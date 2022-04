Der Kreisel des Anstosses beim Kunstmuseum

Drohnenflug über den Kreisel, der beim Kunstmuseum entsteht. Jakub Murkowski

Verkehrsplanung in Basel Der Kreisel des Anstosses: Wie unübersichtlich ist die Situation beim Kunstmuseum? Er soll Ruhe in das hektische Verkehrstreiben rund um das Basler Kunstmuseum bringen, der neue Kreisel. Doch die geplante Verkehrsführung sorgt schon jetzt für Diskussionen. Nicht alle blicken gleich optimistisch auf die anstehende Veränderung. Lea Meister Jetzt kommentieren 13.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Trams, Autos, Velos, Fussgängerinnen und Fussgänger, alle müssen sie beim Kunstmuseum aneinander vorbeikommen. Ein Kreisel soll Abhilfe schaffen. Jakub Murkowski

Der Kommentar in der bz vom Montag zum Kreisel beim Kunstmuseum löste zahlreiche Reaktionen aus. Auf den Sozialen Medien und per Mail gingen Wortmeldungen von Baslerinnen und Baslern ein, die besorgt auf die Entwicklung rund um den Verkehrsknotenpunkt blicken. Ein Leser ist sich gar sicher, dass es zu mehr Unfällen kommen wird, wenn der Kreisel fertiggestellt ist. Besonders zwei Punkte werden an der Planung bemängelt: Die schmale Fahrspur, die sich Velos und Autos teilen müssen, bevor sie von der Wettsteinbrücke her kommend in den Kreisel einfahren und die Ausbuchtung des Trottoirs in Fahrtrichtung Wettsteinplatz.

Die Situation präsentiert sich wie folgt: Der Veloverkehr Richtung Wettsteinbrücke wird künftig neben der Kaphaltestelle über eine erhöhte Velorampe geführt. Auf der Höhe des Brunnens, am Ende dieser Rampe, kommt es zu einer «Trottoirnase», also einer Ausbuchtung des Gehwegs. Diese zwingt Velofahrer dazu, einen Schlenker in ihre Fahrt einzubauen. Im dümmsten Fall könne dieser Schlenker in den Tramgleisen enden, befürchtet ein Leser. Auf Anfrage der bz erklärt Nicole Ryf vom Bau- und Verkehrsdepartement (BVD), dass es sich bei dieser Ausbuchtung um eine Sicherheitsmassnahme für Velofahrerinnen und Velofahrer handle:

«Bei der Haltestelle Kunstmuseum handelt es sich ja um eine Kapphaltestelle – hier teilt sich das Tram die Spur mit anderen Verkehrsteilnehmenden. Am Ende der Insel müssen sich die Velofahrenden zu ihrer eigenen Sicherheit aber so in den Verkehrsfluss einordnen, dass sie nicht am Rand des Kreisels fahren, sondern in der Mitte der Fahrspur.»

Die erwähne Ausbuchtung des Trottoirs. Lea Meister

Die «Trottoirnase» war in der Regierungsratvorlage vom November 2016 zur Sanierung und Umgestaltung des St.Alban-Grabens noch nicht ersichtlich. Auf Grundlage des Berichts der Umwelt-, Verkehrs- und Energiekommission (UVEK) von 2018 wurde der Ratschlag unter anderem um dieses Detail ergänzt.

Massnahmen zum Schutz Velofahrender

Auch für die schmale Fahrspur vor der Kreiseleinfahrt hat Ryf eine Erklärung parat. Die grösste Gefahr für Velofahrende gehe in einem Kreisel von überholenden Autofahrenden aus. «Unfälle ereignen sich oft, wenn ein Auto den Kreisel verlassen will, während ein Velo im Kreisel weiterfahren möchte», so Ryf. Deshalb werden Fahrspuren seit einigen Jahren so schmal gehalten, dass es Velofahrenden nicht möglich ist, neben Autos zu fahren. Dies bestätigt auch Roland Chrétien von Pro Velo beider Basel:

«3.50 Meter sind erwünscht, damit Autos und Velos nicht gleichzeitig in Kreisel einfahren. Das wird schweizweit so gehandhabt.»

Aus demselben Grund endet die Velospur von der Wettsteinbrücke her kommend auch schon vor dem Kreisel. Ziel ist ein reissverschlussähnliches System aus Einzelfahrzeugen. Ryf bestätigt, dass alle entsprechenden Fachstellen wie Velofachplaner oder der Dienst für Verkehrssicherheit der Polizei und die BVB in den Planungsprozess involviert gewesen seien. Das Projekt sei ausserdem öffentlich aufgelegen und Einsprachen habe es keine gegeben.

Abbiegen in alle Richtungen wird möglich

Auch Chrétien zeigt sich grösstenteils zufrieden mit der Planung und Konzeptualisierung des neuen Kreisels. Einzig zu sogenannten Bypasses, also Umgehungs- oder Entlastungsstrecken, hätte er sich genauere Studien gewünscht. Verbesserungspotenzial sieht er auch in der Gestaltung der Fahrspur von der Wettsteinbrücke her kommend: «Die rechten 70 Zentimeter der Fahrspur könnte man leicht einfärben oder einen anderen Belag dafür verwenden.» Solch eine Massnahme würde die Autofahrenden psychologisch beeinflussen und sie nicht zu weit nach rechts fahren lassen. Ein Input, den er der Vorsteherin des Bau- und Verkehrsdepartements Esther Keller an einer Sitzung weitergeben werde.

Sowohl für Autofahrende als auch für Velofahrende soll der Kreisel beim Kunstmuseum einen Vorteil bringen, der ohne ihn nicht möglich gewesen wäre: Das Abbiegen in alle Richtungen. Wer heute beispielsweise aus dem neuen Parking Kunstmuseum hinausfährt, muss im Kleinbasel wenden. Künftig werden unnötige Fahrten entfallen.

Es wird keine Probephase geben

Grundsätzlich wäre diese Entlastung des Verkehrsknotens auch mit einer Ampelanlage möglich gewesen, diese würde allerdings zu Rückstaus bis an den Wettstein-, den Picasso- oder den Aeschenplatz führen, wie das UVEK in ihrem Bericht festhielt. Ein Kreisel bringe mehr Platz für den übrigen Verkehr, weil auf Vorsortierspuren verzichtet werden könne.

Eine Probephase für den Verkehrsfluss nach Fertigstellung des Kreisels wird es nicht geben, wie das BVD bestätigt. «Sollte sich Handlungsbedarf zeigen, würden wir selbstverständlich Lösungsansätze prüfen», so Ryf.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen