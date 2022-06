Verkehr Cargovelos erhalten mehr Platz in Basel Der Kanton Basel-Stadt stellt mehr Platz für Lastenvelos zur Verfügung, da sich die bestehenden Veloparkplätze nur bedingt dafür eignen. Lea Meister 15.06.2022, 09.39 Uhr

Die Cargovelos werden intensiv genutzt und erhalten deshalb mehr Platz in der Stadt. zvg

Die umweltfreundlichen Lastenvelos scheinen sich in Basel grosser Beliebtheit zu erfreuen. So teilt der Kanton Basel-Stadt am Mittwoch mit, dass die Cargovelos im öffentlichen Raum mehr Platz erhalten sollen. Zum Vergleich: Es gibt in der Stadt 28'000 Parkfelder für Autos und deren 17'000 für Velos. Deshalb wird der Kanton spezielle Parkfelder für Velos mit Anhängern und Cargovelos bereitstellen, um ein «geordnetes und platzsparendes Abstellen» zu ermöglichen.