Verkehr Die Velostrassen in Basel sind gekommen, um zu bleiben Noch sind nicht alle der vorgesehenen Strassen mit dem grossen Schriftzug als Velostrassen gekennzeichnet. Bis Ende Jahr sollen es dann aber zehn Strassen in Basel sein. Dass danach noch weitere kommen, wird nicht ausgeschlossen. Elodie Kolb 15.10.2021, 05.00 Uhr

Die Velostrasse am St. Alban-Rheinweg Juri Junkov

Seit nunmehr fünf Jahren gibt es in Basel zwei Velostrassen: Beim St.-Alban-Rheinweg und in der Mülhauserstrasse hat man den einmündenden Strassen den Rechtsvortritt entzogen, damit die Velofahrerinnen und Velofahrer – sowie die Autos, die auf der Strasse unterwegs sind – ohne ständiges Anfahren fahren können. 2021 wurden in Basel weitere sechs Strassen zu Velostrassen umfunktioniert, weitere zwei sind vorgesehen. «Jene beim St.-Galler-Ring und Bernerring sowie jene in der Engelgasse folgen bis Ende Jahr. Die Verzögerung ist unter anderem auf das schlechte Wetter im Sommer zurückzuführen, welches Markierungsarbeiten teilweise verunmöglichte», sagt Nicole Ryf, Sprecherin des Bau- und Verkehrsdepartements. Die Velostrassen waren erst mit der entsprechenden Gesetzesänderung auf Bundesebene möglich geworden, die am 1. Januar 2021 in Kraft getreten ist.

Auch am Kleinbasler Rheinufer gibt es zwei Abschnitte, bei welchen der Rechtsvortritt der Querstrassen abgeschafft wurde: zwischen der Johanniterbrücke und der Dreirosenbrücke sowie oberhalb der Wettsteinbrücke. «Beide funktionieren gut – viele Velofahrende haben uns zurückgemeldet, dass sie sich nun viel sicherer fühlen. Selbstverständlich gibt es auch Stimmen, die finden, Velomassnahmen seien grundsätzlich keine mehr nötig», sagt Nicole Ryf.

Keine Konflikte beobachtet

Die Umsetzung in der Mülhauserstrasse und am St.-Alban-Rheinweg fand im Rahmen eines Pilotversuchs des Bundes statt. Nun ist klar: Die Velostrassen werden bleiben, «weil die versuchsweise Einführung erfolgreich war», wie es in der Publikation im aktuellen Kantonsblatt heisst.

Wie im Schlussbericht des Projekts festgehalten wurde, haben die Verkehrsversuche, die neben Basel auch in anderen Städten stattgefunden haben, nicht zu mehr Unfällen geführt. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Berichts 2019 habe der Veloverkehr auf beiden Strassen in Basel zugenommen. Um 40 Prozent am St.-Alban-Rheinweg, mit einer Zunahme von zehn Prozent liegt die Zunahme an der Mülhauserstrasse derweil im städtischen Durchschnitt. Neben den Velofahrenden haben sich «auch die Autofahrenden zufrieden gezeigt mit den Erfahrungen auf den Pilotstrassen. Das Sicherheitsempfinden ist mit über 80 Prozent bei allen Verkehrsteilnehmenden hoch und Konflikte wurden keine beobachtet», so Ryf.

«Ein schlankes Angebot»

Die positiven Effekte der Velostrassen sieht auch Florian Schreier, Geschäftsführer der Basler Sektion des Verkehrs-Club Schweiz (VCS). «Ich persönlich finde das eine tolle Sache. Und ich weiss von vielen aus dem Vorstand, dass es ihnen ähnlich geht. Besonders, wenn man selber auf der Route unterwegs ist.» Er sagt:

«Es ist einfach angenehmer, wenn man nicht bei jeder Seitenstrasse abbremsen und schauen muss, dass nichts von rechts kommt.»

Er kritisiert die Umsetzung allerdings auch: Was er aber oft höre, ist, dass die Velofahrenden das Gefühl haben, sie hätten immer Vortritt. «Es ist ein schlankes Angebot», so Schreier. «Viele Leute sind deswegen vielleicht sogar etwas enttäuscht, weil es Velostrasse heisst, aber eigentlich nur eine Änderung der Vortrittsregelung ist», sagt Schreier. Ausserdem bemängelt er, dass die Velostrassen keine zusammenhängende Strecke seien. Gerade auf der Kleinbasler Seite des Rheinufers fände er eine durchgehende Velostrecke gut.

Es sei nicht auszuschliessen, dass neben den zehn bis Ende Jahr umgesetzten Strassen noch weitere dazukämen, sagt Nicole Ryf: «Aktuell schauen wir jetzt aber mal, wie sich die bisherigen Velostrassen bewähren.»