gebracht werden kann. «Wir sind in Kontakt mit der Staatsanwaltschaft», sagt er. Diese habe ihn auch betreffend Videoaufnahmen der Tatnacht kontaktiert. «Die Aufnahmen sind jetzt bei der Staatsanwaltschaft. Doch auch andere Clubs und Bars mussten ihre Videoaufzeichnungen von diesem Abend bei der Staatsanwaltschaft abgeben.»

Erster Fall mit Corona-Gästelisten?

Der Fall erschüttert und bewegt, wie nicht zuletzt eine spontane Demonstration gegen sexuelle Gewalt an Frauen vom Sonntagabend beweist. Aus juristischer Sicht ist er zudem aus einem anderen Grund bemerkenswert. Tatsächlich könnte die Vergewaltigung das erste Delikt sein, in welchem Covid-Bestimmungen bei der Strafverfolgung eine ganz besondere Rolle einnehmen. In Schweizer Clubs und Diskotheken gilt nicht nur die Zertifikatspflicht: Zusätzlich müssen Betreiber die Kontaktdaten von ihren Gästen erheben. Diese werden nach zwei Wochen gelöscht. Diese Daten könnten nun aber in den Fokus der Ermittler geraten. Martin Schütz, Sprecher der Basler Staatsanwaltschaft, kann aufgrund des laufenden Verfahrens nicht konkret auf den Fall bezogen Stellung nehmen. Er sagt aber: «Grundsätzlich darf die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt nach einem Delikt nicht nur Spuren sichern, sondern auch bei Drittpersonen – beispielsweise – als Ermittlungsansatz dienendes Datenmaterial anfordern und sicherstellen. Während des Strafverfahrens hat sie dann zu prüfen, ob sie diese Daten auswerten und als Beweise verwerten darf.» Nötig dafür ist eine Editionsverfügung oder ein allfälliges Urteil eines Zwangsmassnahmengerichts.

In der Schweiz wäre dies einer der ersten Fälle, wenn nicht sogar der erste, in dem die Gästeliste zur Aufklärung eines Verbrechens beigezogen würde. Dem Eidgenössischen Datenschutzbeauftragten Adrian Lobsiger sind keine weiteren Fälle bekannt, wie er auf Anfrage sagt. «Allerdings», gibt er zu bedenken, «fragen uns die kantonalen Strafverfolgungsbehörden auch nicht um Erlaubnis.» Entscheidend ist die Verhältnismässigkeit der untersuchten Delikte. Diese Beurteilung obliegt in letzter Konsequenz dem Richter in einer etwaigen Verhandlung.