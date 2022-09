Flaneur-Festival führt zu Umleitungen in Basler Innenstadt

Verkehr Flâneur-Festival führt zu Verkehrseinschränkungen im Basler Stadtzentrum An den Abenden vom 15., 16. und 17. September wird die Falknerstrasse zwischen Barfüsser- und Marktplatz für die Durchführung des Anlasses gesperrt. Tomasz Sikora 14.09.2022, 13.18 Uhr

Wird am Donnerstag-, Freitag- und Samstagabend zum Festivalgelände: Die Falknerstrasse. Roland Schmid

An den Abenden vom kommenden Donnerstag, Freitag und Samstag findet in der Innenstadt zwischen Barfüsser- und Marktplatz das «Flâneur-Stadtraum-Festival» statt. Ein Anlass, der laut Veranstaltern auf kleinstem Raum die Vielfältigkeit Basels präsentieren und, an dem die bunte Lebensfreude sprudeln soll. An 103 Ständen werden allerlei Dinge angeboten - Erlebnisse, Essen, und vieles mehr.