Verkaufsverbot Verbotene Stoffe: Basel-Stadt nimmt Pflegeprodukte für Babys aus den Regalen Bei einer Test-Kampagne findet das Kantonale Laboratorium Basel-Stadt in zwei Baby-Pflegeprodukten den Duftstoff Lilial. Sein Einsatz in Kosmetika ist seit März untersagt. Benjamin Wieland 28.12.2022, 20.54 Uhr

«Krebserzeugend, erbgutverändern, fortpflanzungsgefährdend»: Lilial ist nicht harmlos. Und hat in Babyprodukten erst recht nichts verloren. E. Atamanenko / Shutterstock

Dank Lilial – der Name lässt es erahnen – duften Duschgels, Seifen, Waschmittel und Cremes nach Maiglöckchen. Das Problem: Der Stoff ist verboten. Trotzdem hat das Kantonale Laboratorium Lilial nachgewiesen – in zwei Pflegeprodukten für Babys.

Die Erzeugnisse seien aus den Regalen genommen worden, teilt das Basler Kantonslabor mit. Kosmetik mit Lilial (Butylphenyl Methylpropional) ist seit März 2022 in der EU und in der Schweiz verboten. Der Stoff könne «vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen», heisst es im Gefahrenhinweis der EU zu Lilial. Auch in der Schweiz ist die synthetische Substanz als «krebserzeugend, erbgutverändernd und fortpflanzungsgefährdend» klassifiziert.

Auch Probleme mit Naturkosmetika

Die Test-Kampagne, die zusammen mit der Lebensmittelkontrolle Aargau durchgeführt wurde, brachte weitere Mängel ans Licht. In zwei Proben war die Konzentrationen an allergenen Duftstoffen derart hoch, «dass vom Hersteller eine Sicherheitsbewertung» eingefordert worden sei, heisst es im Bericht.

Immerhin: Mehr als die Hälfte der Proben sind laut Kantonslabor frei von allergenen Duftstoffen. Bei jedem dritten Produkt wurde sogar komplett auf Parfum verzichtet.

Ein Problem ortet das Kantonslabor bei kleineren Herstellern von Naturkosmetika. Folgendes falle auf: Vielen dieser Anbieter sei offenbar nicht bewusst, «dass der Einsatz von natürlichen ätherischen Ölen in zu hoher Konzentration auch ein höheres Risiko für die Entwicklung einer Allergie bergen kann.» Gerade bei Produkten für die Kleinsten sei dies kritisch. Das Labor kündigt an, weitere Marktkontrollen durchzuführen.