Basler Polizei prüft Elektro-Fahrzeuge

Verkehrskontrolle Basler Kantonspolizei prüft Elektrofahrzeuge Im Rahmen einer Kontrolle richtete die Basler Polizei das Augenmerk auf Elektrofahrzeuge. Sie erinnert an die Regelungen bei den sogenannten Trendfahrzeugen. Rafael Hunziker 16.11.2022, 16.58 Uhr

Die Basler Kantonspolizei prüfte Elektrofahrzeuge in der Stadt. Kenneth Nars

Am Dienstag, 15. November, führte die Kantonspolizei Basel-Stadt eine Verkehrskontrolle mit dem Schwerpunkt Elektrofahrzeuge durch, teilte sie in den sozialen Medien mit. «Dabei wurden drei Kleinmotorräder ohne Versicherungsschutz und ohne Kontrollschild sowie zwei Leicht-Motorfahrräder mit überhöhter bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit festgestellt», steht in der Mitteilung.

Neben den Vergehen sei hauptsächlich das Unwissen der Fahrerinnen und Fahrer über die Regelungen im Bereich der Elektrofahrzeuge aufgefallen, schreibt die Basler Polizei. Einem grossen Teil der kontrollierten Personen sei nicht bewusst gewesen, dass bei den Fahrzeugen auch am Tag das Licht eingeschaltet sein müsse.

Aus diesem Grund appelliert die Kantonspolizei in den sozialen Medien an die Bevölkerung, sich an die bestehenden Regelungen zu halten. In Zusammenarbeit mir der Baselbieter Polizei ist ein Informationsblatt zu den Elektrofahrzeugen entstanden. Dieses soll die Regelungen übersichtlich zusammenfassen.

Verbotene Skateboards und Helmpflicht

Nicht zugelassen auf den öffentlichen Strassen sind Elektroeinräder (Monowheel), Elektro-Smart-Wheels (Hoverbord) und Elektroskateboards. Aufgrund der fehlenden Typengenehmigung und der fehlenden technischen Anforderungen seien diese motorisierten Trendfahrzeuge auf öffentlichem Grund nicht gestattet, steht in der Informationsbroschüre der Polizeibehörden beider Basel.

Zugelassen auf den öffentlichen Strassen sind Elektrotrottinetts, Elektroroller und Elektrofahrräder (E-Bikes). All diese Fahrzeuge sind in den Verkehrsregeln den Velos gleichgestellt. Die elektrisierten Fahrzeuge können zwischen 20 und 45 Kilometer in der Stunde fahren. Eine Helmpflicht gibt es nur für schnellere Modelle.