So soll der neue Aeschenplatz aussehen: Die wichtigsten Antworten

Verkehr So soll der neue Aeschenplatz aussehen: Die wichtigsten Fragen und Antworten Die Regierung und die zuständige Kommission wollen einen einspurigen Grosskreisel, die Tramlinie 15 soll künftig via Gartenstrasse fahren. Der Gewerbeverband und die IG öffentlicher Verkehr drohen mit dem Referendum, falls es bei diesem Plan bleibt. Andreas Möckli 23.09.2022

Mit der heutigen Situation ist niemand zufrieden: Ein Wirrwarr von Strassen, Fussgängerstreifen und Tramgleisen prägt den Aeschenplatz. Benjamin Wieland

Die Umwelt-, Verkehrs- und Energiekommission des Grossen Rats unterstützt die Neuorganisation des Aeschenplatzes. Nach der Prüfung mehrerer Varianten überzeugt sie den von der Basler Regierung vorgeschlagenen Ansatz am meisten, wie mehrere Mitglieder um Präsident Raphael Fuhrer an einer Medienkonferenz ausführten. Der Gewerbeverband und die Interessengemeinschaft öffentlicher Verkehr wehren sich vehement dagegen. Sie halten an ihrem eigenen Vorschlag fest.

Der Kern des Vorschlags sieht einen einspurigen Grosskreisel vor. Die unübersichtliche Rechtsvortrittregelung – Nagelprobe für alle Fahrschülerinnen und Fahrschüler – entfällt. Dennoch sind weiterhin alle Zu- und Wegfahrten vom Platz gewährleistet, so auch die Strecke von der Dufour- zur St.-Jakobs-Strasse. Statt den Platz direkt zu queren, wird ein minimaler Umweg via Kreisel nötig.

Die Tramlinie 15 soll nicht mehr quer über den Platz fahren, sondern über die Gartenstrasse umgeleitet werden. In einer zweiten Variante ist auch denkbar, dass das Tram nur stadteinwärts durch die Gartenstrasse fährt, Richtung Grosspeter und Gundeli, aber auf der St.-Jakobs-Strasse.

Der Basler Gewerbeverband und die Interessengemeinschaft (IG) öffentlicher Verkehr haben gemeinsam eine Variante erarbeitet. Die Allianz überrascht, überschneiden sich normalerweise die Interessen der beiden Organisationen kaum. Wie der Regierung schwebt auch ihnen ein Grosskreisel vor.

Der grosse Unterschied: Er soll zweispurig werden und weiter in Richtung Bahnhof SBB ausgedehnt werden. Dazu würde die bisherige Strassenkreuzung auf Höhe der KV-Schule näher zum Aeschenplatz verschoben. Die direkte Querung von der Dufour- zur St.-Jakobs-Strasse wäre nicht mehr möglich, würde dort aber Platz insbesondere für Velos schaffen.

Die Kommission hat sämtliche Vorschläge eingehend und in allen Details während eines Jahres geprüft. Eine Lösung, die allen Interessen gerecht werde, gebe es schlicht nicht, sagen sowohl Präsident Raphael Fuhrer (SP) als auch Mitglied Thomas Müry (LDP).

Die Kommission hält die von der Regierung vorgeschlagene Variante für die beste, auch wenn sie sich in wichtigen Details noch nicht festlegen will. So gibt es etwa noch keine Präferenz für eine ein- oder zweispurige Linienführung in der Gartenstrasse.

Geht es nach der Basler Regierung und der zuständigen Kommission, soll die Tramlinie 15 künftig nicht mehr quer über den Aeschenplatz fahren. Kenneth Nars

Die IG öffentlicher Verkehr fürchtet einen Zeitverlust von zwei Minuten, sollte der 15er künftig durch die Gartenstrasse fahren. Die Regierung verstosse damit gegen das eigene Ziel, den ÖV schneller und attraktiver zu machen.

Die Kommission gesteht zwar ein, dass die längere Fahrzeit ein Nachteil der Regierungsvariante sei. Die eigenen Berechnungen ergäben jedoch nur einen Zeitverlust von 30 bis 50 Sekunden. Zudem brächte die Idee der IG und des Gewerbeverbands, die Haltestelle des 15ers Richtung Denkmal zu verschieben, längere Umsteigezeiten mit sich.

Die Kommission habe sich auch damit eingehend befasst, sagt Fuhrer. Fussgängerstreifen, die über zwei oder mehr Fahrspuren führen, brächten einen grossen Nachteil mit sich. Entweder müssten sie mit einer Ampel gesteuert oder mit einer Mittelinsel für Fussgänger versehen werden. Mittelinseln seien aufgrund der Platzverhältnisse nicht überall möglich.

Die Folge seien zahlreiche Ampeln, die den Verkehrsfluss massiv beeinträchtigten. «Von einem Grosskreisel kann faktisch nicht mehr gesprochen werden, sondern eher von einem komplex gesteuerten Platz mit Stauraumbewirtschaftung», steht im Bericht der Kommission.

Die Basler Trams fahren grundsätzlich auf der rechten Spur. Dies soll auf dem Aeschenplatz zumindest an den Haltestellen geändert werden. Die Trams 3, 14 und 15 werden wie bisher auf der rechten Spur fahren, jedoch für den Stopp an der Haltestelle auf die linke Spur wechseln. Verlässt das Tram die Haltestelle, kreuzt es erneut die Spur und fährt dann wieder rechts. Damit entsteht eine Haltestelle in der Mitte, die Gleise befinden sich an den äusseren Rändern.

Künftig mehr Platz für Passagiere: Geplant ist eine grosszügigere Haltestelle dank weniger Tramschienen und neuer Linienführung. Kenneth Nars

Die Kommission spricht in ihrem Bericht von einem kleinen «Platz auf dem Platz», der dadurch entstehen würde. Wechselten die Trams die Seite vor und nach der Haltestelle, werde das Warten und Umsteigen angenehmer. Der «Platz auf dem Platz» könne begrünt oder mit einem Brunnen ausgestattet werden.

Die Haltestelle sei besser vor dem Verkehr geschützt, attraktiv für die Passagiere und einfacher zugänglich für Personen mit Mobilitätseinschränkung, sagt Kommissionsmitglied Raffaela Hanauer (Grün-Alternatives Bündnis).

Eine abschliessende Meinung gibt es zum «Abkreuzen» nicht. Eine bedeutende Minderheit sprach sich dagegen aus. Die Kommission möchte die Regierung daher beauftragen, auch den gewohnten Rechtsverkehr weiterhin zu prüfen.

Die beiden Organisationen halten gar nichts davon. «Das Vorhaben erhöhe die Konfliktpunkte eingangs Aeschenvorstadt massiv», schreiben sie in einer Mitteilung. Die Verkehrssicherheit und die Kapazität werden dadurch reduziert, sagt Stephan Appenzeller, Präsident der IG.

«Selbst die BVB sagen, dass dem Unternehmen kein Beispiel bekannt sei, das funktioniere.»

Er könne sich nicht vorstellen, dass das zuständige Bundesamt für Verkehr den Wechsel vom Rechts- zum Linksverkehr an dieser neuralgischen Stelle mitbewilligen werde, sagt Appenzeller.

Sie stören sich insbesondere am Spurabbau auf dem Aeschenplatz. Im Gegensatz zur Regierung sieht ihr Vorschlag einen mehrheitlich zweispurigen Kreisel vor. «Der Aeschenplatz soll sein Charakter eines Verkehrsknotenpunkts behalten», sagt Patrick Erny, Leiter Politik des Gewerbeverbands.

Der vorgesehene Kapazitätsabbau werde zu einem Verkehrsinfarkt führen. Stephan Appenzeller, Präsident der IG öffentlicher Verkehr, sagt, mit dem Spurabbau würden auch Trams und Busse stecken bleiben. «Daran haben wir kein Interesse.» An der Kritik des Fahrzeitverlusts bei der Tramlinie 15 halten Erny und Appenzeller fest.

Die Gegner des Regierungsprojekts halten nichts von der Umleitung des 15er via Gartenstrasse. Sie kritisieren den damit verbundenen Zeitverlust. Kenneth Nars

Der Vorwurf eines komplex gesteuerten Platzes mit Stauraumbewirtschaftung weisen die beiden Verbände zurück. Der benötigte Platz für Mittelinseln für die Fussgängerstreifen sei vorhanden, sagt Erny. Am einen oder anderen Ort müsse wohl das Trottoir verschoben werden, das sei aber machbar.

Die Kommission habe sich zwar mit dem eigenen Vorschlag auseinandergesetzt, sei dann aber relativ rasch wieder davon abgerückt. Appenzeller von der IG hält den Vorschlag der Verbände nach wie vor für machbar. Man müsse es eben wollen.

Sowohl Erny als auch Appenzeller sagen, sie könnten den Gremien ihrer Organisationen nicht vorgreifen. Allerdings würde ein Referendum ernsthaft geprüft, sollte die Regierung an der eigenen Variante festhalten. Die Erfolgschancen seien beachtlich, komme die Kritik doch aus verschiedenen politischen Richtungen, sagt Erny.

Bereits im Oktober wird der Grosse Rat darüber entscheiden, ob er für das Vorprojekt der Neuorganisation des Aeschenplatzes rund 1,4 Millionen Franken bewilligt. Ist dies der Fall, wird die Regierung ein eigentliches Projekt ausarbeiten und dies dann nochmals dem Grossen Rat vorlegen. Im Gegensatz zu den 1,4 Millionen Franken kann dann gegen diesen Beschluss das Referendum ergriffen werden. Mit dem eigentlichen Baustart rechnet die Basler Regierung nicht vor 2030.

