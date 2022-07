Verkehr Basler Baudepartement rettet fast 100 Parkplätze Neuberechnungen führen dazu, dass an neuralgischen Punkten in der Stadt massiv weniger Autoparkplätze aufgehoben werden müssen als geplant. Patrick Marcolli Jetzt kommentieren 27.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Werden definitiv aufgehoben: Parkplätze an der Thiersteinerallee. Bild: Kenneth Nars

Jede Velofahrerin und jeder Velofahrer kennt diese neuralgischen Stellen in der Stadt: Eingeklemmt zwischen parkierten Automobilen und den tückischen Tramgleisen, gleicht die Fahrt auf bestimmten Strassen einer Hochrisikotour. In den vergangenen Monaten haben die Behörden mit Verweis auf das Resultat einer Volksabstimmung (die Initiative «Parkieren für alle Verkehrsteilnehmer» wurde im Februar 2020 mit 57 Prozent deutlich abgelehnt) reagiert und im grossen Stil Parkplätze abgebaut. Unter anderem wurden an der Allschwilerstrasse, der Neuweilerstrasse, der Neubadstrasse und der Adlerstrasse entsprechende Massnahmen ergriffen - zur Freude der Velofahrenden, zum Ärger der Autoverkehrsverbände und der Gewerbelobby.

Weniger als ein Meter Abstand

Letztere beklagten den Verlust von rund 180 Parkplätzen (von insgesamt 27'000 auf Stadtgebiet) lautstark. An diesen für Velofahrende äusserst heiklen Punkten hatte der Abstand zwischen Parkplatz und Tramgleis lediglich einen Meter oder weniger betragen. Immerhin konnte das Gewerbe einen Teilerfolg erzielen: In direkter Nachbarschaft zur Allschwilerstrasse, die mit sehr viel Gewerbe bestückt ist, wurden fünf kostenpflichtige Kurzzeitparkplätze als kleine Kompensation eingerichtet. Noch ausstehend ist von diesem ersten Massnahmenpaket im Übrigen die Aufhebung von 27 Parkplätzen entlang der Gleise an der Thiersteinerallee, zwischen Dornacherstrasse und Gundeldingerstrasse.

Das Bau- und Verkehrsdepartement (BVD) möchte in diesem Jahr nun jene Strassenabschnitte baulich verändern, in denen der Abstand zwischen den parkierten Autos und den Tramgleisen mehr als 1,3 Meter, aber weniger als 1,65 Meter beträgt. Im Herbst des vergangenen Jahres war man bei diesem Teilprojekt noch davon ausgegangen – und hatte es so kommuniziert – dass dies insgesamt 130 Parkplätze betreffen würde.

Zwei weitere wichtige Achsen folgen

Diese Zahl wird inzwischen massiv heruntergeschraubt: «Wir haben uns diese Parkplätze nochmals genauer angesehen und nachgemessen», sagt BVD-Sprecher Daniel Hofer, und weiter:

«Zugunsten der Verkehrssicherheit für Velofahrende ist noch die Aufhebung von 37 Parkplätzen in vier Strassen notwendig.»

Es handle sich vermehrt um einzelne Parkplätze und nicht um eine flächendeckende Aufhebung. 93 Parkplätze werden also auf diesem Weg «gerettet». Wo sich die 37 aufzuhebenden Parkplätze genau befinden, möchten die Behörden noch nicht öffentlich machen. Bereits in den kommenden Wochen aber würden die entsprechenden Verkehrsanordnungen publiziert und die Anwohnerinnen und Anwohner informiert. Dann sei man zur entsprechenden Information bereit.

Fest steht bereits jetzt, dass in den kommenden Jahren auf zwei wichtigen Verkehrsachsen der Stadt weitere Parkplätze aufgehoben werden. Dies erfolge «im Rahmen anstehender Strassen- und Leitungssanierungen», wie das Bau- und Verkehrsdepartement schreibt. Der Basler Grosse Rat hat für die entsprechenden beiden Projekte im Jahr 2020 grünes Licht gegeben: Die Erneuerung der Burgfelderstrasse und der Missionsstrasse im Iselin-Quartier sowie die Erneuerung der Hardstrasse im Gellert.

Während letzteres Vorhaben mit ersten Gleisarbeiten sowie der Umbau der Tramhaltestelle Hardtrasse bereits in diesem Herbst startet und sich ab 2023 auf die ganze Hardstrasse ausdehnt, sei mit der Erneuerung der Burgfelderstrasse und der Missionsstrasse «frühestens ab 2024» zu rechnen, wie BVD-Sprecher Hofer erklärt. Ein früherer Zeitpunkt wäre wohl auch schwierig zu vermitteln gewesen: Soeben wurden in der Missionsstrasse die Tramgleise saniert.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen