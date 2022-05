Verkehr Subventionen sollen das Carsharing-Modell ausweiten: Der Kanton Basel-Stadt unterstützt Mobility finanziell Mit einer Aktion sollen Hunderte Baslerinnen und Basler dazu motiviert werden, auf ein Carsharing-Abo umzusteigen. Patrick Marcolli Jetzt kommentieren 30.05.2022, 18.12 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Der Kanton leistet damit einen Beitrag zur Erreichung der Klima- und Mobilitätsziele: Das Teilen von Fahrzeugen trägt dazu bei, den Verkehr umweltfreundlicher und stadtverträglicher zu gestalten», heisst es in der Medienmitteilung. Nicole Nars-Zimmer

Nach Wil (SG) unternimmt Basel als zweite Stadt in der Schweiz den Versuch, das Carsharing-Modell der Firma Mobility mit Subventionen auszuweiten. Wie das Bau- und Verkehrsdepartement (BVD) gestern mitteilte, sollen unter dem Motto «Basel teilt» verschiedene Sharing-Anbieter von Fahrzeugen bekannter gemacht werden. Im Fokus steht dabei eben der berühmteste Schweizer Auto-Sharer Mobility.

Mit 800 Neuabonnenten gerechnet

Hier greift der Kanton ins Portemonnaie: Er bezahlt interessierten Baslerinnen und Baslern einen Drittel der 43 Franken für die Grundgebühr eines viermonatigen Testabos bei Mobility, den verbleibenden Betrag offeriert der Anbieter selbst. Diese Aktion dauert bis Mai 2023. «Der Kanton leistet damit einen Beitrag zur Erreichung der Klima- und Mobilitätsziele: Das Teilen von Fahrzeugen trägt dazu bei, den Verkehr umweltfreundlicher und stadtverträglicher zu gestalten», heisst es in der Medienmitteilung. 800 Abos werden angestrebt.

Mit Tausenden von Interessierten rechnet der Kanton offenbar nicht. Martin Dolleschel, stellvertretender Leiter Mobilitätsstrategie beim Amt für Mobilität im BVD, nennt eine angepeilte Richtzahl von 800 Testabos - wobei es «natürlich gern mehr sein dürfen», wie er anfügt. Das Geld dafür entnimmt die Verwaltung direkt dem regulären Budget des Departements. Wer die Idee zu dieser Aktion gehabt hat, der Kanton oder Mobility, mag Dolleschel nicht sagen. Man stehe seitens Kanton in regelmässigem Austausch mit dem Carsharing-Anbieter, die Aktion sei aus diesen Gesprächen und gemeinsam entstanden.

Obwohl sich die Aktion auf den ganzen Stadtkanton bezieht, will das Verkehrsdepartement bei der Vermarktung der Aktion gezielt jene Quartiere in den Fokus nehmen, die unter grösserer Parkplatznot leiden als andere. «Wir erhoffen uns durch die Carsharing-Modelle wie auch diese Aktion eine teilweise Entschärfung des Parkplatzproblems», sagt Martin Dolleschel.

Wachstumspotenzial in Basel

Begeistert von der Basler Initiative zeigt man sich beim Anbieter Mobility. Dessen Sprecher Stefan Roschi legt zunächst Wert auf die Feststellung, dass die Idee geboren worden sei, bevor der Beschluss gefasst wurde, «Mobility Go»in Basel einzustellen, also das Sharing-Modell ohne feste Standplätze.

«Basel hat eine hohe Auslastung der Sharing-Fahrzeuge im Vergleich mit anderen grossen Schweizer Städten», sagt Roschi. Im Schnitt fänden Nutzende hier einen Auto-Standort in 400 Metern Distanz. Dennoch erkenne man ein gewisses Wachstumspotenzial, zumal die Flotte der Autos in den vergangenen Jahren recht stabil geblieben sei und immer aus knapp 150 Fahrzeugen bestanden habe. Allerdings, so Roschi, sei man für eine allfällige Expansion auch in Basel darauf angewiesen, dass es freie Parkplätze gebe. Man führe diesbezüglich mit dem Kanton Gespräche.

Befürchtungen, dass sich Mobility mit der Aktion «Basel teilt» logistisch übernehmen und zumindest zeitweise nicht genügend Fahrzeuge zur Verfügung stellen könnte, teilt der Sprecher nicht: «Wir werden – falls die Nachfrage effektiv gross ist - weitere Fahrzeuge bereitstellen, wenn das irgendwie möglich ist. Wir gehen allerdings nicht von einem spürbaren Engpass bei der Verfügbarkeit aus.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen