Baselland: Warum der Kanton Frankreich eine Strasse abkaufen will

Verkehr Warum Baselland Frankreich eine Strasse abkaufen will Das Vorhaben des Kantons Baselland, bei Allschwil den Verlauf der Landesgrenze zu ändern, tönt zwar abenteuerlich – utopisch sind solche Grenzbereinigungen aber nicht.

Benjamin Wieland Jetzt kommentieren 15.11.2021, 10.00 Uhr

Das Förderband des früheren Kieswerks überwindet eine Staatsgrenze: Die Rue de Bâle liegt zwar in Frankreich. Doch schon beim linken Strassenrand beginnt die Schweiz. Nicole Nars-Zimmer

Sie ist eine seltsame Strasse, die Rue de Bâle bei Allschwil. Zwar liegt sie in Frankreich, die Grenze verläuft aber entlang des Trottoirs – mal ist man in der Schweiz, mal in Frankreich. Und es gibt rund ein Dutzend Abzweigungen zu Betrieben im Bachgraben-Gebiet. Jenen, welche die Ein- und Ausfahrten benutzen, ist wohl kaum bewusst, dass sie zwischen zwei Ländern hin und her wechseln. Die Grenze zu kontrollieren, wäre ein schwieriges Unterfangen. Kein Wunder, hat Frankreich die Grenzstation erst dort eingerichtet, wo die Rue de Bâle nach Westen ins Landesinnere abbiegt. Wo die Verhältnisse klar sind.

Jetzt will Baselland überall klare Verhältnisse schaffen. Geht es nach dem Regierungsrat, kauft der Kanton den Nachbarn diesen Abschnitt der Rue de Bâle ab – dazu müsste die Landesgrenze verschoben werden. So steht es in der Landratsvorlage zum Projektierungskredit für den Zuba, den Zubringer Bachgraben Allschwil. Kosten des Landkaufs: 25 Millionen Franken.



Die Baselbieter Regierung sieht folgendes Szenario vor: Die Rue de Bâle wird ausgebaut und Teil des Zuba. Der Abschnitt würde so die Lücke schliessen zwischen dem Tunnel unter Basel und dem ebenfalls noch zu bauenden Contournement Hégenheim-Hésingue, der Umfahrungsstrasse, welche die zwei Dörfer im Elsass vom Durchgangsverkehr entlasten soll (siehe Karte). Ab 2032, dem angestrebten Eröffnungstermin des Zuba, könnte man also von der Nordtangente in Basel in einen Tunnel einbiegen, das Iselin-Quartier unterqueren, kurz vor der Kantonsgrenze wieder auftauchen und danach auf der Rue de Bâle weiterfahren.

In der Zuba-Landratsvorlage heisst es unter den Anträgen: «Der Regierungsrat wird beauftragt, die in seiner Kompetenz liegenden erforderlichen Vorkehrungen zu treffen, um eine Grenzverschiebung zwischen Frankreich und der Schweiz im Bereich des Abschnitts Rue de Bâle zu ermöglichen.» Das Vorhaben des Kantons Baselland tönt ambitioniert, wenn nicht utopisch. Denn es bräuchte einen Staatsvertrag. Doch wenn es zwischen Ländern zu Gebietsveränderungen kommt, dann hat das nicht nur, aber oft mit Infrastrukturbauten zu tun. Ein paar

Der Verenahof war eine deutsche Enklave im Kanton Schaffhausen. 1967 einigten sich die Schweiz und Deutschland, via Gebietsabtausch die drei Höfe der Schweiz anzugliedern.

l984 wurde beschlossen, bei Genf das Schweizer und das französische Autobahnnetz zusammenzuschliessen. Eine Brücke Frankreichs wäre teilweise auf Schweizer Hoheitsgebiet zu stehen gekommen. Um diesen Missstand zu bereinigen, kam es zu einem Gebietsabtausch.

Der Lago di Lei liegt in Italien. Die Staumauer jedoch errichtete die Kraftwerke Hinterrhein AG. So wurde der Damm nach Fertigstellung 1963 der Schweiz zugeschlagen. Italien erhielt dafür die Alpe Motta.

Grenzprobleme bereitete der Flughafen Genf-Cointrin. Nach dessen Ausbau hätte die Piste weit in französisches Gebiet hineingeragt. 1956 regelte ein Staatsvertrag den Abtausch von rund 40 Hektaren Land.

Der Verenahof, drei Höfe, waren durch einen mehrere hundert Meter breiten Landesstreifen vom deutschen Mutterland getrennt. Nach einem Gebietsabtausch gehörten sie zur Schweiz. Landestopo Die Autobahn-Brücke (Bildmitte) wäre mit dem vorherigen Grenzverlauf zumindest teilweise in der Schweiz zu liegen gekommen. Mit der neuen Grenze wurde dieser unerwünschte Zustand verhindert. Landestopo Die Schweizer Grenze hat einen Würfel. Er umfasst die Staumauer des Lago die Lei. Als er aufgestaut wurde, kam die Mauer zur Schweiz. Landestopo Der Flughafen Genf-Cointrin liegt heute schön eingebettet in die Landesgrenze. Das war nicht immer so. Für den Ausbau der Piste war eine Korrektur notwendig. Landestopo

Auch Zollfreistrassen wie jene zum Euro-Airport oder in Riehen zwischen Weil und Lörrach führen über exterritoriales Gebiet. Es ist jedoch nicht möglich, ins Transitland einzureisen.

Mit der Rue de Bâle würde rund ein Hektar Land von Frankreich zur Schweiz wechseln. Scheitern die Verhandlungen, müsste die Strasse durchs Bachgrabengebiet geführt werden. Dann drohen Enteignungsverfahren, die Baselland sicher teurer zu stehen kommen als die 25 Millionen, die der Kanton für die Strasse ins Elsass überweisen will.

Insgesamt soll der Zuba 370 bis 420 Millionen Franken kosten. Verglichen dazu ist die Strasse sogar ein Schnäppchen.