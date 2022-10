Heisser Lohnherbst: Staatspersonal fordert deutliche Lohnerhöhung

verhandlungen Heisser Lohnherbst: Verbände fordern in beiden Basel eine Reallohnerhöhung für das Staatspersonal Im Baselbiet will das Staatspersonal eine Lohnerhöhung, die über die Inflation hinausgeht. Auch in Basel-Stadt wird darüber verhandelt. Allerdings könnte es sein, dass hier nicht alle profitieren. Tomasz Sikora Jetzt kommentieren 07.10.2022, 05.00 Uhr

Unter der hohen Inflation leidet im Moment die Kaufkraft der Baslerinnen und Basler. Christian Beutler / Keystone

Über 20 Jahre ist es her, dass die Staatsangestellten im Baselbiet eine Reallohnerhöhung erhielten – also eine Lohnerhöhung, die über die Teuerung hinausgeht. Diese lange Durststrecke müsse nun endlich ein Ende haben, sagte Philipp Loretz, Präsident des Lehrerinnen- und Lehrerverbands Baselland (LVB), stellvertretend für das gesamte Baselbieter Staatspersonal im «Regionaljournal Basel» von SRF am Mittwoch – und lancierte damit einen heissen Lohnherbst.

Neben einem Teuerungsausgleich von drei Prozent forderte der LVB-Präsident eine Reallohnerhöhung von zwei Prozent. Loretz begründete das damit unter anderem mit dem generellen Fachkräftemangel, der derzeit in vielen Bereichen herrsche. Ob Lehrpersonen, Polizisten, IT-Spezialistinnen, Juristen oder Sachbearbeiterinnen: Bei vielen Berufsgruppen ist es im Moment schwierig, genügend Personal zu finden. Loretz sagt:

«Um im Ringen um Fachkräfte mit der Privatwirtschaft und anderen Kantonen mithalten zu können, muss der Kanton Baselland ein attraktiver Arbeitgeber bleiben.»

Die Verhandlungen zwischen der Vertretung der Baselbieter Staatsangestellten, der Arbeitsgemeinschaft Baselbieter Personalverbände (ABP) und dem Baselbieter Finanzdirektor Anton Lauber (Die Mitte), sind derzeit im Gang. Am 19. Oktober wird Lauber einen Vorschlag vorstellen. Über diesen wird anschliessend der Landrat abstimmen.

Andere Ausgangslage in Basel-Stadt

Nun werden auch im Stadtkanton Forderungen nach mehr Lohn laut. Hier sind die Voraussetzungen aber anders, denn in Basel-Stadt ist der Teuerungsausgleich im Lohngesetz festgeschrieben, muss aber vom Grossen Rat bewilligt werden. Hier sind es ebenfalls die Lehrerinnen und Lehrer, die an vorderster Front mehr Lohn für die Staatsangestellten herausholen wollen.

Lehrer Jean-Michel Héritier, der sowohl die Freiwillige Schulsynode Basel als auch die Arbeitsgemeinschaft der baselstädtischen Staatspersonalverbände (AGST), das Pendant zum ABP, präsidiert, sagt:

«Die AGST lobbyiert aktuell dafür, dass der Grosse Rat den Teuerungsausgleich bewilligt.»

Ausschlaggebend für den gesetzlichen Teuerungsausgleich wird die städtische Inflation im November sein. Zum Vergleich: Zwischen Juli und September schwankte diese laut dem Statistischen Amt des Kantons zwischen 4 und 4,2 Prozent.

Von einer Reallohnerhöhung war zwar auch in Basel-Stadt seit über einem Jahrzehnt keine Rede mehr. Allerdings bewilligte der Grosse Rat erst im vergangenen Jahr einen Teuerungsausgleich von 1,3 Prozent – in einem Jahr, in dem die Teuerung 0,1 Prozent betrug. Die Situation präsentiert sich hier also etwas anders als im Baselbiet.

Werden einzelne Berufsgruppen privilegiert?

Dennoch sagt Héritier, dass Lohnerhöhungen über den Teuerungsausgleich hinaus nötig seien, denn:

«Der Kanton Basel-Stadt muss angesichts des akuten Personalmangels in verschiedenen Bereichen als Arbeitgeber weiterhin attraktiv bleiben.»

Aus diesem Grund sei die AGST mit dem Regierungsrat in Verhandlungen über eine Reallohnerhöhung. Brisant ist, dass laut Héritier diskutiert wird, ob nur bestimmte Berufsgruppen privilegiert oder alle Kantonsangestellten künftig bessergestellt werden. Genauer dazu äussern könne er sich aber nicht. «Die AGST wird vor Ende Jahr kommunizieren.»

Neben den beiden Verbänden der Staatsangestellten fordert auch der Verband des Personals im öffentlichen Dienst in den beiden Basel, der VPOD Region Basel, mehr Lohn. «Wir fordern grundsätzlich den vollen Teuerungsausgleich und eine substanzielle Reallohnerhöhung von mehreren Prozenten», sagt Gewerkschaftssekretär Joël Lier.

Und ergänzt: «Dort, wo die Politik über Leistungsaufträge oder Subventionen beteiligt ist, müssen diese ebenfalls der Teuerung angepasst werden.» Dies treffe auch auf die Tarife und Fallpauschalen im Gesundheitswesen zu. Die unpräzise Formulierung zeigt: Die Verhandlungen sind hier noch nicht so weit fortgeschritten wie bei den Staatsangestellten.

